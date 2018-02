Karácsony Gergely Sorosék trójai falova

Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti tanácsadó testületében a volt SZDSZ-esek és a milliárdos bérencei a tanácsadók.

2018. február 9. 09:50

Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti tanácsadó testületében a Soros Alapítvány egykori munkatársai és a néhai SZDSZ holdudvarához tartozók nagyjából kétharmados többséget alkotnak. Velük készül „rendszerváltásra” az MSZP által támogatott zuglói polgármester.

A Soros György nyílt társadalomról alkotott elképzelésével szimpatizáló és a történelem süllyesztőjébe került Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ) holdudvarához tartozó liberális értelmiségiek tűntek fel Karácsony Gergely tanácsadó testületé­ben, amelyet a volt uniós biztos, Andor László vezet. A baloldal miniszterelnök-jelöltjének politikájára olyan személyeknek van döntő befolyása, mint Bojár Gábor, aki egykor a Soros-alapítvány vezetőségi tagja volt.

A Graphisoft-vezérként ismertté vált Bojár akkor vált a kuratórium tagjává, amikor az Halmai Gábor elnöklete alatt 2001-ben elhatározta: keményebben beszállnak a politikába a Fidesz vezette polgári koalíció jelentette „jobboldali veszély” ellenében.

Begyalogolna a hatalomba a több pártot is megjárt politikus Fotó: Kurucz Árpád

Azt is érdemes megjegyezni Bojárról, hogy Halmaihoz hasonlóan sokáig az SZDSZ befolyásos támogatójának számított.

Tagja az úgynevezett Miniszterelnök-jelölti Tanácsadó Testületnek Bozóki András, a Gyurcsány-kormány kulturális minisztere is, aki Bojárral egy időben a Soros-alapítvány civil társadalommal foglalkozó East East programjának koordinátora volt Kéri László baloldali elkötelezettségű politológussal karöltve.

Bozóki egykor az SZDSZ tagja volt, és mai napig a Soros-egyetem, a CEU oktatója. A volt SZDSZ-es tanácsadók testületének tagjai közé tartozik Wittinghoff Tamás is, Budaörs „független” polgármestere.

Orsós Éva a milliárdos alapítványánál a Programok az esélyegyenlőségért; Szociális/társadalmi programok szakkuratóriuma vezetőségében foglalt helyet.

A Horn-kormány idején a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke, a Medgyessy-kormányban pedig helyettes államtitkár volt. Kincses Gyula pedig a Soros-alapítvány egészségügyi minőségfejlesztéssel foglalkozó munkacsoportjában tevékenykedett, amúgy 2007-ben az SZDSZ jelöltjeként nyert el a Gyurcsány-kormányban egészségügyi államtitkári megbízatást.

Kukorelly Endre ismert író, volt LMP-s országgyűlési képviselő. Mára viszont feledésbe merült, hogy a 90-es években a liberális Magyar Narancs főmunkatársa, valamint a Soros-alapítvány ösztöndíjasa és kitüntetettje volt.

Ott ülnek a testületben Soros György további kedvezményezettjei is, mint Polyák Gábor és L. Ritók Nóra. Előbbi a Mérték Médiaelemző Műhelyt, utóbbi pedig az Igazgyöngy Alapítványt vezeti. Mindkét szervezet rajta van a milliár­dos által irányított Nyílt Társadalom Alapítványok hálózatának fizetési listáján.

A Mérték 2015–2016 folyamán több mint negyvenezer dollárt, napi árfolyamon 10,3 millió forintot kapott a New York-i székhelyű szervezettől, míg az Igazgyöngy Alapítvány több mint 73 500 dollárt, azaz csaknem húszmillió forintot.

Polyák Gábor egyébként valaha szintén az SZDSZ holdudvarához tartozott, bizalmi ember volt, amit jól jelez, hogy a szabaddemokraták egyik utolsó intézkedésükként 2010-ben megpróbáltak az Országos Rádió és Televízió Testület élére ültetni. E körhöz tartozik az energiaklubos Ámon Ada is.

Az Energiaklub 2015-ben és 2016-ban összesen 145 ezer dollár, mintegy 37 és fél millió forint támogatásban részesült, míg durván tízmillió jutott a Romaversitas Alapítványnak. Ennek igazgatója Daróczi Gábor volt miniszteri biztos, aki a közoktatási és ifjúsági programok vezetője volt a Soros-alapítványnál.

A politikus tanácsadóinak kevés közük van a szocialistákhoz Fotó: Teknős Miklós

Érdemes megemlékezni Nahalka Istvánról is, aki Karácsony előtt már Magyar Bálint szabaddemokrata oktatási miniszternek is osztogatta tanácsait. A balliberális sajtó évek óta sztárolt pedagógiai szakértője részt vett például a Magyar Bálint vezette Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság alaptanterv tervezetének kidolgozásában. Magyar és a Soros-alapítvány kapcsolatát pedig egyebek között az az 1,6 millió forint is jól jellemzi, amit 1989-ben kaptak Mécs Imrével lapalapításra.

Végül Vértes Andrást kell megemlíteni, a GKI gazdaságkutató elnökét, aki a Gyurcsány Ferenc lemondását követő miniszterelnöki casting során a bukott kormányfő egyik lehetséges utódjának számított. Vértes 1990 és 1995 között a Soros által gründolt Kék Szalag Bizottság egyik szekciójának társelnöke volt, ez a testület szorgalmazta többek között a nemzeti vagyon kiárusítását. Tehát Karácsony tanácsadóinak nem sok közük van az őt kormányfőjelöltként fölvállaló MSZP-hez; a grémiumban kétharmados SZDSZ-es és sorosista túlsúly érvényesül.

