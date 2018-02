Rábólintott a kongresszus a listára

Bősz Anett az MSZP-Párbeszéd országos listáján

Elfogadta az MSZP kongresszusa szombaton a szocialisták és a Párbeszéd megállapodását a 2018-as országgyűlési választásra, amelynek értelmében a két párt közösen indít képviselőjelölteket, közös listán indul és miniszterelnöknek Karácsony Gergelyt, a Párbeszéd társelnökét ajánlja a választóknak.

2018. február 10. 14:05

A Budapesti Kongresszusi Központban tartott rendezvényen a küldöttek 207 igen, 14 nem szavazattal és 13 tartózkodás mellett hagyták jóvá a Szövetség az igazságos Magyarországért című dokumentumot, amelyet Molnár Gyula, az MSZP elnöke, Hiller István, az MSZP választmányának elnöke, valamint Karácsony Gergely és Szabó Timea, a Párbeszéd társelnöke írt alá.



A megállapodás tartalmazza, hogy a Párbeszéd képviselőjelöltjei indulnak Budapest 1-es (V. kerület), 10-es (III. kerület), Hajdú-Bihar megye 5-ös (Hajdúszoboszló) és Fejér megye 3-as (Bicske) választókerületében.



A dokumentum szerint az országos lista 1., 11., 19., 33., 44., 55., 66., 77., 88., 99. és 110. helyén a Párbeszéd politikusai szerepelnek.



A kongresszus az országos listát 164 igen, 42 nem szavazattal és 21 tartózkodással hagyta jóvá.



A két párt közös listáját Karácsony Gergely vezeti, őt követi Molnár Gyula, az MSZP elnöke és Hiller István, a választmány elnöke.



A listán a további sorrend a következő: Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke, Tóth Bertalan parlamenti frakcióvezető, Gőgös Zoltán elnökhelyettes, Tóbiás József volt pártelnök, pártigazgató, Mesterházy Attila volt pártelnök, Molnár Zsolt, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnöke és Gurmai Zita volt európai parlamenti képviselő.



A kongresszus elején a küldöttek elénekelték a Himnuszt, megnézték a párt videoreklámjait, illetve meghallgathatták Joseph Muscat máltai miniszterelnök videoüzenetét.

A Liberálisoktól Bősz Anett kapott helyet az MSZP-Párbeszéd országos listáján

Bősz Anett, a Magyar Liberális Párt ügyvivője kapta meg a 15. helyet az MSZP-Párbeszéd országos listáján. A listán sem Fodor Gábor, a Liberálisok elnöke, sem a párt logója nem fog szerepelni.

A döntést az MSZP szombati kongresszusa közben Fodor Gábor és Bősz Anett közösen jelentették be az újságíróknak. Fodor Gábor úgy fogalmazott, hogy a kongresszuson létrejött a "változás szövetsége, amelynek tagja a liberális párt is".



Hozzátette, tudják hogy egy ilyen helyzetben minden pártnak kell kompromisszumokat kötnie, és a Liberálisok azok, akik a legtöbb kompromisszumot kötötték.



Hangsúlyozta, hogy egy befutónak tartott helyet kaptak, de eközben több egyéni körzetben is visszaléptek, és elfogadták, hogy az országos listán ne szerepeljen a nevük.



"Az együttes fellépésben hiszünk" - szögezte le.



Bősz Anett szintén a kompromisszumkészségüket hangsúlyozta, és felajánlotta a kampányhoz saját erőforrásaikat. Megjegyezte, hogy a megállapodással pontot tettek azoknak a feltételezéseknek a végére, amelyek szerint részükről kizárólag személyi ambíciókról szóltak a tárgyalások.



Arra a kérdésre, hogy kaptak-e más helyet a listán, Fodor Gábor azt mondta, ez még nyitott kérdés.



A pártelnöktől megkérdezték, hogy indul-e egyéni körzetben, amire azt felelte: "itt is vannak még kérdőjelek, de ezek rövid időn belül lezárulnak".

