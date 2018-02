Erősíti a gazdaságot a stabil adórendszer

Jelentős változáson ment keresztül 2010 óta az adórendszer, bármelyik adónemet is nézzük. Többek között ennek is eredménye, hogy jó állapotba került a gazdaság – mondta a Magyar Időknek Lőcsei Tamás, a tanácsadással foglalkozó PwC cégtársa. Szerinte az sem igaz, hogy a mostani kormány több támogatást ad a multiknak. A szakértő úgy ítéli meg, ez a kormány nem ad többet, mint az elődei, sőt miután a társasági adó egy számjegyű lett, így a kedvezmények is csökkentek. Azaz összességében kevesebb a multiknak juttatott támogatás, mint korábban volt.

2018. február 13. 10:54