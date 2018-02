Haraszti megint dolgozik

2018. február 9. 23:43

Tanulmánynak nevezett döbbenetes áltanulmánnyal magyarázza tevékenységét a térségben a Soros-hálózat.

„A beteg demokráciákkal szembeni ellenállás Európában” című, sorosista liberális agymenésfolyam 60 oldalas, de már bevezetőjében (a 6. oldalon) elárulja készítésének célját.

Haraszti Miklós egykori SZDSZ-es emberjogi aktivista írja:

„Változást csak a továbbra is háborítatlanul létező, globális gyökerekből is táplálkozó társadalmi erőktől, azaz a dinamikusan változékony civil társadalomtól remélhetünk.”

Ne is kössünk bele abba a kitételbe, hogy ha „továbbra is”, akkor most is háborítatlanul léteznek, vagyis az áltanulmány nagy része már ki is dobható…, viszont bontsuk ki, mit is jelent(het) ez a mondat egyszerű magyar nyelven:

– Ne háborgassák a Soros-féle álcivil szervezeteket,

– amelyeket külföldről irányítanak, pénzelnek, mivel „globális gyökérből táplálkozókat”, ugye,

– mert ők a változás egyedüli letéteményesei.

Ha egy gondolattal tovább lépünk:

Mivel változás demokratikus országban csak választási győzelemmel érhető el, úgy, hogy az azt megnyerő erő változtat, nehéz a fentieket másképp értelmezni, minthogy kormányra szeretnének kerülni.

Az persze nem lenne beteg demokrácia, amelyben egy „globális gyökerekből táplálkozó” álcivil hálózat bírna rá változtatásokra egy országágot.

Hogy mi lehetett a célja ennek az olvashatatlan mennyiségű, szokásos liberális csúsztatásokkal teli közhelygyűjteménynek Horvátországra, Lengyelországra, Magyarországra és Szerbiára vonatkozóan, arra az utolsó mondat adja meg a csattanós választ:

„Gondoskodnunk kell a további romlás megakadályozásáról, amelynek eredményeként ezek az országok immár egyáltalán nem lennének demokráciák. Most még nem hasonlíthatók össze Azerbajdzsánnal, Fehéroroszországgal és az Orosz Föderációval.”

Kik lehetnek a böcsek kövét tulajdonló és megvilágosodást hozó civilek? Arról itt egy, a tanulmányból vett lista a jelentéstevőkről és a jelentést jóváhagyókról:

Lengyel Helsinki Bizottság (Lengyelország),

Társaság a Szabadságjogokért,

Magyar Helsinki Bizottság,

Centre for Peace Studies (Horvátország),

Yucom – Jogászok Bizottsága az Emberi Jogokért (Szerbia),

Human Rights House és Human Rights House Foundation (Horvátország),

Belgrádi Human Rights House összes civil szervezet tagja (Belgrade Centre for Human Rights, Civic Initiatives, Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Yucom – Lawyers’ Committee for Human Rights, Policy Centre)

Zágrábi Human Rights House következő civil szervezet tagjai: B.a.B.e. Be active. Be emancipated., Center for Peace Studies,

Croatian Platform for International Citizen Solidarity – CROSOL,

Documenta – Center for Dealing with the Past.

Mit lehet erre mondani?

Elég betegesen egyszínű ez a lista!

No, és az áltanulmány:

https://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/Resisiting-Ill-Democracies-in-Europe-Hungarian.pdf„ target=”_blank„

Szerző: Human Rights House Foundationt

