Párton belüli forgatókönyv az MSZP megszűnésére

A választás után szűnjön meg az MSZP, és új névvel, a Párbeszéddel közösen folytassa tovább a parlamenti munkát – ebben a forgatókönyvben gondolkodnak olyan szocialista prominensek, mint Lendvai Ildikó vagy Puch László. Információink szerint az új formációban a szocialisták fia­talabb generációja, Kunhalmi Ágnes, Tóth Bertalan és Harangozó Tamás kapna főszerepet.

2018. február 7. 09:29

Már javában az áprilisi választás utáni időszakon, a párt lehetséges kitörési pontjain, hosszú távú stratégiáján gondolkodnak az MSZP-ben – értesült a Magyar Idők elnökségi forrásokból. Elmondásuk szerint egyre többen azt az álláspontot képviselik, hogy a párt a jelenlegi formájában holtpontra jutott, radikális változtatás nélkül képtelen önmaga és a baloldali választók felé jövőképet felmutatni.

Ehhez a körhöz olyan prominensek tartoznak, mint Lendvai Ildikó vagy Puch László, akik azt a forgatókönyvet javasolják, hogy a választás után szűnjön meg az MSZP, és új névvel, a Párbeszéddel közösen folytassa tovább a parlamenti munkát.

Az új formációban a fiataloké, például Kunhalmi Ágnesé lenne a fő szerep Fotó: Kurucz Árpád

A megszűnés módja egyelőre bizonytalan, az biztos, hogy a törvény szerint erre egy párt más párttal való egyesülése, két vagy több pártra történő szétválás, feloszlás, illetve bíróság által való feloszlatás esetében kerülhet sor.

A Párbeszéddel való együttműködés pontos formája ennélfogva ugyancsak nyitott kérdés. Elnökségi forrásaink elmondása szerint jelenleg Molnár Gyula pártelnök ígére­tében gondolkodnak, miszerint az a cél, hogy a következő parlamentben Karácsony Gergelyéknek önálló frakciójuk legyen. Az új MSZP-ben mindazonáltal a szocialisták fiatalabb generációja kapna főszerepet, mint Kunhalmi Ágnes, Tóth Bertalan és Harangozó Tamás.

Emlékezetes: Molnár Gyula már 2016-ban arról beszélt, hogy egy rossz választási szereplés után akár meg is szűnhet a szocialista párt. A napokban pedig kijelentette, hogy ha nem nyer az MSZP–Párbeszéd-szövetség, lemond pártelnöki tisztéről. Ujhelyi István, a szocialisták párt EP-képviselője is úgy fogalmazott nemrég: „Nagy kérdés, hogy a tavaszi választás után is MSZP-nek ­fogják-e hívni az ­MSZP-t”. Júniusban sok minden eldőlhet, a szocialisták ugyanis ekkor tisztújítást tartanak, mivel az elnökség mandátuma lejár.

Mindeközben újabb szocialista politikus, a párt egyik helyi alapítója jelentette be, hogy visszalép az ország­gyűlési képviselői jelöltségtől, és kilép az MSZP-ből is. Úgy tudjuk, hogy a gyöngyösi polgármester, Hiesz György távozásának az az oka, hogy Molnár Gyuláék a város egy másik szülöttét, az egykori SZDSZ-es politikust, a Magyar Liberális Párt elnökét, Fodor Gábort akarják indítani a körzetben.

Nemrég Bárándy Gergely jelentette be, hogy nem kíván indulni a 2018-as választáson, egyúttal lemond párttisztségeiről is. „Jelen helyzetben és a jelenlegi viszonyok között, országgyűlési képviselőként, számomra vállalhatatlanná vált a folytatás” – írta Bárándy, aki 2006 óta az MSZP képviselője.

Előtte a szocialisták egykori pártigazgatója, Velez Árpád közölte, hogy nem indul az áprilisi választáson. Velez döntését azzal indokolta, hogy Molnár Gyula vezetése alatt pártja egy mások után kullogó, kedvetlen, motiválatlan, kiszolgáltatott politikai közösségé vált. – A magyarázkodással, csúsztatásokkal, hazudozással teli tévészereplésekkel gyakorlatilag elkészült az az út, amely a párt végromlásához vezet – fogalmazott Velez Árpád.

