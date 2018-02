Akinek a slágerkönyveket is köszönhetjük

550 éve halt meg Johannes Gutenberg feltaláló és nyomdász, aki a könyvnyomtatást tömegtermelési folyamattá tette.

2018. február 4. 00:51

Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg Mainzban született, iskoláit az erfurti tudományegyetemen végezte. Édesapja pénzveréssel is foglakozott, így nem csoda, ha az ifjú Johannes is valami hasonlóba kezdett. A feljegyzések szerint már 20 évesen kísérletezett a könyvnyomtatással.

(Fotó: ullstein bild/ullstein bild via Getty Images)

Ennek ellenére az első saját nyomdáját viszonylag későn, 47 évesen nyitotta meg. Első munkája egy Weltgericht című vers volt, majd egy vékony latin nyelvű könyvet készített ugyanazzal a kezdetleges betűtípussal. Egy évvel később azonban már komolyabb megrendeléshez jutott, egyházi búcsúcédulákat gyártott, amelyek 3 évi bűnbocsánatot ígérnek.

Gutenberg bibliája

Egy évvel később Gutenberg elérkezettnek látta az időt arra, hogy nekilásson régóta dédelgetett álmának, a Biblia nyomtatásának. A 641 lapot, oldalanként 42 sort tartalmazó, két hasábban szedett mű komoly technikai és anyagi kihívás volt számára.

Célja az volt, hogy az általa nyomtatott bibliák pont úgy nézzenek ki, mint a kézzel készítettek, ezért szükség volt az iniciálék és a díszítések egyedi, kézzel történő megfestésére is. Ezzel együtt is lényegesen olcsóbban lehetett adni, mint egy hagyományos módon készült bibliát.

Johannes Gutenberg 42 soros bibliájának egy részlete a 15. századból (Fotó: DeAgostini/Getty Images)

Az anyagi háttér azonban nem állt a rendelkezésére, ezért társként csatlakozott hozzá egy Johann Fust nevű ügyvéd, aki pénzt adott a kivitelezésre. A munka éveken át tartott, Gutenberg még egy segédet is felvett. Társa, Fust azonban egy idő után megelégelte, hogy befektetett pénzéből semmit sem lát viszont, ezért beperelte őt a kölcsönadott pénz és annak kamatai miatt.

Miután Gutenberg a pert elvesztette, a nyomda, a nagy nehézségek árán elkészített betűkészlet és a félig kész bibliák is az ügyvéd tulajdonába kerültek, így az értékesítés idején Gutenberg már nem részesült a bevételekből.

Később újabb kölcsönökből egy másik nyomdát is sikerült előállítania. Itt készíti el élete másik fő munkáját, Johannes Balbis 13. században összeállított latin szótárát, a Catholicont, amely végül 1460-ben jelenik meg. Ezt követően Gutenberg vissza is vonul a nyomdászattól. Élete utolsó éveiben az ott dúló háború miatt el kell hagynia Mainzot, de végül visszatér szülővárosába, és ott is hal meg 1468. február 3-án..

A találmány

Gutenberget előszeretettel emlegetjük feltalálóként, pedig gyakorlatilag önálló találmánya nem volt, már meglévő dolgokat fejlesztett és formált át. Magát a könyvnyomtatást például Kínában már a 8. században is alkalmazták.

Ismerhette korábbról az előre fából kifaragott oldalak nyomtatását is. A mozgatható betűket ő is először fából készítette, később kezdett el fémekkel kísérletezni, amelynek végén kialakult a főként ólmot, emellett némi antimont és ónt tartalmazó betűanyag. Saját fejlesztése volt a kenceolajból, gyantából és lámpakoromból álló nyomdafesték is.

Egy korabeli nyomdagép (Fotó: ullstein bild/ullstein bild via Getty Images)

Munkássága elsősorban amiatt jelentős, hogy a modern könyvnyomtatáshoz szükséges négy alapvető összetevőt: a mozgatható betűmintát, a nyomógépet, a megfelelő nyomdafestéket és a papírt egy gyártási folyamatban összehangolta.

Ezzel a gyártásnak egy olyan hatékony rendszerét alakította ki, aminek köszönhetően a könyvnyomtatás tömegtermeléssé válhatott. Tevékenysége ezáltal óriási jelentőséggel bírt az elkövetkezendő századok számára, hiszen egy új fejezetet nyitott a kultúra történetében.

Gutenberg-galaxis

Nevét, mint az egyetemes kultúra, műveltség jelképét emlegetjük azóta is. Az őt követő korszakot nevezi a kultúrtörténet Gutenberg-galaxisnak. Vörösmarty Mihály például 1839-ben, a Guttenberg-albumba című versében így ír:

Majd ha kifárad az éj s hazug álmok papjai szűnnek

S a kitörő napfény nem terem áltudományt;

Majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből

S a szent béke korát nem cudarítja gyilok;

Majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús

S a nyomorú pórnép emberiségre javúl;

Majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról

És áldozni tudó szív nemesíti az észt;

Majd ha tanácsot tart a föld népsége magával

És eget ostromló hangokon összekiált,

S a zajból egy szó válik ki dörögve: “igazság!”

S e rég várt követét végre leküldi az ég:

Az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez

Méltó emlékjelt akkoron ád a világ.

