Elios-ügy: Simicska szerepét elfelejtették

Rengeteg tévedést tartalmaz az Európai Unió csalás elleni hivatalának az Elios Zrt.-ről készített jelentése, amelyet a miniszterelnök elleni támadásra próbál felhasználni az ellenzéki sajtó – írta az Origo.hu. A dokumentumban elhallgatták például azt a tényt, hogy a vizsgált közvilágítási pályázatok idején Simicska Lajos érdekeltségének volt döntő befolyása a cégben.

2018. február 8. 15:43

A magyar választási kampányra időzített brüsszeli jelentés nemcsak rengeteg tévedést tartalmaz, de Simicskáék szerepét „véletlenül” kihagyták; ráadásul a kifogásolt technikai problémák sem igazak – olvasható az Origo.hu portálon. A cikk szerint a baloldali média az Eliosról szóló OLAF-jelentést a miniszterelnök elleni támadásra használja fel, ám a lényegről már nem írtak, azaz arról, hogy az Elios – amikor az állítólagos visszaélések történtek – Simicska Lajos kezében volt.

A milliárdos zászlóshajója, a Közgép Zrt. egy vállalkozáson keresztül többségi tulajdonnal rendelkezett az Elios Innovatív Zrt.-ben a vizsgált időszakban. A cégbírósági adatok alapján 2012. február 3-án az Eliosban tulajdonosként bukkant fel az E-OS Zrt., és 2013. június 3-ig birtokolta a részvények többségét. Az E-OS tulajdonosa pedig 2010 óta nem más, mint a Közgép. A Simicskához tartozó E-OS-nak tehát döntő befolyása volt az Elios vezetésében is – ahogyan még ma is van. Áfra Barnabás személyében ráadásul speciális jogosítvánnyal rendelkező igazgatósági tagot delegált az Elios igazgatóságába, aki közvetlenül is köteles volt jelenteni a Közgépnek.

Az ügy ráadásul az MSZP-kormányok idején indult: 2009-ben Bajnai Gordon alatt azért indították a közvilágítási programot, mert a városok többségében elavult volt a közvilágítás. Összesen 117 városban bonyolítottak le ilyen tendert, és valamennyi sikeres volt. Több cég is versenyzett, az Elios csak a települések egyharmadában nyert. A tendereket korábban már vizsgálta az ügyészség, és mindent rendben talált. Az OLAF a jelentés kiadását éppen a magyarországi országgyűlési választásokra időzítette, az érintetteket viszont nem volt hajlandó eddig meghallgatni.

Az Elios szolnoki beruházása kapcsán költségvetési csalás miatt az MSZP feljelentést tett. A Jobbik szerint pedig a botrány miatt Orbán Viktor miniszterelnöknek le kellene mondania.

