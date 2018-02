A visegrádi csoport a legsikeresebb Európában

A visegrádi négyek - Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország - a legsikeresebb csoport Európában, Szlovákia pedig Magyarország barátja és fontos szövetségese - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden, Magyarország pozsonyi nagykövetsége új épületének átadásán.

2018. február 6. 14:10

A magyar diplomácia vezetője köszöntőjében rámutatott: a most átadott új épület végre méltó módon fejezi ki, hogy mit gondol Magyarország a Szlovákiával való kapcsolatáról, azt, hogy olyan barátként és fontos szövetségesként tekint rá, amelyhez "félmillió szállal" és olyan sikertörténetekkel kötődik", mint a V4.



Kifejtette: a visegrádi csoport gazdaságilag és politikailag egyaránt megmutatta erejét, hiszen a V4 ma az Európai Unió (EU) gazdasági hajtómotorja, politikai szempontból pedig egyértelművé tette, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni.



Szijjártó Péter leszögezte: Magyarország és Szlovákia között ma kiegyensúlyozott viszony van - ami nem volt mindig így - s ez lehetőséget biztosít arra, hogy nehéz kérdésekben is az előre lehessen lépni. Rámutatott: egy sor új határátkelő jött létre, épül az új komáromi Duna híd, a két ország közti kereskedelmi forgalom az évi 10 milliárd eurót közelíti, létrejött a két ország közti gázvezeték-összeköttetés, tervben van egy hasonló villanyáram hálózatnál is.



Az új nagykövetség ünnepélyes megnyitóján Ivan Korcok, szlovák külügyi államtitkár, ügyvezető miniszter beszédében ugyancsak a kétoldalú kapcsolatok kiváló minőségét hangsúlyozta, illetve arra mutatott rá, hogy a kapcsolatok kitűnő minősége ma minden területen érezhető.



Az új, integrált - a nagykövetség mellett a magyar intézetnek, a konzulátusnak és a gazdasági képviseletnek is helyet adó - külképviseleti épület, két éves projekt eredményeként készült el, s a maga nemében Magyarország első ilyen nagykövetségi komplexuma. Az új nagykövetséget, reprezentatív helyen, Pozsony óvárosában az elnöki palotaként használt, Grassalkovich palota tőszomszédságában, egy átépített történelmi épületben rendezték be.

Magyarország új nagykövetségi épülete Pozsonyban 2018. február 6-án, az ünnepélyes átadás napján. MTI Fotó: Krizsán Csaba



Szijjártó Péter és Ivan Korcok a megnyitó után kétoldalú egyeztetést tartott.

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter és Ivan Korcok szlovák külügyi államtitkár, ügyvivő külügyminiszter átvágja a nemzeti színű szalagot Magyarország pozsonyi nagykövetsége új épületének átadásán 2018. február 6-án. MTI Fotó: Krizsán Csaba

Magyarország soha nem fogadott be és nem is fog befogadni illegális bevándorlókat

Magyarország nem lesz bevándorlóország, soha nem fogadott be és nem is fog befogadni illegális bevándorlókat - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban, azon a sajtótájékoztatón, amit Ivan Korcok, szlovák külügyi államtitkárral tartottak kedden.

A magyar diplomácia vezetője ezzel Charles Michel belga kormányfő azon hétvégi kijelentésére reagált, amely szerint "ultimátumot adtak a szolidaritást elutasító" visegrádi országoknak, hogy amennyiben június végéig nem sikerül konszenzusra jutni az uniós tagállami kormányokat tömörítő tanácsban, akkor nélkülük, minősített többségi szavazással fogják elfogadni a tervezett reformokat.



Szijjártó Péter megdöbbentőnek és elfogadhatatlannak nevezte Charles Michel kijelentését, amit mint leplezetlen kényszerítést, határozottan visszautasított. Leszögezte: Magyarország soha nem fogadott be és nem is fog befogadni illegális bevándorlókat, függetlenül attól, hogy milyen nyomás lesz ez irányban a határokon vagy Brüsszel részéről. Kifejtette: a belga miniszterelnök kijelentése azért is megdöbbentő, mert az az első alkalom, amikor Brüsszelben nyíltan arra készülnek, hogy egyes EU-s tagországok akaratának teljes figyelmen kívül hagyásával, erővel nyomják át a kötelező betelepítési kvóták ügyét.



"Mi ezt, úgy, ahogy van elfogadhatatlannak tartjuk és visszautasítjuk" - hangsúlyozta Szijjártó Péter, hozzátéve: a visegrádi országok semmilyen kötelező betelepítési kvóta bevezetését nem támogatják. Megjegyezte: lehet, hogy Belgium miniszterelnökét nem zavarja, hogy számos nyugat-európai városban no-go zónák vannak, és az sem, hogy az elmúlt időszakban 27 jelentős terrortámadást követtek el Európában migrációs hátterű emberek, de a V4-eket ez zavarja, mert nem akarnak olyan kontinensen élni, ahol a terrorfenyegetettség napi rendszerességűvé válik.

Ivan Korcok szlovák külügyi államtitkár, ügyvivő külügyminiszter a hivatalában fogadja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert Pozsonyban 2018. február 6-án. MTI Fotó: KKM / Szabó Árpád



A külügyminiszter elmondta: a találkozón szó esett Közép-Európa energiabiztonságát érintő kérdésekről is. Ezzel összefüggésben tájékoztatta szlovák tárgyalópartnerét arról, hogy miután két magyar vállalat lekötötte a jövendőbeli román-magyar gázvezeték kapacitását - és ezzel hosszú távon lehetőség nyílt arra, hogy az amerikaiak által a Fekete-tengeren kitermelt földgázt Magyarországra importálják - a magyar kormány azt a döntést hozta, hogy megépítik a magyarországi gázelosztó központ és a magyar-szlovák interkonnektor közti hiányzó vezetéket. Kifejtette: a mintegy száz kilométer hosszúságú vezeték megépítésével létrejön az észak-déli irányú energiafolyosó, ami széleskörű lehetőséget nyit a gáz beszerzési formáinak diverzifikálására és arra is, hogy a fekete-tengeri gáz Szlovákiába is eljusson.



Szijjártó Péter szólt a kétoldalú magyar-szlovák kapcsolatokról is. Elmondta: tárgyalópartnerével egyetértettek abban, hogy a magyar-szlovák kapcsolatok még soha nem voltak olyan jók és kiegyensúlyozottak mint most, amit az is mutat, hogy a visegrádi szövetség és a magyar-szlovák szövetség "jelesre vizsgázott" a nagyon komoly európai nyomásgyakorlás közepette is.



Ivan Korcok nagyon intenzívnek minősítette a két ország együttműködését és kitűnőnek a kapcsolataikat, gazdasági és politikai téren egyaránt.



Charles Michel belga kormányfő kijelentésével kapcsolatban azt mondta: nem szabad hagyni, hogy még egyszer előforduljon, hogy "átszavaznak a fejünk felett."



Szijjártó Péter, mielőtt tárgyalt a szlovák külügyi államtitkárral, Pozsonyban megnyitotta Magyarország új, integrált - a nagykövetség mellett a magyar intézetnek, a konzulátusnak és a gazdasági képviseletnek is helyet adó - külképviseleti épületét is. A miniszter a nap hátralévő részében további kétoldalú egyeztetéseket tart szlovák kormánypolitikusokkal és a felvidéki magyar párt, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) vezető képviselőivel is.

MTI