Végre egyszer boldog a zsúrpubis

2018. február 13. 22:47

Na, ki szerepelt diktátorként a düsseldorfi karneválon?

Talált! A pocakos, zavart tekintetű, az európai országokban és itthon is, a legalább minimális gondolkodásra képes emberek körében a korrupció szinonimájaként emlegetett Orbánról van szó.

Az április 8-ig még sajnos magyar miniszterelnöknek nevezhető Orbán Viktor a lengyel Jaroslaw Kaczynskivel közösen látható, amint egy sarló-kalapácsot emelnek a magasba, amin a következő felirat olvasható: Jobbos diktatúrák

Tóth R. Tamás

A Ruhr-vidéki Düsseldorf városában idén is megrendezték azt a felvonulást, amely tavaly is megmutatta a Nyugat-Európa liberálisainak valódi arcát. A gyűlölet karneváljának „vicces” alkotása volt, amikor Orbánt és Kaczyńskit féregnek ábrázolták, amint a demokrácia zöld levelét rágják, vagy Donald Trump, aki épp szexuális aktust végez annak kényszerű elszenvedőjével, a New York-i Szabadság-szoborral.

Az amerikai elnököt ábrázoló óriásbábu idén sem kerülhette el Düsseldorfban a szexet, ezúttal a nagy barna orosz medve hágja meg.

Nem maradhatott ki most sem „Európa főgonoszainak” Orbán Viktornak és Jarosław Kaczyńskinek az ábrázolása sem, akik ezúttal kommunista diktátorokként tűntek fel.

A brit miniszterelnök esetében viszont alulmúlták talán a förtelmes alkotásairól hírhedt Charlie Hebdót is. Őt ugyanis szülőpózban ábrázolták, amint szörnyszülött, torz gyermekét tartja örömmel kezében: a brexitet.

Az alapból visszataszító „művet” azonban még sokkal gusztustalanabbá teszi az a tény, amiről Theresa May maga is beszélt: szerettek volna férjével gyermeket, de egészségügyi okokból ez nem volt lehetséges.

Így tobzódik ma a véleménynyilvánítás szabadsága a liberális Nyugat-Európában, ahol korlátok nélkül igyekeznek nevetség tárgyává tenni bárkit és bármit, akik nem olyanok, és nem azokban a célokban hisznek, mint ők.

De velük szemben éledezik egy másik világ, egy másik Európa-kép, amely lecserélné ezt a förmedvényt.

Épp itt az ideje.

Teveli Zoltán: Németországban kelt életre a Charlie Hebdo

