Mozogjunk bátran 60 év felett is

A sportolásnak, mozgásnak egyszerűen nincs felső korhatára. Bármilyen korba érve képesek vagyunk megtalálni azt a mozgásformát, ami kíméli ízületeinket, de egészségesebbé és fittebbé teszi minden porcikánkat.

2018. február 7. 10:34

Teljesen természetes, hogy hatvanon túl nem érezzük úgy magunkat, mintha 20 évesek lennénk. Nehezebb reggel felkelni az ágyból, különböző fájdalmakkal küszködünk, van, hogy egy lassú és könnyű, félórás bemelegítés után kezdenek csak működni a végtagjaink. Jobban szeretünk üldögélni vagy feküdni, mint állni. Nehezebben hajolunk le, a nyújtások sem olyan egyszerűek, és nem bírunk el olyan nehéz súlyzókat, mint fiatalon. Nincs is ezzel semmi baj. De egyáltalán nem jelenti azt, hogy fel kéne adnunk a sportot, sőt! Csupán meg kell találni az egészséges módot és mértéket. Korunk miatt nem szabad lemondani a boldogsághormonokat termelő, testünkre-lelkünkre pozitív hatást gyakorló, gondoktól megszabadító, lélekmelegítő mozgásról, hiszen számos krónikus betegségtől óvhat meg minket, vagy javíthat állapotunkon.

Gyalogoljunk

Azért van a két lábunk, hogy használjuk. Húzzunk fel egy egészséges sarokmagasságú, kényelmes cipőt, és tegyünk hosszú sétákat a közeli parkban vagy erdőben. Nem kell rohanni, ráérünk szemlélődni, magunkkal vihetjük barátnőnket, unokánkat, a kutyát – ha nincs, érdemes beszerezni egyet, mert garantáltan több mozgásra ösztönöz – és sokkal boldogabban térhetünk haza. Ha félünk, hogy elveszítjük egyensúlyunkat, vigyünk magukkal nordic walking botokat, amik segítenek megtámaszkodni. Ha a gyaloglás már jól megy, próbáljunk ki csoportos, könnyű túrákat, elképesztő közösségépítő hatású, és ha több ember vesz körül, nagyobb biztonságban érezzük majd magunkat.

Fotó:iStock.com/shironosov

A 90 évesek titkai

Nézzük meg bármelyik 90 éves vagy annál idősebb, aktív embert. Azt találjuk, hogy ha lassan is, de igyekeznek minél többet mozogni. Reggelente elsétálnak a boltig, a barátaikhoz, vagy csak úgy a séta kedvéért, kertészkednek, fát hasogatnak, gyógynövényeket gyűjtenek, festenek, táncolnak, annyit mozognak, amennyi fizikailag csak lehetséges. Talán pont ez tartja őket olyan fiatalosan. Néhányuk edzőterembe jár súlyzózni, mások messzire elkerülik ezeket a helyeket, és inkább a természethez közel élnek, ahol mindig minden mozgásban van.

A sport segít tovább élni

Hollywood nagy öregje, Norman Lloyd színész 1914-ben született, és még mindig él. 100 éves korában hagyta csak abba a rendszeres teniszezést, nagyon aktív életet él. A pozitív gondolkodás erejében hisz, a panaszkodást, sajnálkozást viszont nem szereti. Egy 90 éves szobrászművész férfi Lloyd barátja is lehetne, mert ő is imád partikra járni, és fizikailag nagyon is aktív. A 75 éves nyugdíjas, kohómérnökként dolgozó magyar nagypapa nyugdíj-kiegészítésként szenet lapátolni járt el. Mindegyiküknél feltűnő volt, milyen egyenesen tartják magukat. Bár a korral jöhetnek gerincbetegségek, próbáljuk gyakorolni az egyenes testtartást. Soha nem kell feladnunk a mozgást, s minél aktívabbak vagyunk, annál tovább élvezhetjük az életet.

Fotó: iStock.com/Halfpoint

A nyújtás rugalmasabbá tesz az élet minden területén

A gyógytornász vagy jógatanár felügyeletével végzett, személyre szabott nyújtógyakorlatok végigkísérhetnek egész életünkön. Segítenek javítani ízületeink rugalmasságán, védenek a sportsérülésektől, és képesek az ízületi fájdalmat, izommerevséget is csökkenteni. Ha pedig testünk egyre fittebb és rugalmasabb, életünkben is könnyebben alkalmazkodhatunk a változásokhoz.

Őrizzük meg az egyensúlyunkat

Ahogy idősödünk, többször billenünk meg, sokkal jobban félünk az eleséstől. Ám nemcsak bot használatával lehet a baleseteket megelőzni! Végezzünk olyan gyakorlatokat, amik segítenek erősíteni izmainkat, javítani reflexeinket, és biztosabban megtartani az egyensúlyunkat. Tegyünk lapos gimnasztikai egyensúlyozópárnát a székünk alá. Később vigyük a falhoz vagy korláthoz, kapaszkodjunk meg, és napi 15 percet állva egyensúlyozzunk rajta! A nagy farizom, a derék és a csípők melletti izmok megfelelő kondíciója, folyamatos edzése, erősítése nagyon sokat segít az esések elkerülésében.

