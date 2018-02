Bayer: Fejlövés

Neki ennyi jutott: hogy fejbe lőtt Orbán Viktor-képeket tegyen fel a virtuális valóságba, ahol az elvtársai sikkantgatnak a gyönyörűségtől a kép láttán.

2018. február 5. 09:35

Mily különös… Éppen száz éve történt…

Száz évvel ezelőtt, 1918 októberének utolsó napján a Hermina úti Róheim-villába, Tisza István otthonába behatolt öt fegyveres. (Máig nincs magyarázat arra, hogy a Tisza védelmére kirendelt csendőregységet a behatolás előtt egy órával kinek a parancsára vezényelték el a villától. Az öt fegyveres: Dobó István (istenem, micsoda szörnyű névazonosság!) tengerész, Horvát-Sanovics Tivadar tengerész, Sztanykovszky Tibor, Hüttner Sándor, Pogány (Schwartz) József. A behatoló fegyveres csőcselék előbb szidalmazni kezdte Tiszát, majd három lövés dördült el, és a miniszterelnök holtan rogyott a földre.

Bő két évvel a gyáva és aljas gyilkosság után lezajlott a per, a gyilkosok pere – már azoké, akiket egyáltalán bíróság elé tudtak állítani. Horvát-Sanovics például eltűnt örökre, ő valószínűleg a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságban, a későbbi Jugoszláviában kapott menedéket és álnéven élt tovább, csakúgy, mint Károlyi minisztere, Linder Béla, a haza- és nemzetáruló gazember, akit maga Tito marsall temettetett el Belgrádban a hatvanas években, díszlövések kíséretében.

Dobó korán meghalt a börtönben, Sztanykovszky egyedüliként leülte 15 éves büntetését a szegedi Csillagban, majd már Kádártól kért és kapott (!) nyugdíj-kiegészítést, méghozzá munkásmozgalmi munkásságáért, egészen pontosan azért, mert részt vett a miniszterelnök meggyilkolásában. Pogány (Schwartz), aki a patkánylázadás népbiztosa lett, a Szovjetunióba menekült. Tisza meggyilkolása mögött mindig is Károlyit sejtették, ám ezt igazolni, bizonyítani soha nem tudták.

Ez volna a történelmi párhuzam, az évfordulós egybeesés. Amúgy most minden más. Nincs most itt olyan gazember, akinek legalább ahhoz lenne mersze, hogy fegyvert fogjon, ugyan, kérem! Gyáva kis patkányok szaladgálnak szerteszéjjel, és a virtuális világban fényképeket posztolgatnak a fejbe lőtt miniszterelnökről, aláírván: „Keresd a hibát, én nem találtam.” Ó, hát persze… Miért is találná a hibát a fejbe lőtt Orbán Viktor fotómontázsán a pécsi szocialisták vezetőségi tagja, bizonyos Simon József, afféle hamisítatlan disznófejű kisúr, fröccs­öntött Horvát-Sanovics, Sztanykovszky Tibor, Pogány (Schwartz) József – az örök és kiirthatatlan, rohadt lumpenproli friss sarjadása.

Igazából itt vége is. Megemlíthetjük még, hogy lám-lám, előbb a miniszterelnök bábujának fejét rugdaljuk végig az utcán, aztán g…nek és sz…nak nevezzük, vagyis megfosztjuk emberi méltóságától, „dehumanizáljuk”, aztán kerítünk egy belvárosi megmondóembert a legszűkebb körből, aki kimondja, hogy Orbán majd Ceausescuként végzi, ezután kisvártatva akad majd egy lumpenproli, aki kiposztolja Orbánt fejbe lőve.

Megemlíthetjük – de minek? Úgysem fog semmit sem jelenti ezeknek. És nincs is rá szükség, hogy jelentsen. Arra van szükség, hogy nagyon figyeljünk és imádkozzunk ezek helyett is: nehogy egyszer a mi türelmünknek legyen vége.

Bayer Zsolt

