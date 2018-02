Közösen kell elindítani a változást!

Itt az ideje szövetségre lépni, és elindítani a változást - mondta az MSZP szombati országos kampánynyitó kongresszusán a szocialisták, a Párbeszéd és a Liberálisok miniszterelnök-jelöltjévé választott Karácsony Gergely.

2018. február 10. 18:30

A Párbeszéd társelnöke úgy fogalmazott: április 8-a nemcsak egy egyszerű kormányváltás, korszakváltás vagy rendszerváltás napja lesz, hanem olyan napnak kell lennie, amikor a magyarok nem csak nemet mondatnak valamire, de igent is valami másra.



Azt hangoztatta, elindítják a változást, ami április 8-án "megforgatja" az ország sorsát annak érdekében, hogy a magyarok azt a Magyarországot kapják, amelyet régóta megérdemelnek.



Sokan akarják a változást, és félnek attól, hogy ez nem fog bekövetkezni - közölte.



Van alternatíva, sőt valójában a kormánynak csak alternatívája van, mert az országnak nincs kormánya - fogalmazott.



Akiknek az lenne a dolguk, hogy az országot kormányozzák, azoknak se szívük, se eszük, se kedvük nincsen hozzá, mert azzal vannak elfoglalva, hogy visszaéljenek hatalmukkal - jelentette ki Karácsony Gergely.



Az elmúlt nyolc év egyetlen győztese a Fidesz, de vesztese az egész ország - mondta.



A szociális demokrácia modelljéről beszélő Karácsony Gergely azt mondta, olyan új közös otthont kell teremteni az országnak, amely nem csak az elmúlt nyolc évvel, hanem az egész rendszerváltozás kudarcaival is képes szembenézni.



Szavai szerint ők az ország sikerét az emberek sikerességére alapozzák, ugyanis egy kormánynak a magyar emberek oktatásába, bérébe, egészségébe, biztonságába és nyugdíjába kell befektetnie.



Szakítani kell azzal a három évtizedes modellel, amelynek során a gazdaság működését arra próbálták alapozni, hogy idecsábították a külföldi tőkét - tette hozzá.



A szociális demokrácia programja az új magyar középosztály megteremtésének programja - jelentette ki Karácsony Gergely.



Talpra állítják az oktatást, visszaadják a pedagógusok szabadságát és méltóságát, megemelik a béreket, és olyan iskolákat teremtenek, amelyek felkészítik a fiatalokat arra a jövőre, amelyben a tudás lesz a legfontosabb - ígérte.



Olyan egészségügyet kell csinálni, amely valóban az egészségről szól, mert mindenkinek jár a méltó ellátás - mondta.



A magyar béreket nem könnyű felzárkóztatni az európai bérekhez, de olyan adórendszert kell alkotni, amivel a kormányváltás után azonnal meg tudják emelni az alacsony keresetűek bérét - szögezte le a kormányfőjelölt. Hozzátette: amikor emelkednek a bérek, akkor a nyugdíjak nem maradhatnak el tőlük.



Karácsony Gergely arról is megemlékezett, hogy szombaton lett volna Göncz Árpád 96. születésnapja. A volt államfőt idézve azt mondta: "én azokat akarom szolgálni, akiknek szolgálója nincsen".



Ha meg akarjuk változtatni a politikát és a politikán keresztül Magyarországot, akkor nem kell mást tennünk, csak ezt a mondatot komolyan venni - jelentette ki.



Leszögezte, nem "nyomult" azért, hogy miniszterelnök-jelölt legyen, és többször is elmondta, szívesen támogatna mást, aki képes az ország közös ügyét nézni.



Hozzátette: ezután nem mond ilyet, mert úgy érzi, csak az ő szövetségük az, amely nem az ellenzéket akarják leváltani, hanem a kormányt akarja leváltani - fogalmazott.

Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje beszédet mond a Magyar Szocialista Párt (MSZP) országos kampánynyitó kongresszusán a Budapest Kongresszusi Központban 2018. február 10-én. MTI Fotó: Soós Lajos



Karácsony Gergely hozzátette: büszke arra, hogy az MSZP pirosa és a Párbeszéd zöldje összeért, de középen szükség van a változást akaró emberek fehérjére is.



Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke szerint Orbán Viktor nem csupán lenézi, hanem hülyének is nézi a magyarokat.



Eltűri egy fideszes szavazó, hogy így becsapják? - tette fel a kérdést, arra utalva, hogy 1300 menekültet fogadott be az ország.



Közölte: a mostani kongresszus nem csupán az MSZP életében sorsdöntő, hanem egész Magyarország és a baloldal szempontjából is.



Ki, ha nem mi? - kérdezte, majd úgy folytatta: a baloldal, az MSZP volt, van és lesz.



Az MSZP felismerte, hogy céljai eléréshez valamennyi demokratikus erő hosszú távú és rendszeres együttműködésére van szükség a választások után is - mondta Kunhalmi Ágnes.



A politikus szerint óriási az április választás tétje, a kormánypártok félnek, nekik ugyanis nem Magyarország jövője, hanem saját jövőjük, "saját vejük jövője, a saját lábán álló lányuk jövője" a fontos.



Kunhalmi Ágnes azt mondta, a hit, a remény és a jövő nem a jobb-, hanem ismét a baloldalon van.



Molnár Gyula, az MSZP elnöke szerint a változást akarók, az MSZP és a Párbeszéd szövetsége "az esélyes választás" április 8-án.



A félelmet és az apátiát le kell győzni, el kell menni szavazni. A változás szövetségére kell behúzni az ikszet, és másnap egy normális igazságos Magyarországon fogunk élni - hangoztatta.



Az MSZP-Párbeszéd szövetségéről azt mondta, érdekházasságnak indult, de "kezd köztünk alakulni a kémia".



Ez a tradíció és az innováció házassága - tette hozzá a Liberálisokra utalva.



A pártelnök azt mondta, minden mérés azt mutatja, hogy a változást akarók többen vannak.



Most már egy tisztességes Fidesz-szavazó is pontosan tudja, hogy a Fidesznek csak a hatalom fontos - jelentette ki Kunhalmi Ágnes.



Az esemény végén az MSZP, a Párbeszéd és a Liberálisok vezető politikusai, valamint képviselőjelöltjei közösen álltak fel a színpadra.





MTI