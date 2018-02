A hó végén tárgyal a mézjelentésről az EP

Február 28-án plenáris ülésen tárgyal a mézjelentésről az Európai Parlament (EP), ezt követően az EP-képviselők március 1-jén szavaznak a dokumentumról - mondta Erdős Norbert, a Fidesz európai parlamenti képviselője, az ágazat helyzetével foglalkozó jelentés előterjesztője vasárnap Budapesten sajtótájékoztatón.

Az EP-képviselő elmondta: a méhészeti ágazat helyzetének javítása, az azzal való foglalkozás azért fontos, mert az élelmiszer-termelés 76 százalékát befolyásolják a méhek, azaz az ágazat nélkül gyakorlatilag nem lehetséges élelmiszer-termelés. Emellett pedig az unióba a harmadik országokból érkező mézek 20 százaléka hamisított. Mindez pedig rendkívül nagy károkat okoz az EU tagországaiban tevékenykedő méhészeknek.



Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott mindehhez hozzátette: a mézjelentés Magyarország számára - amellett, hogy előterjesztője magyar - azért bír különös jelentőséggel, mert hazánk az unió harmadik legnagyobb méztermelő országa. Magyarországon több mint 20 ezer méhész dolgozik. Ezért a kormány az Országos Magyar Méhészeti Egyesülettel (OMME) közösen folytatni kívánja a magyar méhészet érdekében megkezdett sikeres munkát - jelezte.



Nyitrai Zsolt felhívta a figyelmet: a kormány és a méhészek között a közös munka folytatódik. Ennek fontos eleme, hogy Erdős Norbert EP-képviselő, a témakör szakértője országjárásra indul, és minden megyében találkozik méhészekkel. Tájékoztatást ad arról, hogyan áll a méz és a méhészek ügye az Európai Parlamentben, és a méhészek véleményét is meghallgatja a kérdéskörről. Az országjárás márciusban zárul.



Ennek eredményeként várhatóan stratégiai megállapodást köt a kormány az OMME-vel, amelynek központi eleme lesz a folyamatos párbeszéd. A miniszterelnöki megbízott megjegyezte: az elmúlt 7 évben a magyar méhészeti ágazat mintegy 10 milliárd forint támogatást kapott - fele-fele arányban uniós és nemzeti forrásból.



Erdős Norbert azt emelte ki, hogy az Európai Parlament mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottsága január 23-án elfogadta a mézjelentést 39:1 arányban. Ez azt mutatja, hogy minden frakcióban nagy a támogatottsága az anyagnak. A képviselő reményét fejezte ki, hogy az EP is támogatja a jelentést a március eleji szavazást követően.



Az európai méztermelés mintegy 260 ezer tonna, míg a magyar 25-30 ezer tonna között mozog évente - mondta, hozzátéve: míg az élelmiszeripar termelésének 76 százalékát érinti a méhek beporzása, addig a zöldség és gyümölcstermelés 84 százaléka függ ettől.



A helyzet komolyságára jellemző, hogy több helyen - például Kínában és az Amerikai Egyesült Államokban is - már mesterséges beporzást végeznek. A legfontosabb feladat azonban a magyar méhészek érdekeinek védelme. Ezzel kapcsolatos a legfontosabb megállapítása a jelentésnek: a mézhamisítással szemben erőteljesen, hatósági szigorral kell fellépni az unió országaiban.



Miután a harmadik országokból az EU-ba érkező méz 20 százaléka hamisítvány, meg kell változtatni a unióban a mézcímkék tájékoztató szövegét, hogy a fogyasztók tényszerű tájékoztatást kapjanak a méz összetételéről, és ez alapján választhassanak - szögezte le a magyar EP-képviselő.



Bross Péter, az OMME elnöke az MTI-nek elmondta: Magyarországról évente mintegy 20 ezer tonna mézet exportálnak, a legjelentősebb mennyiséget uniós országokba. Belföldön évente mintegy 7-8 ezer tonna méz fogy. Ez a mennyiség lehetne több - jegyezte meg. Hozzáfűzte: a méhészeti ágazat éves árbevétele 20-26 milliárd forint, amelynek kétharmadát a kivitelből származó bevétel teszi ki.

V. Németh Zsolt: a kormány a méhészek pártján áll

A magyar kormány a méhészek pártján áll és a mézhamisítás ellen foglal állást abban a vitában, amelyet a mézjelentésről tartanak február 28-án az Európai Parlament plenáris ülésén – mondta V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára, Vas megyei országgyűlési képviselő pénteken Szombathelyen, sajtótájékoztatón.

A méhész ágazat helyzetével foglalkozó jelentést Erdős Norbert európai parlamenti képviselő terjesztette elő, a dokumentumot már megtárgyalta és elfogadta az Európai Parlament mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottsága.

V. Németh Zsolt elmondta: a kiváló minőségű magyar méz a termelés GMO-mentességének köszönhetően egyre jobban felértékelődik a világban. Hangsúlyozta, hogy Magyarországon a méz minőségének fenntartását szolgálják a méhészek számára nyújtott növekvő támogatások, és ezt segítik elő a Méhészeti nemzeti program keretében elvégzett vizsgálatok, valamint a génmegőrzés is. Szavai szerint a méhészet és a természetvédelem harmonikus kapcsolatban áll.

V. Németh Zsolt szólt arról, hogy Magyarországon is egyre inkább teret nyer az a szemlélet, amely „ökoszisztéma szolgáltatásokban” gondolkodik. Példaként az erdőt említette, amely nemcsak faanyagot ad tulajdonosának, hanem anyagi értéket képviselve egyre növekvő befektetésként szolgál, miközben rekreációs szerepet is betölt.

A jövőben számba kell majd venni azt is, hogy egy adott beruházás a környező ökoszisztémára milyen hatásokkal bír – mutatott rá. Hozzátette: tavaly több mint egymilliárd forintos keretösszeggel elkezdődött a nemzeti ökoszisztéma szolgáltatás feltérképezése, amelynek kapcsán számításba veszik a méhészetek szerepét és pozitív hatásait is.

