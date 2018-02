Hófehérke-arc szenvedéllyel

2018. február 11. 23:52

Naná, hogy megint elkéstem. És nemcsak pillanatokat. Szörnyű szokás. Minden egyéb kitűnő tulajdonsága mellett Karácsony Gergely akkor lopta be magát igazán a szívembe, amikor bevallotta: ő is késik néha pár percet. De sajnos eddig még mindig mindenhová előttem érkezett, (pedig van elég dolga), ami nem szép tőle. Jó, azért rá szavazok.

(...) Jó társaságba kerülök: baloldalt Gőgös Zoli, aki később a színpadról elmagyarázza az együttműködésben kételkedőknek: a faluban a komoly munkához, disznóöléshez, borjúelléshez áthívják segíteni a szomszédot. Stílszerűen a másik szomszédom Szabó Timi, a Párbeszéd társelnöke. Filigrán, bájos, kislányos alkat: disznóöléshez talán nem őt hívnám. Politizáláshoz boldogan! Eggyel arrébb Kunhalmi Ági, egyelőre a papírját szorongatja, amire aztán a színpadon persze semmi szüksége: ott a szép kis Hófehérke-arc szenvedéllyel és erővel telik meg.

(...) A "nemzetietlen" ellenzék kongresszusán sűrűn elevenítik fel nemzeti örökségünket. Karácsony Kéthly Annával magyarázza a szociális demokráciát: "nem kevesebb szabadság, hanem több egyenlőség". Hiller a "Rabok többé nem leszünk"-et és Jancsó szegénylegényeinek dühét emlegeti. A megválasztott miniszterelnökjelölt a "talpra magyar"-ral bíztatja az országot: álljon a sarkára.

A háromszínű magyar zászlót idézi fel: a szocialisták pirosa és a Párbeszéd zöldje között a fehér a tiszta lap színe, az új kezdeté, a változásé. Na persze az utóbbi egyben-másban ránk is ránk fér. De most mindenki felbuzdult, képesnek érzi magát, és talán még a másikból is kinézi, akit pedig nem éppen barátjaként kezelt.

Molnár Gyula arca újra a régi, a sikeres polgármesteré. Magára talált: volt sok baj, kétségbeesés, rontás, de végül megcsinálta, (megcsinálták), amit vállalt: Botka Laci (nem tudom, itt volt-e, de nagyon-nagyon szeretném) elvesztése utáni krízisből csak kihozta a pártot. Van miniszterelnökjelölt, nem is akármilyen, program, szövetségesek, végül a Párbeszéd mellett a Liberálisok is. Fodor Gábor egy nyilván nehéz éjszaka után túllépve önmagán mosolyogva tapsol Bősz Anettnek és a többieknek a színpadon. Ahová a végén minden szereplő és a képviselőjelöltek is felvonulnak.

Vidám, gyors ritmust produkál a fiatal dob-együttes, kézfogások Karácsony Gergővel, a lányoktól puszi. Szerencsére utóbbiak sincsenek kevesen: Tímea, Anett és Ági mellett az okos Tüttő Kata lobogó göndör fürtjei, a Kósa Lajossal szemben a kesztyűt felvevő bátor Gurmai Zita pirosban, kedves nagymama-kollégám: a nyíregyházi Csabai Jutka, aki a kérdésre, hogy mivel lehetett rávenni az újbóli indulásra, annyit mondott. "csak mert haragudtam".

Hát, vagyunk így többen. (...)

Lendvai Ildikó: Magánügyi pillanatképek a kongresszusról

