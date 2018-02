Egyenlőség a nemek között

Szóval biztos, hogy a férfinak kell mindent megoldania? És akkor mi van a nővel? Ő mit csinál? Ő mit tesz a kalapba?

2018. február 4. 10:34

Egyetlen pillanatig sem kívánok belemászni a nő-férfi viszonyt megbolygató metoo-kampány rejtelmeibe, egy nemrég megjelent írás mégis egyetlen gondolat megfogalmazására késztet a konstruktivitás szellemében.

A cikk szerzője Antoni Rita, a Nők a Nőkért Egyesület elnöke (Erőszaknál kevesebb, rossz szexnél több, Magyar Nemzet, január 26.).

Abból indul ki, hogy nemcsak a nőkkel szembeni erőszakos szexuális fellépés elfogadhatatlan, hanem az is, amikor a nők belemennek ugyan az aktusba, de valójában azt nem akarták, csak a patriarchális nevelés arra tanította őket, hogy engedjenek a férfinak, hiszen az úgy szokás. Ilyen esetekben tulajdonképpen nem ellenkeznek, de látszik rajtuk, hogy nem kívánják az egészet. Ráadásul utána még őket kérik számon, mondván: nemet is mondhattál volna, de nem tetted, tehát ne panaszkodj utólag.

A szerző ezt a beleegyező, megadó női magatartást voltaképpen azzal indokolja, hogy a patriarchátus azt tanítja a nőknek, hogy tartózkodniuk kell az egyenes közlésektől. Ebből kiindulva pedig arra a következtetésre jut, hogy beszélni kellene arról is, mi gátolja őket a nemet mondás jogában, és mi a férfiak szerepe ebben az egészben. Azt is állítja, hogy ha valaki nem Weinstein-féle erőszaktevő, mégis szexuális viszonyba lép egy – mondjuk így – hallgatag hölggyel, aki nem is akarna valójában szexet, de inkább enged neki, akkor az legfeljebb kevésbé rossz, de „elég sovány teljesítmény”. Végül így fejezi be cikkét, amit innentől szó szerint idézek: „Jobban teszik a szövetségesi babérokra törő férfiak, ha a »feminista« öndefinícióval való menőzés helyett igyekeznek a gyakorlatban odafigyelni a nőkre, és életük minden pillanatában következetesnek lenni. Elvégre, ahogy a feminizmus egyik alaptétele így szól: »ami személyes, az politikai«.”

Nos, ez az a pont, ahol szeretnék néhány észrevételt tenni, és javasolnék ebben az ügyben egy paradigmatikus fordulatot. De elsőként, bevezetőként azért annyit hozzátennék, hogy szerintem a patriarchális nevelés a XXI. század második évtizedében már némileg megkopott Magyarországon is. Ne feledjük el, a hatvanas évek, az úgynevezett beatnemzedék az, amelyik végigvitte a szexuális forradalmat, behozta a gyakorlatba a szabad szerelmet (free love), és ez az az időszak, amikor a nők először fogalmazhatták meg a saját testi örömeikhez való jogukat, azt, hogy az ő vágyaik legalább annyira fontosak, mint a férfiakéi.

De ugorjunk.

Antoni Ritával szemben én sokkal inkább a nők és férfiak közötti egyenlőség irányában keresném a megoldást, ugyanis szerintem ő nem ezt teszi.

Mert hiszen miben is látja annak a problémának a megoldását, hogy a patriarchális nevelés által elgyávított és hallgataggá tett lányok, hölgyek nem merik kimondani, hogy a válaszuk nem, belesodródnak a szexbe, miközben a pokolba kívánták volna azt, így mégiscsak egyfajta „soft” erőszakot szenvednek el? Abban – miként idéztem őt –, hogy „a férfiak igyekeznek a gyakorlatban odafigyelni a nőkre”. Vagyis a férfi a közeledés és próbálkozás grádicsai során figyelje a nő reakcióit, vegye észre, ha kissé zárt a lány, ha nem mosolyog, ha feszült, ha lefagy, ha gépies vagy ha kifejezéstelen az arca.

Ez szép – mondhatnánk. De meg kell kérdeznem: biztos, hogy a témával kapcsolatban minden felelősséget a férfira kell hárítanunk? Biztos, hogy azzal tesszük a legjobbat az egyenlőség érdekében, ha már megint a férfiakra bízzuk, hogy oldják meg a helyzetet? Biztos, hogy az a jó, ha azt mondjuk, a férfi az élet minden pillanatában legyen következetes, és akkor megoldódik a nő-férfi viszony minden problémája? Szóval biztos, hogy a férfinak kell mindent megoldania? És akkor mi van a nővel? Ő mit csinál? Ő mit tesz a kalapba? Neki nem kell tanulnia, változnia, csak a férfinak kell változnia, miközben állítólag mind a két nem a patriarchális nevelésben nőtt fel? A nők felmenthetők a patriarchátus miatt, a férfiak már nem? Ez lenne az egyenjogúság? Vagy egyenlőség?

Nem veszi észre a szerző, hogy ezzel a javaslatával valójában totálisan fenntartja a férfiak felsőbbrendűségét? Nem veszi észre, hogy a probléma megoldásában nem ad feladatot a nőknek, csak a férfiaknak? Nem kellene inkább azon elgondolkodniuk a feminista szervezetek aktivistáinak, vezetőinek, hogy programokat szervezzenek a nők ilyen irányú tanítására? Vagyis annak megtanítására, hogy egy nő miként fejezze ki magát, hogyan bízzon önmagában, hogyan foglalja szavakba, mit is akar, és hogy ne féljen a férfiaktól, mert azok nem is olyan félelmetesek, mint azt gondolná?

Nem kellene inkább ilyen módon megközelíteni a témát, ami sokkal közelebb vinne bennünket a kölcsönös és egyenrangú, egyenlőségre épülő megoldások felé? De nem folytatom a kérdéseket, helyette inkább egy javaslattal élnék. A helyzet a következő: a metoo-mozgalom részben indokolt lehet, de az biztos, hogy ennek túlkapásai és gyakran latens férfiellenessége miatt is a férfiak egyre inkább elbizonytalanodnak. Ezek után állandóan felteszik maguknak a kérdést: meddig mehetek el? Előreengedhetem a hölgyet? Rámosolyoghatok? Milyen szavakat használhatok? Vagy inkább hagyjam az egészet?

Ezért azt javaslom, hogy legyen valódi egyenlőség a két nem között mindenben, a szexuális közeledés kérdésében is. Ehhez az kell itt és most, a XXI. század elején, hogy a nők vállalják fel és fogalmazzák meg, mit akarnak. Igen, a férfiaknak, és igen, forró vagy forrósodó helyzetekben. Szavakban. Bátran. Szépen. Kedvesen. Mint amilyenek a nők. És akkor nem lesz félreértés. Segítsenek nekünk.

Ez bizony jót tenne.

Fricz Tamás

A szerző politológus

magyaridok.hu