A hanyatló Amerika nyíltszíni szennye

Két dolog van, amibe az amerikai vezetés kedveli a befektetést: börtönök és háborúk.

2018. február 13. 15:15

Rania Khalek, amerikai újságírónő lehangoló képet festett a Russia Today (RT) globális orosz tévéhálózat angol nyelvű szolgálatában arról, hogy a világ leggazdagabb országában fedetlen pöcegödröktől betegednek meg gyerekek, valamint ismerteti a hanyatlás egyéb példáit.

Mielőtt tovább mennénk, gyorsan egy előzetes bocsánatkérés, ugyanis a mai „szabad Nyugaton” hatalmas bűn orosz forrást idézni, mert a neokon/Soros-mentalitású szennylakáj-média és agytröszt hálózat azonnal a hírközlő nyakába vájja Drakula-fogait, a Kremllel való összeesküvést üvöltve.

Hogy ez ellen védekezni próbáljunk, azonnal bevalljuk: Vlagyimir Putyin személyesen hozott a Magyar Idők szerkesztőségébe két karton, kitűnő minőségű vodkát e cikk ismertetéséért.

De félre a tréfával!

Hogy az RT most is tényeket közöl, mint az ENSZ tavaly decemberben erről kiadott jelentését, az ne zavarjon senkit azok közül, akik kizárólagosan a Putyin-féle összeesküvés teóriák keltető- és pöcegödreiben, a CNN-ből, a Washington Postból, a BBC-ből és társaiból szeretnek tájékozódni, hogy kielégítsék olthatatlan szomjukat a napi betevő álhírekre.

Tehát: az ENSZ vizsgálatot végző csapata két héten át járta az Egyesült Államokat és meglátogatta Kaliforniát, Alabamát, Georgiát, Puerto Ricót, West Virginiát és a fővárost, Washingtont.

Sokkoló következtetésekre jutottak.

Philip Alston, az ENSZ rendkívüli szegénység és emberi jogok külön jelentéstevője azt írta, míg az Egyesült Államok a világ leggazdagabb, legerősebb és technológiailag leginnovatívabb országa, sem gazdagságát, sem erejét, sem technológiáját nem használja arra, hogy orvosolja azt a helyzetet, amelyben 40 millió ember továbbra is szegénységben él. (Azt pedig a néhány héttel ezelőtt kiadott Oxfam – jelentésből tudjuk, hogy miként gazdagodik még tovább az a bizonyos 1 százalék, amelynek természetesen George Soros is állandó, természetesen a magyar kormány által is üldözött, szenvedő tagja.)

Alson azzal folytatta, hogy sok emberrel találkozott Los Angeles nyomornegyedében vagy tanúja volt San Franciscóban, amikor egy rendőr egy hajléktalanok csoportjának azt mondta, menjenek arrébb, de amikor megkérdezték tőle, hogy hová, nem tudott válaszolni.

Azt is elmondták neki, hogy miként kapnak szegények ezrei kisebb büntetéseket, amelyeket mintha szándékosan adnának nekik azért, hogy azok gyorsan kifizethetetlen adóssághoz, rács mögé záráshoz és a helyi pénzalapok újratöltéséhez vezessenek. „Láttam szennyvízzel töltött udvarokat olyan szövetségi államokban, ahol a kormányok nem tekintik saját felelősségüknek a tisztítóberendezéseket. Láttam embereket, akik elvesztették fogukat, mert a fogászati kezelés nincs benne a nagyon szegények számára rendelkezésre álló programokban.

Majd ismerteti, milyen sokkoló halálozási arány tapasztalható e szegények körében, illetve hogy milyen pusztítást végeznek az ópium termékek.

A vizsgálók látták például az alabamai Lowndes megyében a szennyvízzel elárasztott udvarokat, ahol a tulajdonosoknak nincs pénzük víztisztító aknákat építtetni. És ez kitűnő táptalaja például a bányaféregnek, amelyek a világ legszegényebb országaiban honos.

Az újságírónő mindehhez hozzáteszi, Amerikában kevesen tudnak nyaralni menni, az anyáknak gyerekszülés után két héttel már vissza kell menniük dolgozni.

A New York-i földalatti rendszer szörnyű állapotban van. A járatok állandóan késnek, elakadnak, mint ahogyan a New York Times ismertette igen részletesen. A múlt nyáron az utasok a sötétben légkondicionálás nélkül rekedtek benn egy szerelvényben és öklükkel ütötték a belső kocsifalat, valamint körmükkel próbálták kinyitni az ajtókat. A tűzesetek rendszeresek.

Az országban a hidak omladoznak, az iskolákat bezárják és ablakaikat bedeszkázzák. Baltimore-ban több tucat iskolában a mostani kemény télben nem volt fűtés.

Két dolog van, amibe az amerikai vezetés kedveli a befektetést: börtönök és háborúk.

Egyeseknek ugyanakkor életük végéig dolgozniuk kell, mert a társadalombiztosítástól kapott összegen nem tudnak megélni és évente 45 ezer ember hal meg, mert nem jut orvosi kezeléshez.

A szegények és gazdagok várható élettartama között 20,1 év van, ami olyan különbség, mint a szegény és gazdag országok közötti.

Kedves Putyin úr, pincsihálózatának abba szabad hagyni e cikk ismertetését?

Szpasziba!

Lovas István

magyaridok.hu