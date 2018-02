Íme a magyarok programja a téli olimpián

Február 13-án lesz számunkra a legsűrűbb a program, akkor lehet a legtöbb magyar versenyzőért izgulni.

2018. február 9. 09:59

A magyarok közül a rövidpályás gyorskorcsolyázók mutatkoznak be elsőként a pénteken kezdődő, phjongcshangi téli olimpián: az első hivatalos versenynapon, azaz szombaton a 3000 méteres női váltó az elődöntőben szerepel, a női 500 méter selejtezőjében két, míg férfi 1500 méteren három magyar lesz érdekelt.



Utóbbi számban érmet is osztanak, melynek során Gyurta Dániel olimpiai bajnok mellúszó is közreműködik, azaz kiemelkedő szereplés esetén akár honfitársa nyakába is akaszthat medált.



A XXIII., phjongcshangi téli olimpia magyar vonatkozású programja (magyar idő szerint):

február 10., szombat:

rövidpályás gyorskorcsolya:

női 3000 m váltó elődöntő (Magyarország), női 500 m selejtező (Jászapáti Petra+1 magyar versenyző), férfi 1500 m selejtező (Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor+1 magyar versenyző) és döntő 11.00

február 11., vasárnap:

Alpesi sí:

férfi lesiklás (Kékesi Márton, Samsal Dalibor?) 3.00

Sífutás:

férfi 15+15 km döntő (Kónya Ádám) 7.15

február 12., hétfő:

Alpesi sí:

női óriás-műlesiklás (Hozmann Szonja, Maróty Mariann) 2.15 és 5.45

február 13., kedd:

Alpesi sí:

férfi kombináció (Kékesi Márton, Samsal Dalibor) - lesiklás 3.30, műlesiklás 7.00

Sífutás:

férfi (Kónya Ádám) és női (Szőcs Emőke) klasszikus stílusú egyéni sprint selejtező 9.30, döntő 12.00

Rövidpályás gyorskorcsolya:

férfi 5000 m váltó elődöntő (Magyarország), férfi 1000 m selejtező (Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor), női 500 m döntő (Jászapáti Petra?+1 magyar versenyző?) 11.00

Gyorskorcsolya (1):

férfi 1500 m (Nagy Konrád) 12.00

február 14., szerda:

Alpesi sí:

női műlesiklás (Hozmann Szonja, Maróty Mariann) 2.15 és 5.45

február 15., csütörtök:

Alpesi sí:

férfi szuperóriás-műlesiklás (Kékesi Márton, Samsal Dalibor) 3.00

Sífutás:

női szabadstílusú 10 km (Szőcs Emőke) 7.30

február 16., péntek:

Sífutás:

férfi szabadstílusú 15 km (Kónya Ádám) 7.00

február 17., szombat:

Rövidpályás gyorskorcsolya:

női 1500 m selejtező (Jászapáti Petra+1 magyar versenyző) és döntő, férfi 1000 m (Liu Shaoang?, Liu Shaolin Sándor?) döntő 11.00

február 18., vasárnap:

Alpesi sí:

férfi óriás-műlesiklás (Kékesi Márton, Samsal Dalibor) 2.15 és 5.45

február 19., hétfő:

Síakrobatika:

női félcső selejtező (Swaney Elizabeth) 2.00

február 20., kedd:

Síakrobatika:

női félcső döntő (Swaney Elizabeth?) 2.30

Rövidpályás gyorskorcsolya:

női 1000 m (Jászapáti Petra+1 magyar versenyző) és férfi 500 m (Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor+1 magyar versenyző) selejtező, női 3000 m váltó döntő (Magyarország?) 11.00

február 21., szerda:

Műkorcsolya:

női rövidprogram (Tóth Ivett) 2.00

február 22., csütörtök:

Alpesi sí:

férfi műlesiklás (Kékesi Márton, Samsal Dalibor) 2.15 és 5.45

Rövidpályás gyorskorcsolya:

női 1000 m (Jászapáti Petra?+1 magyar versenyző?), férfi 500 m (Liu Shaoang?, Liu Shaolin Sándor?+1 magyar versenyző?) és 5000 m váltó döntő (Magyarország?) 11.00

február 23., péntek:

Műkorcsolya:

női kűr (Tóth Ivett?) 2.00

Gyorskorcsolya:

férfi 1000 m (Nagy Konrád) 11.00

február 24., szombat:

Alpesi sí:

csapatverseny (Magyarország) 3.00

