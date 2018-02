Nem törtetett, csak úgy lett

Nyugodt, mosolygós, értelmesen fogalmazó

2018. február 10. 23:08

Egy hét a politikában nagy idő, mondta egykor Harold Wilson brit kormányfő. És tényleg, ha nem is egy hét, de néhány hónap némi változást hozott a magyar belpolitikában. Saját miniszterelnök-jelöltjük visszalépésekor a szocialistáknak nem nagyon jósoltak bármilyen választási esélyt, most mégis ott tartanak, hogy tétje van a listaállító kongresszusuknak: ha jól döntenek, értelmet adhatnak az április 8-i voksolásnak.

Mintha a körzeti orvos írta volna föl Karácsony Gergelyt a gyengélkedő MSZP-nek. A colos zuglói polgármester nyugodt, mosolygós, értelmesen fogalmazó, a közös megoldások keresésében tapasztalatot szerzett fiatalember, akit legvadabb ellenségei sem vádolnak gátlástalan ambícióval. (Persze a kampány még el sem kezdődött, nemsokára jön majd a lejáratás is.) Nem törtetett másokat félresodorva a miniszterelnök-jelöltségért, viszont megragadta a lehetőséget, amikor az szinte magától adódott. Most már csak az a kérdés, hogy a még mindig a legnagyobb és a társadalomban a legmélyebben gyökerező baloldali párt meg tudja-e ragadni a maga lehetőségét. A pártlista meg fogja mutatni, képesek-e ismét megújulni, az elmúlt harminc évben harmadszor vagy negyedszer is talpra állni vert helyzetből, megtalálni az előttük nyíló lehetőséget, felvállalni az országért - kormányon és ellenzékben is - viselt felelősségüket.(...)

Egy Karácsony Gergely által vezetett névsor, amelyen politikusokon - például az előkelő helyen szereplő Kunhalmi Ágnesen - kívül a pártoktól többé-kevésbé független, vitathatatlan szakértelmű, tekintélyes emberek is feltűnnek, egyszerre sugallhatná a változást és nyugtathatná meg az ismeretlen jövőtől aggódókat. (...)

Horváth Gábor: Listavárás

Népszava