Brit és globális orkán Soros miatt

Titkos brexites machináció

2018. február 9. 11:43

E cikket nem lehet megérteni egy kis előzetes magyarázat nélkül.

A Daily Telegraph nevű brit lap tegnapelőtt későn este és tegnap nyomtatott kiadásának címoldalán leplezte le azt, amit címében így fogalmazott meg:

„George Soros, aki ’megtörte a Bank of England-et’, titkos összeesküvést támogat a Brexit meggátlására.”

A cikk szerzője, Nick Timothy, Theresa May brit miniszterelnök asszony volt kabinetfőnöke, leleplezte, hogy Soros titokban összeesküvést sző a brexit megakadályozására és 400 000 fontot adott egy újabb referendum kiírásán buzgolkodóknak.

A globális viharnak két oka volt. Maga a tény és a címben megfogalmazott „titkos összeesküvés”.

Az MTI tegnap késő délelőtt ismertette a Daily Telegraph cikkét a cím és magának a „titkos összeesküvés” gondos, Soros-érdekű kihagyásával. Amit így, az MTI-re hivatkozva vett át a hazai média, két kivétellel. Az egyik a 444.hu volt, amely saját olvasata alapján ismertette a cikket, nem hivatkozva az MTI-re, de ugyancsak teljesen véletlenül elhagyva a „titkos összeesküvés” kifejezést. Valamint a Magyar Demokrata online portálja, amely az eredeti forrás alapján ismertette a cikket, erősen bírálva a közpénzen Soros-barát módon tudósító Magyar Távirati Irodát.

A leleplezés visszhangja óriási volt. Bécstől és New Yorkon és Németországon át Izraelig lőtték a Daily Telegraphot és szerzőjét.

A brit lapok egy része viszont alig győzött vele egyetérteni.

Az amerikai Politico brüsszeli kiadása „Verhofstadt azzal vádolja Theresa May volt tanácsadóját, hogy szélsőjobboldali elméleteket terjeszt Sorosról” címmel arról számolt be, hogy az Európai Parlament brexit felelőse és liberális frakciójának vezetője, Guy Verhofstadt volt belga miniszterelnök azzal vádolta a brit miniszterelnök Soros-cikket író volt kabinetfőnökét, hogy az „szélsőjobboldali, Kreml által szponzorált összeesküvés-elméleteket gyárt”. Hozzátette: „Orbán Viktor és illiberális, barátai, aki megszállottan démonizálják az emberi jogokat és a szólásszabadság mellett kiállókat, most büszkék lennének”. Ezt egyébként Konrád György barátja a brit Independentnek mondta, és a Politico onnan idézte őt. De, írja a cikk, bírálta a Telegraphot Stephen Pollard is, a Jewish Chronicle szerkesztője, aki kijelentette: „a titkos összeesküvés” „éppen olyan szöveg, mint amit Magyarországon és máshol használnak pontosan azért, mert Soros zsidó”.

A brit Daily Mail két, nagy terjedelmű cikkben foglalkozik a Soros-üggyel. Az egyikben arról ír, hatalmas dühöt váltott ki Soros azon terve, hogy szabotálja a brexitet, hozzátéve, az az ember, aki a brit nemzeti bankot bedöntötte, most pénzével olyan kampányt támogat, amely Theresa May miniszterelnök bukását eredményezheti. Beszámolt arról is, hogy a Tory képviselők közölték, Sorosnak nincs joga aláásni „a Nagy-Britanniában valaha is rendezett legnagyobb demokrácia-gyakorlatot”. Iain Duncan Smith konzervatív parlamenti képviselő azt mondta: Soros beavatkozik a brit politikai rendszerbe. Henry Smith szintúgy tory képviselő pedig kijelentette, ez az amerikai állampolgár jobb ha elhallgat ahelyett, hogy az Egyesült Királyságnak azt akarná, maradjon a brüsszeli iga alatt.

A lap másik cikkepedig Soros Messiás-komplexumát boncolgatja és küldi szintén nagyon meleg éghajlatra.

A Daily Express üde cikkben számoltbe arról, hogy Nigel Farage, a brexit nagy támogatója és a brit kilépést támogató UKIP párt korábbi elnöke egy tévéinterjúban azt mondta, miközben valamennyi, az állítólagos orosz összeesküvésről szóló mesék arcra estek minden vizsgálat és parlamenti kérdések dacára, most van itt az idő egy valódi vizsgálatra. Arra, hogy Soros Nyílt Társadalom Társasága a politikai légkört milyen mértékben akarta megváltoztatni nem csak az Egyesült Királyságban, de az egész nyugati világban.

Az ugyancsak brit The Sun a leleplezésről szóló cikke címébenmár azt tanácsolja Sorosnak, tűnjön el a brit politikából. Idézi Lord Lamont volt tory pénzügyminiszert, aki dühösen azt nyilatkozta: „Igen perverz és fura a Soros alapítványtól, hogy a demokrácia előmozdítása helyett így akarja aláásni a demokráciát”. Majd közli, Soros a referendum újra rendezésére nem 400 000, hanem majdnem egy millió fontot adott és hogy a Nyílt Társadalom Alapítvány tegnap éjjel elismerte 303 000 font támogatást adott más, az Unióban maradást forszírozó szervezeteknek.

A Russia Today globális orosz tévéhálózat angol nyelvű szolgálata„Antiszemitizmus vád a Daily Telegraph ellen Soros leleplezése nyomán” címmel megjelent cikkében arról tudósít, hogy Owen Jones, a brit Guardian napilap publicistája és sokan mások szerint a Telegraph „antiszemita összeesküvés-elméleteket támogat”. Owen odáig ment, hogy twitter-üzenetében azt írta, A Telegraph címoldalán megjelent sztori, amelyet Theresa May volt kabinetfőnöke írta, azt állítja, hogy George Soros összeesküdött a Brexit ellen. Bizonyítékként olyanokkal jön elő, mint a magyarországi diktatúra (Sorost) beszennyező kampánya.” Idézi Farage-nak ezt a twitterét is: „Hogy van az, hogy ha valaki szájára veszi Sorost, azonnal antiszemitává válik? Ezt az embert kérdőre se lehet vonni?”

A londoni brit nagykövetség pedig ezt twittelte, idézi az RT: „Egy orosz vállalat 72 pennyt költ reklámra: beavatkozás, hibrid háború, parlamenti vizsgálat. Soros 400 000 fontot költ arra, hogy megbuktassa a brit kormányt: semmi aggodalom”.

„George Soros: Európa ellenségeinek új bűnbakja” címmel a vezető osztrák lap, a Die Presse is Soros pártját fogva azzal támadjaa Daily Telegraphot, hogy az kampányt folytat mindenki ellen, aki nem akarja a brexitet és emlékeztet arra, hogy Soros holokauszt-túlélő.

A Times of Israel már cikke címébenháborodik fel a „titkos összeesküvés” kifejezésen és írása utolsó mondatában nem feledkezik meg Orbán Viktorról, aki Sorost 2015-ben „közellenségnek” nevezte.

A brit Reuters hírügynökség erről szóló jelentésében azt írja, Soros a nacionalista magyar kormány ellenséges médiumainak célpontja, valamint gyűlölet tárgya kelet-európai és amerikai jobboldali kampányolóknak. Ugyanakkor Theresa May miniszterelnök szóvivője a Soros-támogatás napfényre kerülése után nyomatékosította: az Egyesült Királyság távozik az Európai Unióból és nem lesz róla második népszavazás.

Érti, Soros?

Lovas István

