A finom hazugság a legaljasabb

Azokat a politikai bűnözőket, akik titokban utalt pénzekért együttműködnek az embercsempész bandákkal, kiszolgálják a migránsmaffia főkolomposait.

2018. február 4. 11:33

Az európai szellemiségű sajtó sok éve figyelmeztet arra, hogy bűnrészességet vállal az, aki az utcai rablótámadót „fiatalnak”, a nyugdíjast kifosztó gyerekbűnözőt „fiúnak” hazudja a nyilvánosságban, a bűnöző helyett pedig írja – mondja -, hogy „férfi”.

Közösségellenes megtévesztésről van szó.

Most újabb finom hazugság bukkant fel a nyilvánosságban. „120 decibellel az erőszak ellen” – harsogja egy hazug cím a kibertérben. Az öt szó két hazugságot is összesűrít. A nagyobb, az ordító hazugság az, hogy „az erőszak ellen” történik valami.

Teljes megtévesztése az olvasónak.

Az a német nőmozgalom ugyanis, amely 120 decibel névvel arcvonalat húz, nem az erőszak ellen küzd. Nem foglalkozik azokkal a köztörvényes bűnözőkkel, akik lányokat támadnak meg európai nagyvárosok utcáin, hogy állati vágyaikat kiélhessék rajtuk.

Nem ezeknek az emberalatti lényeknek üzennek.

Az európai lányok egy sokkal visszataszítóbb csoportot szólítanak meg, vesznek célba, és próbálnak leleplezni. A bűnözőket kiszolgáló politikusokat. Az alvilággal együttműködő választott képviselőket. A korrumpált város- és országvezetőket, nemzetközi unió irányítóit.

A korrupt politikusokat hívják tetemre.

Azokat, akik miatt európai lányok köztörvényes bűnözők áldozataivá válnak – immár tömegesen. Azokat a politikai bűnözőket, akik titokban utalt pénzekért együttműködnek az embercsempész bandákkal, kiszolgálják a migránsmaffia főkolomposait.

Egy kevésbé aljas, de aljas hazugság is rejlik az öt szóban.

A „120 decibellel” kifejezés több okból is hamis. Egyfelől azt sugallja, hogy tulajdonképpen egy ravasz reklámról van szó. Így szól a cikk: „Egy új, kézi riasztó készülék terjedt el Németországban a nők között. A fiatal, öntudatos nők által létrehozott 120 decibel nevű mozgalom készített kisfilmet arról, miért nem lehet ma már enélkül a készülék nélkül az utcára lépni.”

Az áldozattá vált nők „ezt reklámozzák”…

Ezzel hiteltelenítik a mozgalmat – holott maga a riasztókészülék sem szóban, sem képen nem jelenik meg, valószínű, hogy több ilyen készülék is létezik, és az európai lányok megnevezik a paprikaspray-t is, nyilván ebből is több változat áll rendelkezésre, szó sincsen tehát gazdasági reklámról.

És újabb hazugság, immár a szövegben.

„A rövid, pár perces bemutató film azokra a mindennapi erőszakokra hívja fel egyébként a figyelmet, amelyet a német sajtó a mai napig elbagatellizálni vagy eltussolni igyekszik.” Nem, a videó nem ezekre a köztudott tényekre hívja fel a figyelmet, hanem a politikusi korrupcióra. A politikai bűnözőket meg is fenyegetik az európai lányok.

Nem az utcai bűnözőket, hanem politikai kiszolgálóikat fenyegetik meg.

„A nőknek Németországban elegük van a napi szinten uralkodó erőszakból, nem akarnak tovább már félni az illegális migráció hozadékának tekintett késelésektől és szexuális erőszaktól. Tiltakoznak a kormány tétlensége miatt, elegük van a tehetetlenségből. „Elegük van” – ez a buta kifejezés bagatellizálja az utcai erőszakot – az egyik áldozatot meg is késelték -, azt sugallja, hogy csak kellemetlenségekről van szó.

„Elegünk van a meleg sörből.”

„A kisfilmben arra kérik a többi nőt, hogy csatlakozzanak a mozgalomhoz, és beszéljenek hangosan az őket ért sérelmekről” – hazudja a szélsőséges sajtó. Nem erre kérik a többi nőt. Hanem arra, hogy a politikusi korrupció ellen, a bűnözés társadalomra szabadítása ellen, gyakorlatilag a politikusi hazaárulás ellen lépjenek föl.

A finom hazugság tehát hírt ad egy fontos kezdeményezésről, és egyúttal le is nullázza azt.

Megfogalmazója és közzé tevője a politikai bűnözők cinkostársává züllött.

Kovács G. Tibor