Megint elmaradt a bizottsági ülés

A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának csütörtökre összehívott rendkívüli ülése is határozatképtelen lett, így most sem tudott tanácskozni a testület.

2018. február 8. 12:43

Molnár Zsolt, a bizottság szocialista elnöke szerint a kormánypárti képviselők távolmaradása azt jelzi, hogy "kínos" volt nekik hogy eljöjjenek, s "összedőlt a Soros-terv". A testület elnöke ennek kapcsán elmondta: két hete Soros Györgynek küldött levelére még nem kapott választ, de bízik benne, hogy legkésőbb jövő héten megkapja.



Molnár Zsolt elmondta, a külügyi tárcától azt a tájékoztatást kapták, hogy Altusz Kristóf helyettes államtitkár Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszterrel külföldön van hivatalos úton. A Miniszterelnökség azt közölte, már mindent elmondtak a "Soros-tervről" - ismertette az MSZP-s politikus, aki szerint viszont valójában semmit sem mondtak a "nem létező Soros-tervről".



A bizottság tagjai és a meghívottak negyedórát vártak a kormánypárti képviselőkre, majd elhagyták a termet.



Molnár Zsolt felháborodását fejezte ki amiatt, hogy a Fidesz-KDNP ellehetetlenítette a testület munkáját. Kifejtette: ezért nem kaptak választ olyan a "magyar közéletet feszítő" kérdésekre, mint az 1300 menekült befogadása. Botrányosnak nevezte azt is, hogy továbbra sem látni tisztán a honosítási eljárással kapcsolatban. Molnár Zsolt szerint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek tisztáznia kell, miként kell érteni a néhány ezer bűnözőről szóló kijelentését, hiszen ez nemcsak Magyarország, de Európa biztonsága szempontjából is releváns.



A szocialista politikus arra is kíváncsi, hogy Rogán Antal miért lett tagja a nemzetbiztonsági kabinetnek, mi az oka, hogy a kampányban ilyen magas szintre kerül a "propagandaminisztérium". Emellett kérdései lettek volna a budapesti repülőtéren történt fosztogatásokról is. Molnár Zsolt szerint Ferihegyen azonnali intézkedésekre van szükség, szigorítani kell a poggyászrakodás, és -ellenőrzés szabályain.



Molnár Zsolt kitért arra is, hogy a csütörtöki ülés határozatképtelensége miatt "abszurd módon" a kormány által közbeszerzési mentesítési kérelmekről sem tudtak dönteni. Azt mondta: továbbra is minden két hétben megkísérli a testület összehívását, erről egyeztetni fog a testület fideszes alelnökével, Németh Szilárddal is. Ugyanakkor leszögezte, nem lehet hogy csak olyan napirendeket tárgyaljanak, amely a kormánypártoknak megfelel, mert akkor a Fidesz-KDNP párttestületeként működne a bizottság.



Szél Bernadett, a bizottság LMP-s tagja elfogadhatatlannak nevezte, hogy a kormánypártok "erőfölényükkel visszaélve" ellehetetlenítik a testület munkáját, veszélyeztetve ezzel az ország és a szolgálatok működőképességét, a szolgálatok feletti civil kontrollt. Ezért az LMP-s Szél Bernadett - Kövér László házelnök levele nyomán - Molnár Zsoltot arra kérte, hogy minden eszközzel próbálja meg visszaállítani a testület működőképességét.



Szél Bernadett kiemelte: a testület minden tagja - köztük ő is - átesett a szükséges átvilágításon.



Az LMP-s politikus cáfolta, hogy a szolgálatok visszautasították volna azt a kérelmét, amellyel a testület tavaly decemberi "Soros-tervvel" kapcsolatos ülésének - Szél Bernadett szavai szerint nyílt információkat tartalmazó - anyagába betekinthessen. Azt a választ kapta, hogy az anyagot csak a testület jogosult megnézni. Amíg viszont a négy kormánypárti és három ellenzéki képviselőből álló testület nem lesz határozatképes, addig ezt nem tudják megszavazni - fejtette ki Szél Bernadett.

Erre válaszolva Kiss Zoltán, az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) főigazgatója szóban is megerősítette: ha a testület határozatképes lesz, megadják a tájékoztatást.



Mirkóczki Ádám, a bizottság jobbikos tagja amiatt is sajnálta, hogy nem tudtak tanácskozni, mert az AH főigazgatóját az Elios-ügyről is kérdezte volna. A jobbikos politikus azt mondta: a korrupción és a visszaéléseken túl nemzetbiztonsági relevanciája is van az ügynek. Mirkóczki Ádám szerint az AH-nak zárt ülés keretében válaszolnia kell, hogy eddig vagy most zsarolható-e a miniszterelnök családtagjával, vagy családtagjának korrupciós botrányával.



A jobbikos politikus az ülésen történteket úgy értékelte: a Fidesz-KDNP részéről folytatódott a "politikai óvoda". Ráadásul, mint mondta: "evolúciós szempontból visszafelé fejlődnek", mert már el sem jöttek az ülésre.



Mirkóczki Ádám a testület jövőbeli munkájáról úgy nyilatkozott, nincsenek illúziói, szerinte az áprilisi választásokig nem lesz olyan bizottsági ülés, ahol az ilyen ügyek érdemben felmerülhetnek.





Németh Szilárd: Szél Bernadett Soros zsebében van

Nemzetbiztonsági bizottsági tagságával "visszaélve" próbált bizalmas információkat kikérni a "Soros-tervről" és a "Soros-hálózatról" az Alkotmányvédelmi Hivataltól az LMP-s Szél Bernadett - nyilatkozta az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának fideszes alelnöke csütörtökön.

Németh Szilárd szerint ez egy újabb bizonyíték arra, hogy Szél Bernadett "Soros zsebében van". A fideszes politikus szerint ráadásul nemcsak Szél Bernadett, hanem egész pártja.



A politikus bemutatta Szél Bernadettnek a nemzetbiztonsági bizottság szocialista elnökének, Molnár Zsoltnak írt levelét. Ebben a levélben az LMP-s politikus leírta: kezdeményezte a titkosszolgálatoknál, hogy adják ki azokat a dokumentumokat, amelyeket a testület decemberi - az ott elhangzó bizalmas információk miatt - zárt ülésén mutattak be a szolgálatok. Erre viszont azt a választ kapta, hogy azokba kizárólag a testület tekinthet be, egyedül Szél Bernadett nem - ismertette Németh Szilárd.



A kormánypárti politikus felháborítónak nevezte, hogy Soros György "migránssimogató" civil szervezeteihez kötődő Szél Bernadett a nemzetbiztonsági bizottság tagja lehet. Leszögezte: amíg Szél Bernadett a "Soros-tervről" titkosszolgálati információkat akar kiszivárogtatni, addig nem járulnak hozzá ahhoz, hogy részt vegyen az ülésen. Németh Szilárd hozzátette: bár már meghívták, Soros György még nincs ott a nemzetbiztonsági bizottság ülésén, "de az emberei már bent ülnek".



Németh Szilárd kiemelte: Magyarország nyomás alatt van. Példaként említette az ENSZ-dokumentumban megfogalmazottakat, továbbá hogy legutóbb a migráció kapcsán a belga miniszterelnök Magyarország, és a V4-es országokkal szembeni fenyegetését. Ez is azt jelzi, hogy van "Soros-terv", amelyet nemcsak Brüsszelből, hanem Magyarországon is végre akarnak hajtani - vélekedett a kormánypárti politikus. Szerinte: a hazai ellenzék, köztük 'Szél Bernadették", ha hatalomra kerülnének lebontanák a kerítést, migránsok millióit engednék be Afrikából és Ázsiából. Ahhoz pedig, hogy ezeket az embereket eltartsák az emberek nyugdíjának elvételével és adóemelésekkel helyeznének át pénzeket - mondta a Németh Szilárd.



A fideszes politikus leszögezte: a magyar emberek ezt nem akarják. A magyar emberek a népszavazáson és a nemzeti konzultáción is nyilvánvalóvá tették, hogy ne a migránsokkal, hanem a magyar emberek jövőjével foglalkozzon a kormány - emelte ki Németh Szilárd.



A kormánypárti politikus jelezte: amíg Szél Bernadett a "Soros-tervről" titkosszolgálati információkat akar kiszivárogtatni, addig nem járulnak hozzá ahhoz, hogy részt vegyen az ülésen.





