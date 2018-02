Univerzális gyógyszer nincs a daganatos betegségekre

Mégis tehetünk ellenük

A világon évente mintegy 14 millió új rákos megbetegedést diagnosztizálnak, és több mint nyolcmillióan halnak meg emiatt. Magyarországon az összes haláleset egynegyedét okozzák a daganatos betegségek. Az áldozatok fele megmenthető lenne, ha az elváltozást idejében felismernék és megfelelően kezelnék. Ma van a rákellenes világnap.

2018. február 4. 14:11

A rák gyűjtőfogalom: több száz különböző szövettani típusú, különböző biológiai viselkedésű és különböző szervekre lokalizálódó megbetegedést – kóros sejtburjánzást: daganatot – fed, így kezelése, gyógyítása is sokféle, univerzális gyógyszere nincs.

A férfiak veszélyeztetettebbek

Egy Eurostat-jelentés szerint a daganatos betegségek végzetesebbek a férfiaknál, mint a nőknél. A férfiaknál a tüdő-, a nőknél pedig a mellrák a legelterjedtebb. A halálos kimenetelű megbetegedések legnagyobb része, 21 százaléka a tüdőrák számlájára írható, ezt a végbélrák követi 12 százalékkal, majd a mellrák 7, valamint a hasnyálmirigyrák és a prosztatarák 6-6 százalékkal.

Szlovéniában a legrosszabb a helyzet

Az uniós arányokat tekintve Szlovéniában okozza a rák a legtöbb ember halálát. Hollandiában 31, Írországban 30 százalék az arány, Magyarország pedig a középmezőnyben helyezkedik el 26 százalékkal. A rákos halálesetek aránya Bulgáriában (17 százalék) és Litvániában (19 százalék) a legalacsonyabb.

Csodaszer nincs, de a sport sokat segít

A rendszeres mozgás, a sport csökkenti a rák kockázatát – mondta Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke nemrég az M1-en. Az elnök szerint nemcsak a megelőzésben, de a gyógyításban is jelentős szerepe van a rendszeres mozgásnak: 30-40 százalékkal növeli a gyógykészítmények hatásfokát a sport.

A megelőzésben ugyanakkor nagy szerepe van a rendszeres szűrésnek és a helyes táplálkozásnak is – fűzte hozzá.

Fotó: Shutterstock

Az első rákellenes világkongresszus résztvevői 2000. február 4-én írták alá Párizsban a betegség elleni összefogásra felszólító dokumentumot – ekkortól datálható a rákellenes világnapok sora.

Pontokba szedték a lényeget

Az elmúlt száz évben nagy fejlődésen ment keresztül az orvostudomány a daganatos betegségek kezelésében, azonban a megelőzés még midig az egyik legfontosabb lehetőség. Az Európai Rákellenes Kódex is ennek az érdekében íródott az Egészségügyi Világszervezeten belül működő Nemzeti Rákkutató Ügynökség és az Európai Bizottság közös munkájaként.

A több mint harmincéves kiadvány a bizonyítékokon alapuló orvoslás jegyében megújult, de a célja változatlan: tájékoztatni az embereket azokról a lehetőségekről, amikkel ők maguk vagy családtagjaik tehetnek a daganatok kialakulása kockázatának csökkentése érdekében.

A kódex egy olyan javaslatcsomag, amelynek megalkotásakor a szakemberek figyelembe vették a rendelkezésre álló legfrissebb, tudományosan alátámasztott bizonyítékokat, és az életmód megváltoztatására ösztönző tanácsokat. 12 pontba szedték a legfontosabb szempontokat, melyek megtartásával az évek, vagy akár évtizedek múlva fenyegető daganatos betegség kialakulásának kockázata csökkenthető.

A felsorolásban szó van a dohányzásról történő leszokásról, az egészséges testsúly megtartásáról, a testmozgásról, a megfelelő táplálkozás fontosságáról, az alkoholfogyasztás veszélyeiről, a túlzásba vitt napozás ártalmairól, valamint a szűrések fontosságáról. Utóbbiban felhívják a figyelmet, hogy az életkor előrehaladtával rendszeresen részt kellene venni a különféle szűrőprogramokban, hiszen a korai felismeréssel egyenes arányban nőhet az adott kezelés sikeressége.

Statisztikai adatok szerint hazánkban csak a lakosság 30-40 százaléka jár valamilyen szűrővizsgálatra.

A rostban gazdag ételek gátolják a rosszindulatú folyamatok kialakulását

A rostos élelmiszerek D-, A, és E-vitaminban valamint létfontosságú nyomelemekben is gazdagok, segítik az egészséges emésztést és gátat szabnak a rosszindulatú folyamatok kialakulásának.

Többszörösen is jól járunk, ha rostban gazdag ételeket, élelmiszereket fogyasztunk. A fel nem szívódó anyagok, lesznek azok a ballasztanyagok, amelyek elősegítik a tápanyag normális áthaladását az emésztőrendszeren, a beleken. Ráadásul a rostdús táplálékok életfontosságú vitaminokat és ásványi anyagokat és nyomelemeket is tartalmaznak. Utóbbiak pedig gátolják a rosszindulatú folyamatok kialakulását, segítik a rák megelőzését.

Talán nem árulunk el nagy újságot, azzal, hogy rostban gazdag nyersanyag például a zöldség- és főzelékfélék, az alma, a feketeribiszke, a málna, az egres, a földieper, a káposztafélék, a karalábé, a sárgarépa, a pasztinák, a mángold, a lencse.

Érdemes az étrendünkbe magas rosttartalmú (lenmagos, köménymagos, korpás-magos, szezámmagos, stb.) kenyereket is beiktatni, a szokásos liszt helyett vagy azzal keverve a teljes kiőrlésű búzalisztet, rozs-, kukorica-, hajdina-, köles-, zab-, illetve szójalisztet használni konyhánkban. A teljes kiőrlésű gabonafélékből a fényezetlen rizs, a barnarizs és az vadrizs rostban is gazdag, és alapvető foszfor- és B-vitamin-forrás is.

Zöldségek Fotó: Shutterstock

A hüvelyesekkel szervezetünk kálium- és magnéziumszükségletét is kielégíthetjük, a bab, babfélék, borsó, lencse, szója. A lencse élelmirost-tartalma igen jelentős. Fogyasztása kedvezően hat a koleszterintermelésre, mindkét fajta cukorbetegség esetén gátolja a vércukorszint emelkedését, és bélműködés-szabályozó képességénél fogva gyógyítja a székrekedést (fogyasztása ezért különösen fontos a bélrenyheségben szenvedőknek). A gyümölcsök közül fogyasszunk banánt, almát héjastól, birsalmát, meggyet, narancsot, , feketeribiszkét, feketeszedret vagy szőlőt.

Mogyoró, dió, mandula – a telítetlen zsírsavak egyik forrása. Fotó: Shutterstock

Rostfogyasztás céljából időnként célszerű lenmagot vagy lenmagolajat fogyasztani. Ha kávédarálón megdaráljuk, akkor a lenmag előnyös gyomor- és nyombélfekély esetén, de kiváló hashajtó is. A mák – kiemelkedő rosttartalma mellett – elsősorban a biotin-, E-vitamin-, kalcium-, magnézium- és vastartalma miatt ajánlott. A mandula fogyasztása fontos a rákos burjánzás megakadályozásában, mert sok E-vitamin, kalcium, magnézium, vas, cink, mangán és réz található benne.

hirado.hu