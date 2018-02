Orbán: Szerbia nélkül nincs béke a Balkánon

Együttes ülést tartott ma a magyar és a szerb kormány Budapesten, az eseményt követően pedig tíz különböző megállapodást írtak alá. Az Országházban az ülést követően Orbán Viktor miniszterelnök és Ana Brnabics, Szerbia miniszterelnöke közös sajtónyilatkozatot is tettek.

2018. február 9. 14:37

Különleges alkalom a mai: a szerb kormányt fogadhattuk egy együttes ülés keretében – mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Szerbia mindig fontos szerepet játszott a történelmünkben, a biztonság szempontjából pedig a Balkán mindig kulcskérdés volt – fűzte hozzá.

Egész Európa biztonságát veszély fenyegeti, Magyarországnak és Szerbiának együtt kell megvédeni határait, polgárai biztonságát és megőrizni kulturális identitását – hangsúlyozta. Orbán Viktor köszönetet mondott a szerb miniszterelnöknek a határok védelmében tett erőfeszítéseikért.

Szerbia Nyugat-Balkán kulcsfontosságú állama: nincs béke a Balkánon Szerbia nélkül – jelentette ki a miniszterelnök. Szerbia nem csupán önmagát, hanem egész Európát védi a migránsok ellen, ezért a V4-ek sürgetik Szerbia uniós csatlakozását – mondta Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök szerint a szerb-magyar gazdaság erősítése elősegíti a szerbek csatlakozását az unióhoz. Hozzátette, tavaly 30 százalékkal nőtt a két ország közötti kereskedelem volumene is. Szerbiának csökkent az államadóssága, költségvetési egyenlege pedig 1,3 százalékos hiányt mutat. A fejlődés tényei nyilvánvalóak – tette hozzá.

Politikai kérdésekben is összhang van a két ország között – szögezte le a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta, hogy a két ország között újabb határátkelőhely létesül majd. Megjegyezte, Magyarországon a szerb nyelvű oktatásban részt vevő diákok száma évről évre nő, csak úgy, mint a kinti magyar oktatásban részt vevő fiataloké. Az oktatási kapcsolatok erősítése érdekében pedig Magyarország felajánlott a szerbek számára egy ötven fős ösztöndíjprogramot.

Az orosz gázmonopólium korszaka Magyarországon véget ért – jelentette ki Orbán Viktor a sajtótájékoztatón. Hozzátette, három magyar cég is érintett abban a román tenderben, amely négy milliárd köbméter mennyiségű gáz kitermeléséről és az országból való kijuttatásáról szól. Így Magyarország az import gáz szükségletének a felét képes lesz más forrásból fedezni a jövőben.

Ana Brnabic szerb és Orbán Viktor magyar miniszterelnök sajtónyilatkozatot tesz a magyar-szerb kormányülés után a Parlamentben 2018. február 9-én. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

A szerb kormányfő szerint országa barátként tekint Magyarországra

Szerbia a barátjaként tekint Magyarországra, és szeretné, ha nemcsak a Vajdaságban lenne erős Magyarország jelenléte, hanem Szerbia más részein is – mondta Ana Brnabic szerb miniszterelnök pénteken az Orszgházban. A magyar-szerb kormányülés után Orbán Viktor magyar kormányfővel közösen tett sajtónyilatkozatában a szerb miniszterelnök kiemelte: a magyar-szerb kapcsolatok történelmi csúcsponton vannak, és a szerb kormány mindent megtesz azért, hogy tovább építse ezt az együttműködést.

Ana Brnabic kijelentette: országa hálás azért a támogatásért, amelyet Magyarország nyújt Szerbia európai integrációjához, így a szakmai segítségért, amelyet a szerb minisztériumok kapnak és azért is, amiért Magyarország határozottan képviseli Szerbia érdekeit Brüsszelben.

Katonai tiszteletadással fogadják a szerb miniszterelnököt a Parlamentnél a magyar-szerb kormányülés előtt 2018. február 9-én. MTI Fotó: HM/Dévényi Veronika

Orbán Viktor miniszterelnök katonai tiszteletadás mellett fogadja Ana Brnabic szerb kormányfőt Budapesten, a Kossuth téren a magyar-szerb kormányülés előtt 2018. február 9-én. MTI Fotó: HM/Dévényi Veronika

Szijjártó: a jó politikai kapcsolatok eredményes gazdasági együttműködést hoztak létre

A jó politikai kapcsolatok eredményes gazdasági, kereskedelmi együttműködést tudtak létrehozni Magyarország és Szerbia között - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter újságíróknak pénteken az Országházban.

A tárcavezető kifejtette: "Magyarország és Szerbia között a politikai együttműködés soha nem volt olyan jó, mint most", és ebben a tekintetben el kell ismerni a jelenlegi szerb elnök erőfeszítéseit, amelyek nyomán "a két ország közötti történelmi megbékélés irányába öles lépteket tudtunk tenni".



Ez a politikai kapcsolatrendszer kifejezetten kedvező hatással van a gazdasági együttműködésre is - mutatott rá. Hozzáfűzte: 2016-ban a kétoldalú kereskedelmi forgalom 1,9 milliárd euró volt, a tavalyi év első 11 hónapjában pedig 2,3 milliárd euró, így a becslések szerint az év végére elérte a 2,5 milliárd eurót.



A külügyminiszter kiemelte: a vajdasági gazdaságfejlesztési program sikeresnek minősíthető, 6200 pályázatot támogatott a magyar kormány több mint 10 milliárd forint értékben. Ezzel a Vajdaság gazdasági teljesítményéhez is nagy mértékben hozzájárultak, és jelentősen megerősítették a vajdasági magyar közösséget, ezért ezt a gazdaságfejlesztési programot a szerb kormány jóváhagyásával folytatják - közölte.



Kitért rá: négy nagy infrastrukturális fejlesztés ügyében dolgoznak együtt. A Budapest-Belgrád vasútvonal felújítása a szerb szakaszon már megindult, a magyar szakaszon pedig kiírták a közbeszerzési eljárást, és több mint 30 konzorcium, vállalat érdeklődött a projekt iránt, 30-an ki is váltották a tender dokumentációt - mondta. Hozzátette: mindez világosan mutatja, hogy a magyar és a környékbeli építőipari vállalatok nagy érdeklődést mutatnak e beruházás iránt.



Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy különböző útépítési projektekben a határ túloldalán is magyar részvételre lehet számítani. Emellett pedig a Szeged-Szabadka-Baja vasútvonal tervezése befejeződött, most EU-s minősítést kérnek, hogy uniós forrásokat használhassanak, valamint a Szeged-Bácsalmás-Baja vasútvonal felújításának, illetve építésének tervezése is megkezdődik - sorolta.



Mint mondta, fontos, hogy ma már nemcsak Szerbia északi, hanem a déli részén is megjelennek magyar vállalatok, pénteken megállapodást írnak alá arról, hogy 10 millió eurós befektetéssel egy magyar-szerb élelmiszer-feldolgozó vállalat kezdi meg a tevékenységét Dél-Szerbiában.



Az energetikai együttműködésről közölte: Szerbiának, Bulgáriának és Magyarországnak aláírt megállapodása van a Gazprommal, hogy a belső hálózatfejlesztések és az interkonnektorok kapacitásának bővítése nyomán 2019 végétől 6-8 milliárd köbméteres éves gázmennyiség vásárlására nyílik lehetőség a balkáni útvonalon keresztül Magyarországnak. Ha minden fél betartja ezt a megállapodást, akkor az Magyarország energiabiztonságához nagymértékben hozzájárul - magyarázta.



A tárcavezető kérdésre elmondta: Soros György álláspontja régóta világos, nem tetszik neki az, hogy vannak olyan országok Európában, amelyek fontosnak tartják, hogy a tagállamok erősödjenek, és rajtuk keresztül erősödjön az EU, amelyek nem hajlandók feladni a nemzeti identitásukat, amelyek büszkék arra, hogy milyen történelmük, hagyományaik vannak, és nem kívánnak "feloldódni egy európai egyesült államokban". Ilyen támadásokat a múltban is át kellett élnünk, és ilyenekre kell készülnünk a jövőben is - jelentette ki.



Felvetette, mennyire hiteles az a megközelítés, hogy az embereket, a társadalmat az NGO-k képviselik és nem választott képviselők.



Ugyancsak kérdésre közölte: a sajtóból értesült az Elios Zrt. ügyéről, és nem volt meglepve, mert "választási kampány van, és minden választási kampányban előszednek ilyen ügyeket". Mindig támogatja, hogy a nyomozóhatóságok törvényesen, hitelesen utánajárjanak ügyeknek, ha ők gondolják, de sosem támogatja a hecckampányokat - jelentette ki Szijjártó Péter.

Jadranka Joksimovic szerb EU-integrációért felelős miniszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután aláírták a két ország közötti a Szerb Köztársaság európai csatlakozási tárgyalásainak szakértői támogatásáról szóló egyetértési nyilatkozat mellékletét képező 2018. évi munkatervet a magyar-szerb kormányülés után a Parlamentben 2018. február 9-én. Mögöttük Ana Brnabic szerb és Orbán Viktor magyar miniszterelnök. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Varga Mihály Szerbia uniós csatlakozását sürgette

Szerbia fontos gazdasági partnere Magyarországnak, mielőbbi uniós csatlakozása pedig elengedhetetlen az európai integráció mélyítéséhez - mondta Varga Mihály Zoran Djordjevic szerb munkaügyi, foglalkoztatásügyi és szociálpolitikai miniszterrel folytatott találkozóján.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénteki tájékoztatása szerint a nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, az elmúlt időszak sikeres magyar foglalkoztatáspolitikai intézkedései jó példával szolgálhatnak Szerbia munkaerőpiaci problémáinak enyhítéséhez.



A tárcavezető a találkozón elmondta, Magyarország 2010 óta 11,6 százalékról 3,8 százalékra csökkentette a munkanélküliséget, ami az Európai Unió negyedik legjobb mutatóját jelenti.



A foglalkoztatás ösztönzése, a meglévő munkahelyek megőrzése érdekében a kormány öt évvel ezelőtt elindította a munkahelyvédelmi akciót, amely jelenleg is mintegy 900 ezer dolgozó foglalkoztatását támogatja adókedvezményekkel - ecsetelte Varga Mihály.



A miniszter közölte, a demográfiai kihívások kezelése érdekében a kormány családpolitikai intézkedések sorozatát hozta meg az elmúlt időszakban. A többgyermekes családok adókedvezményekben részesülnek, bevezették a családi otthonteremtési kedvezményt, illetve segítik a munkába visszatérő kismamákat - tette hozzá a közlemény szerint.

hirado.hu - MTI