Különös ostrom alatt az igaz­ságszolgáltatás

Mentesítenék a Soros-féle hálózat befolyásától

A magyar igazságszolgáltatásnak nemcsak a törvényhozástól és a kormányzattól kell függetlennek lennie, hanem a jórészt külföldről finanszírozott, magukat jogvédőnek nevező szervezetek befolyásától is – nyilatkozta a Magyar Időknek az igazságügyi miniszter helyettese. Völner Pál szerint a beavatkozók valójában a modern kor talárt öltő zsoldosai, többüket Soros György amerikai milliárdoshoz lehet kötni. Az igazságügyi vezető beszélt arról is, hogy az utóbbi időben politikai indíttatású támadás érte a bírósági igazgatás szervezetét.

2018. február 12. 09:31

Különös ostrom alatt áll a magyar igaz­ságszolgáltatás – az elmúlt hetek, hónapok történései alapján erre a következtetésre jutott az igazságügyi miniszter helyettese. Völner Pál több jelenségre, folyamatra hívta fel a figyelmet. Először is arra, hogy a magyar bíróságok befolyásmentességét veszélyeztető jelenségek tűntek fel.

– A bírói ágnak nemcsak a törvényhozástól és a kormányzattól kell függetlennek lennie, de az ítélkezésre más külső tényezők sem helyezhetnek nyomást. Az igazságszolgáltatás munkáját nem próbálhatják meg befolyásolni, eltéríteni magukat civilnek nevező, valójában külföldi érdekeket szolgáló szervezetek – mondta a miniszterhelyettes.

Úgy folytatta: az utóbbi időben többször is előfordult, hogy idegen szempontokat képviselő szereplők kísérletet tettek arra, hogy ilyen vagy olyan módon beavatkozzanak a magyar ítélkezésbe, átalakítsák a joggyakorlatot, elszakítsák az ítéleteket a hazai jogi hagyományoktól, megfontolásoktól.

– A beavatkozók valójában a modern kor talárt öltő zsoldosai, többüket Soros György amerikai milliárdoshoz lehet kötni – mondta Völner Pál, majd leszögezte: az ilyen résztvevők magyarországi működését minden körülmények között meg kell akadályozni.

– Garantálni kell a bíróságok függetlenségét, és ki kell vizsgálni, hogy vannak-e olyan külső beavatkozások, amelyek veszélyeztetik a független bírói munkát – mondta az igazságügyi vezető. Szerinte a leghelyesebb az lenne, ha az ilyen elemzést a bírói szervezet maga végezné el.

A miniszterhelyettes ostromról és támadásról beszél Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A miniszterhelyettes az aggasztó tényezőkre példaként hozta fel, hogy a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány által pénzelt civilek érzékenyítőtréningeket tartottak bíróknak, egy szintén az amerikai spekulánshoz köthető szervezet pedig „bíróságfigyelő rendszert” működtetett, így megfigyelték a bírákat is. De szintén ebbe a körbe sorolta azt, hogy a Gyurcsány Ferenc-féle DK nemrégiben megfenyegette az igazságszolgáltatásban dolgozókat.

Völner Pál mindezek mellett a magyar bírósági igazgatást érő offenzíváról is beszélt. Felidézte: az utóbbi időben többször is támadás érte a 2012 óta működő Országos Bírósági Hivatal elnökét, Handó Tündét.

– Az elnök hosszú idő óta vesz részt a magyar igazságszolgáltatás működésében, miközben a támadások nem kis része kívülről érkezik. Ebből arra lehet következtetni, hogy egyesek politikai harctérré akarják alakítani a bíróságokat – mondta Völner Pál.

Mint mondta, a jog világa meglehetősen szabad terület, az idők során számos iskola, irányzat alakult ki, de nemcsak az elvi tételek és a jogfelfogás kapcsán vannak sokszor egymástól homlokegyenest eltérő álláspontok, hanem a bíróságok igazgatásáról is sokféleképpen lehet gondolkodni.

– Vannak azonban olyan szereplők, akik csak a saját szempontjaikat tartják helyesnek, mások nézeteinek érvényesülését nem tűrik el – mondta a miniszterhelyettes, majd hozzátette: ezek a résztvevők indítottak harcot a mostani hazai bírósági rendszer ellen.

Kiragadnak egy-egy ügyet, esetet, amit a sajtó segítségével megpróbálnak felnagyítani, és elhitetni a közvéleménnyel, hogy nagy baj van az igaz­ságszolgáltatással.

– A valóság ezzel szemben az, hogy a magyar ítélkezés alapvetően megfelelően végzi munkáját, az ügyek zöme egy éven belül befejeződik, és az igazságügyi mutatószámok jobbak, mint a legtöbb uniós államban – rögzítette Völner Pál.

Rámutatott arra is, hogy az eredményeket a kormányzat is elismerte. Az elmúlt években szinte a teljes bírósági infrastruktúra megújult, és megtörtént a bérek bizonyos fokú rendezése is.

A miniszterhelyettes azt reméli, hogy ezek a lépések, valamint a Soros-féle befolyás csökkentése az ügyfelek kiszolgálásának színvonalát is emeli majd.

