Szó sem lehet a Stop Soros visszavonásáról

Szó sem lehet a Stop Soros törvénycsomag visszavonásáról – jelentette ki vasárnapi sajtótájékoztatóján Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, reagálva az előterjesztéssel kapcsolatos bírálatokra.

2018. február 11. 14:06

Hangsúlyozta: a migrációt meg kell állítani, és meg kell fékezni azon szervezeteket, amelyek támogatják vagy szervezik azt.

Az államtitkár kijelentette: tipikusan Soros György által finanszírozott szervezetek akarják visszavonatni az előterjesztést, a többi között a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület, a Transparency International vagy a Magyar Helsinki Bizottság.

Tuzson Bence hangsúlyozta: a tervezetről szóló társadalmi vita keretében több mint hatszáz érdemi véleményt kapott a kabinet, többségük támogatja a csomagot vagy még szigorítana is azon.

Az észrevételekben a többi közt a 25 százalékos határvédelmi illeték megemelését kezdeményezik akár 150 százalékra, valamint a büntető törvénykönyv szigorítását, vagy azt, hogy az érintett szervezetek csak magyar bankoknál vezethessék számlájukat.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára rámutatott: a Magyar Helsinki Bizottság a csomagot bírálva odáig ment, hogy kártékonynak nevezte a kormány szándékát az emberek megvédésére és az uniós kötelezettségek teljesítésére.

A csomag ellen a TASZ is tiltakozott – ismertette -, amelyet – akárcsak a Transparency Internationalt – szintén Soros György támogatja.

Ezen szervezetek folyamatosan a kerítés lebontását szorgalmazzák, támadják a kormány bevándorláspolitikáját, megszüntetnék a jogi határzárat, felszámolnák a tranzitzónákat, támadják a határvédelmet és azokat a rendőröket is, akik védik határainkat, de a kvótanépszavazást és a Soros-tervről szóló nemzeti konzultációt is támadták – sérelmezte, hozzáfűzve: követelték a határainkat megtámadó terrorista, Ahmed H. szabadon bocsátását is.

Tuzson Bence ismertette: a kormánypártok február közepén esedékes frakcióülésének a törvénycsomag lesz az egyik fő témája, a javaslatot pedig, amelyhez még mindig várják az észrevételeket, a tavaszi országgyűlési ülésszak kezdetéig benyújtják.

Mint mondta, továbbra is cél, hogy regisztrálják magukat a migrációt szervező vagy támogató szervezetek, a külföldről érkező pénzek után határvédelmi illetéket kelljen fizetniük, és az is, hogy az országtól távol tarthatók legyenek azok az emberek, akik támogatják vagy szervezik a migrációt.

Tuzson Bence kérdésre reagált azokra a sajtóhírekre, amelyek szerint Juhász Péter, az Együtt elnöke bántalmazta korábbi élettársát.

Az államtitkár azt mondta: négygyermekes családapaként különösen felháborítónak tartja, ha ilyen események történnek, és ha ennek csak egy része is igaz, akkor Juhász Péter egyáltalán nem vehet részt a közéletben, nem vállalhat politikai funkciót.

Kérdést kapott Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltjének kijelentésével kapcsolatban is, aki szerint több támogatást kellene adni a civil szervezeteknek és nem kellene megkülönböztetni azokat, amelyeket külföldről támogatnak.

Tuzson Bence azt mondta, 2016-ban 240 milliárd forintnyi támogatás került az ország 62 ezer civil szervezetéhez, az összeg 70 százalékkal emelkedett.

„Szél Bernadett bizonyára a Soros-szervezetek támogatására gondolt, így a migráció támogatására is” – jegyezte meg az államtitkár, hozzátéve: ennek éppen az ellenkezőjére törekszik a kormányzat, vagyis, hogy ezen civilek kevesebbet kapjanak.

Az Elios-ügyet firtató kérdésre úgy felelt: a kormányzat hivatalosan az Európai Bizottsággal áll kapcsolatban, így megvárják a bizottság álláspontját, arra kívánnak reagálni, sajtópletykákra nem válaszolnak.

Hangsúlyozta: a törvényesség minden beszerzésnél fontos a kormányzat számára. Az említett kérdések már felvetődtek, a vizsgálatokat lefolytatták, és nem találtak szabálytalanságokat, ám azok – mivel kampány van – megismételhetők – fogalmazott Tuzson Bence.

MTI