Külön fejezet Juhászék programjában a nők elleni erőszak

Külön fejezetet kapott az Együtt 2018-as választási programjában a női egyenjogúság kérdése, és ezen belül is a nők elleni illetve a családon belüli erőszak megelőzése – erre hívták fel a figyelmet többen azok után, hogy az elmúlt napokban sokat foglalkozott a sajtó a Juhász Péter és egykori élettársa közötti szakítással. Azt az Együtt elnöke is elismerte, hogy „csúnya, durva” dulakodás volt közte és gyermekei anyja között. Azt a bíróságnak kell eldöntenie, hogy ki kezdte, és ki ütött kit.

„A felperes gyakorlatilag éveken keresztül élt az alperes verbális bántalmazása, érzelmi zsarolása, valamint folyamatos pszichés elnyomása alatt, amihez még egy nagyfokú anyagi bizonytalanság társult” – a TV2 Tények szerint ez Juhász Péter, az Együtt elnöke és volt felesége közötti peranyagban olvasható. A Tények vasárnap a bírósági iratok és a gyámügyi osztály dokumentumainak újabb részleteit közölte. Eszerint az Együtt elnöke éveken át pszichés nyomás alatt tartotta volt élettársát és többször is meg akarta akadályozni, hogy közös gyerekeik visszakerüljenek az édesanyjukhoz.

Központi segélyvonallal segítenék a bántalmazott nőket

Azonnali hatállyal ratifikáljuk az Isztambuli Egyezményt, amelynek célja a nők és a családon belüli erőszak megelőzése és az ellene való küzdelem – ez az ígéret az Együtt 2018-as választási programjában olvasható. A dokumentumban Juhász Péter pártja azt írja: központi segélyvonalat hoznának létre azoknak a nőknek, akik bántalmazás áldozataivá válnak. A női egyenjogúságról szóló pontot végül úgy zárják: az Együtt egy ilyen országot akar a mai macsó tempó helyett.

„Juhász Péter 2 napra bezárt a lakásba, nyugtatókkal gyógyszerezett, tettleg is súlyosan bántalmazott, amikor is nem tudtam vagy akartam neki elszámolni az időmmel, illetve nem voltam neki hajlandó rátenni a kezemet az ujjlenyomatolvasóval működő telefonra”. A fenti idézet abból az M1 Híradó birtokába jutott jegyzőkönyvből származik, amelyeket szombaton mutattak be. A vallomást Juhász Péter volt élettársa tette.

Közösségi oldalán elismerte a politikus a pert

Először a Bors írt arról, hogy az Együtt elnöke és korábbi élettársa perben állnak egymással, amit közösségi oldalán Juhász Péter is elismert.

Bár az ügy kirobbanásakor Facebook oldalán azt írta, nem bántalmazó, egy vasárnapi blog-bejegyzésben már úgy fogalmaz: valóban volt dulakodás közte és volt élettársa között, de szerinte a tettlegességet nem ő kezdte.

„A valóság az, hogy ő esett nekem részegen” – fogalmaz Juhász Péter, majd hozzáteszi, videó felvétele van arról, hogy a nő ütötte meg őt.

Karácsony Gergely hónapok óta tudott az ügyről

„Én Juhász Pétert a barátomnak gondolom” – mondta Karácsony Gergely, hozzátéve: hónapok óta tudott az ügyről. Az M1 Híradó kérdésére az MSZP-Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje barátként emlegette az Együtt elnökét.

Karácsony Gergely elmondta: „Én Juhász Pétert a barátomnak gondolom, az, hogy ez az ügy napvilágra kerülhet, arről hónapok óta Juhász Pétertől tudok.”

Karácsony Gergely ugyanakkor azt mondta: Juhász Péternek addig van helye a közéletben, amíg jogerősen be nem bizonyosodik, hogy valóban bántalmazta volt élettársát.

