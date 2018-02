Nyilvános az ENSZ-egyezmény tervezete

Az ENSZ nyilvánosságra hozta az egész világra kiterjedő migrációs egyezmény tervezetét, amely a migráció hatékonyabb kezelését, a legális migrációs útvonalak bővítését, a kormányokra és a társadalmakra háruló feladatok összehangolását helyezi kilátásba a hétfőn publikált első változat szerint.

2018. február 6. 11:13

Az ENSZ migrációs tervezete bővítené a legális bevándorlási útvonalakat

A migráció hatékonyabb kezelését, a legális migrációs útvonalak bővítését, a kormányokra és a társadalmakra háruló feladatok összehangolását helyezi kilátásba az egész világra kiterjedő migrációs egyezmény tervezete, amelynek első vázlatát hétfőn hozta nyilvánosságra az ENSZ.

A világszervezet honlapján olvasható, Mexikó és Svájc által kidogozott tervezet – amelyet az ENSZ egy december 10-11-én Marokkóban rendezendő csúcstalálkozó keretében kíván elfogadni -, összefoglalja azokat a vezérelveket és követendő célokat, amelyek a migráció egész folyamatát lennének hivatottak szabályozni mind a migránsok emberi jogainak, mind a fogadó országok érdekeinek az együttes figyelembe vételével.

A dokumentum egy sor olyan konkrét kötelezettségvállalást vázol fel, amelyek elősegítenék a bevándorlási hullám mederben tartását, szavatolnák a jelenség emberséges kezelését. Ennek érdekében szükségesnek látja, hogy bővítsék a legális migrációs útvonalakat, visszaszorítva az embercsempészek tevékenységét.

A tervezet szerint a migránsok őrizetbe vétele csupán „végső eszköz” lehet, a törvényes úton érkező migránsokat segíteni kell a beilleszkedésben, biztosítani kell számukra a megfelelő okmányokat, hogy méltó munkát kaphassanak, és diszkrimináció nélkül juthassanak hozzá a szociális szolgáltatásokhoz. Az országoknak meg kell könnyíteniük a családegyesítést, meg kell akadályozniuk, hogy a munkaadók visszaéljenek ezeknek az embereknek a kiszolgáltatott helyzetével. A tervezet szerint az államoknak együttes erővel kell menteniük az emberéleteket a veszélyes migrációs útvonalakon, elsősorban a Földközi-tengeren, és közösen kell küzdeniük az embercsempészbandák ellen.

A világot átfogó jelenség a kezelésében az ENSZ egyezménytervezete több vezérelvet vázol fel. Ezek között fontosnak tartja, hogy a bevándorlás-politikában az egyes ember szempontját tartsák szem előtt, különös tekintettel a gyengébb csoportokra, így a nőkre és a gyermekekre. A tervezet készítői szerint a nemzeti szuverenitást, az adott ország jogrendjét mindenképpen tiszteletben kell tartani, de a migráció összetett jellege miatt e jelenséget nem képesek az egyes kormányok pusztán a maguk erejére támaszkodva kezelni.

Szerintük ezért nagy jelentősége van a nemzetközi együttműködésnek például abban, hogy a határok védelmét is integrált, biztonságos és összehangolt módon lehessen megoldani. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy mindez ne a világ megosztását eredményezze, hanem éppen ellenkezőleg, annak egyben tartását segítse elő – áll a tervezetben.

Fotó: MTI

Mivel a migráció „többdimenziós realitás”, meg kell teremteni a migránsok közösségei számára a megfelelő körülményeket, hogy hozzájáruljanak az adott országok fenntartható fejlődéséhez – olvasható a tervezetben. E dokumentum szerint fontos, hogy a migráció problémájának a megoldásába bevonják a migránsokat, a diaszpórákat, a helyi közösségeket, a civil társadalmat, a tudományos műhelyeket, a magángazdasági szférát, a parlamenteket, a szakszervezeteket, a helyi emberi jogi intézményeket. Fontos az is, hogy az országok együttműködjenek a migránsok méltó, biztonságos visszatérésének, eredeti országukba való visszailleszkedésének az elősegítésében.

A dokumentum összeállítói szükségesnek tartják azt is, hogy az adott ország állampolgárai hiteles, tényeken – ne pedig „félrevezető narratívákon” – alapuló információt kapjanak a migrációról.

Az egyezményben foglaltak nem kötelező erejűek, minden ország önként döntheti el, hogy magáévá teszi-e a megfogalmazott célokat, akarja-e alkalmazni a migrációs folyamat kezelésére javasolt eszközöket.

ENSZ-tervezet: „épp hogy csak azt nem írták bele, hogy Soros-alapítvány”

A világszervezet honlapján olvasható, Mexikó és Svájc ENSZ-nagykövetei által kidogozott tervezet – amelyet egy december 10-11-én Marokkóban rendezendő csúcstalálkozó keretében kívánnak elfogadni –, összefoglalja azokat a vezérelveket és követendő célokat, amelyek a migráció egész folyamatát lennének hivatottak szabályozni mind a migránsok emberi jogainak, mind a fogadó országok érdekeinek az együttes figyelembe vételével.

A dokumentum egy sor olyan konkrét kötelezettségvállalást vázol fel, amelyek elősegítenék a bevándorlási hullám mederben tartását, szavatolnák a jelenség emberséges kezelését. Ennek érdekében szükségesnek látja, hogy bővítsék a legális migrációs útvonalakat, visszaszorítva az embercsempészek tevékenységét. A tervezetről bővebben itt olvashat.

António Guterres volt portugál államfő, a jelenlegi ENSZ-főtitkár. (MTI/EPA/Andre Kosters)

Tóth Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, nemzetközi jogász és az Alapjogokért Központ kutatója a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában elmondta: a 2016-os New York-i nyilatkozatból és az ENSZ tisztviselőinek, köztük a főtitkárnak a nyilatkozataiból lehetett számítani arra, hogy ez az úgynevezett „nulladik változat” milyen tartalmi elemekből áll majd, végül pedig igazolta is a várakozásokat.

Megjelent egy új szereplő

Tóth Norbert kiemelte: a 39. pontban megjelenik egy olyan szereplő is, amit korábban egyetlen ENSZ-dokumentumban sem látott: ezek a filantróp alapítványok, amelyeket a sok egyéb szereplő mellett be kellene vonni a tagállamok migrációs politikájának a kidolgozásába. A szakértő szerint ez elég meglepő, épp hogy csak azt nem írták bele az ENSZ-tervezetbe, hogy Soros-alapítvány. Hozzátette: ebből látszik, hogy milyen lobbiereje van ezeknek az alapítványoknak az ENSZ-ben.

A szövegben az is olvasható, hogy a tervezet jogilag nem kötelező érvényű, ugyanakkor az államok érdekeinek az felelne meg, ha csak annyi lenne benne, hogy nem kötelező politikailag sem.

A nemzetközi jogász arra is felhívta a figyelmet, hogy a végrehajtást illetően is tartalmaz rendelkezéseket a paktum, amiből arra lehet következtetni, hogy bár jogilag nem kötelező, de „ilyen-olyan diplomáciai eszközökkel megpróbálják majd keresztül verni a tagállamokon”.

A szakértő ugyanakkor rámutatott: vannak meglepetések is a szövegben, köztük kellemesek és kellemetlenek is. Maga a szöveg visszafogottabb, mint az ENSZ-főtitkár korábbi nyilatkozatai, a dokumentum huszonöt oldalnyi komoly diplomáciai szövegből áll, amelyet két nemzetközi jogász állított össze. Az eleje pedig olyan, mintha valaki „rátenyerelt volna a közhely-generátorra” – tette hozzá.

Tóth Norbert azt is elárulta, hogy eredetileg szeptemberben akarták volna elfogadni a végleges változatot, de végül ezt kitolták decemberre. Addig összesen hat tárgyalási fordulót bonyolítanak le, az első február 20-án kezdődik majd, ahol a kormányok képviselői csak a „nulladik változatot” vitatják majd meg.

Felhívta a figyelmet arra, hogy ez a dokumentum is alapvetően egy pozitív dolognak tartja a migrációt, ugyanakkor Magyarország és V4-ek, illetve a velünk azonos álláspontot képviselő országok diplomáciai szolgálatai nyomás alá helyezhették a tervezet jegyzőit az utóbbi időszakban. A szövegben ugyanis megjelennek olyan szempontok is, amelyek például a visegrádi országok álláspontjával csengenek egybe, ugyanis aggályokat is felsorolnak a dokumentumban. Korábban ilyennek nyoma sem volt a New York-i nyilatkozatban és a főtitkár megszólalásaiban.

A migrációhoz kötődő aggályok is megjelennek az ENSZ-tervezetben

A migrációval kapcsolatos aggályok is megjelennek az ENSZ-egyezmény tervezetében - mondta Tóth Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense kedden a Kossuth rádió 180 perc című műsorában.

A docens arra hívta fel a figyelmet: míg korábban az ENSZ-főtitkár nyilatkozatában a migrációnak csak a pozitív olvasata jelent meg, a hétfőn nyilvánosságra hozott migrációs egyezmény tervezetében már a kritikus hangok is érzékelhetők.



A dokumentum ugyanakkor tartalmazza azt is, hogy a filantróp alapítványokat is be kell vonni a migráció állami kezelésébe. "Ez meglepő, hiszen csak azt nem írták bele, hogy Soros-alapítvány" - fűzte hozzá, miközben már látszik, hogy ezeknek a szervezeteknek milyen lobbiereje van az ENSZ-ben.



Az egész világra kiterjedő migrációs egyezmény tervezete, amelynek első vázlatát hétfőn hozta nyilvánosságra az ENSZ, a migráció hatékonyabb kezelését, a legális migrációs útvonalak bővítését, a kormányokra és a társadalmakra háruló feladatok összehangolását helyezi kilátásba.



A világszervezet honlapján olvasható, Mexikó és Svájc által kidogozott tervezet - amelyet az ENSZ egy december 10-11-én Marokkóban rendezendő csúcstalálkozó keretében kíván elfogadni -, összefoglalja azokat a vezérelveket és követendő célokat, amelyek a migráció egész folyamatát lennének hivatottak szabályozni mind a migránsok emberi jogainak, mind a fogadó országok érdekeinek figyelembevételével.



A dokumentum konkrét kötelezettségvállalásokat vázol fel, amelyek elősegítenék a bevándorlási hullám mederben tartását, szavatolnák a jelenség emberséges kezelését. Ennek érdekében szükségesnek látja, hogy bővítsék a legális migrációs útvonalakat, visszaszorítva az embercsempészek tevékenységét.

hirado.hu - MTI - Kossuth Rádió 180 perc