Évtizedek óta a Soros-hálózat vonzásában

Pártpolitikai pályafutása előtt több olyan szervezettel tartott kapcsolatot Szél Bernadett, amelyek Soros Györgyhöz köthetők. Ilyen a Humanista Mozgalom is, amelyet egyes német sajtótermékek pszichoszektának is neveznek. Az LMP miniszterenök-jelöltje korábban is számos, a spekuláns számára fontos társadalompolitikai célokért dolgozott.

2018. február 5. 09:46