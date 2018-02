Felháborítóak Ahmed H. követelései

Abszurdnak nevezte Dömötör Csaba, hogy nyolcmillió forintos sérelemdíjat és nyilvános bocsánatkérést követel a Miniszterelnöki Kabinetirodától az Ahmed H. nevű illegális bevándorló, aki a vád szerint magyar rendőröket dobált meg kövekkel. A kabinetiroda államtitkára a helyzet tisztázására szólította fel az MSZP-t azzal összefüggésben, hogy ügyvédként Bárándy Péter, korábbi szocialista miniszter jegyzi a keresetlevelet, amelyet a bíróság egyébként formai hiányosságra hivatkozva elutasított.

2018. február 7. 10:45

– Botrányos követelésekkel állt elő Ahmed H. a Miniszterelnöki Kabinetiroda ellen benyújtott keresetében – jelentette ki Dömötör Csaba más témában tartott tegnapi sajtótájékoztatóján. A kabinetiroda parlamenti államtitkára a Cipruson élő, szír állampolgárságú férfi beadványát ismertetve közölte: a felperes nyolcmillió forint sérelemdíjat, valamint nyilvános bocsánatkérést követel.

– Igénye azért is abszurd és elfogadhatatlan, mert olyasvalakiről van szó, aki rátámadt a magyar rendvédelmi szervekre, és akit ezért el is ítéltek – fogalmazott Dömötör Csaba. Szavai szerint az, hogy olyan szervezetek követelik az illegális bevándorló szabadon bocsátását, amelyek támogatásaikat külföldről kapják, azt igazolja, hogy nagyobb átláthatóság szükséges e szervezetek működésével kapcsolatban, és ez ad aktualitást a kormány által elkészített Stop Soros törvényjavaslatnak is.

– Elfogadhatatlan, hogy külföldről pénzelt civil szervezetek illegális bevándorlók nevében többször is feljelentették és el is marasztalták hazánkat, mondván, hogy Magyarország nem bánt megfelelő módon a bevándorlókkal, és ezzel még pénzt is kerestek – hangsúlyozta az államtitkár.

A 41 éves vádlott a röszkei zavargások kapcsán felelhet Fotó: Havran Zoltán

Azzal kapcsolatban, hogy Ahmed H. keresetét a Medgyessy-kormány egykori igazságügy-minisztere, Bárándy Péter jegyzi, Dömötör Csaba kijelentette: ezt elfogadhatatlannak tartja, és arra kérik az MSZP-t, valamint Karácsony Gergelyt, hogy tisztázzák a helyzetet. – Azt már tudjuk, hogy a határzárat lebontanák és a bűnöző bevándorlókat is védenék. Ha Ahmed H. új keresetet ad be, akkor a kabinetiroda áll a további viták elébe – hangsúlyozta az államtitkár.

Mint arról beszámoltunk: a szír férfi decemberben benyújtott keresetében annak megállapítását kérte, hogy a Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció 5. kérdésének 4. mondata megsértette a jó hírnevét, mivel annak egy részlete úgy szólt, hogy „Ahmed H. kövekkel támadt a határt védő magyar rendőrökre és ezért elítélték”. Az ügyben előzetes letartóztatásban lévő terhelt keresetében arra hivatkozott, hogy a vele szemben indult büntetőeljárásban jogerős ítélet ez idáig nem született.

A felperes védőjének sérelemdíjat követelő keresetét a bíróság idézés nélkül elutasította, annak súlyos formai hiányosságai miatt. A Fővárosi Törvényszékhez benyújtott dokumentummal kapcsolatban megállapították, hogy az sem a felperes lakóhelyét, sem a bírósághoz intézett határozott kereseti kérelmet nem tartalmazza, így nem alkalmas az elbírálásra. Tegnap többször is kerestük Ahmed H. védőjét, de Bárándy Pétert lapzártánkig nem sikerült utolérni.

