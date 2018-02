Vörös segély kell a szélsőségesnek

A hungarofób figura a jelentős ajándékpénzből sem tudott önjáróvá válni, csak megélhetésieket tudott maga köré csődíteni.

2018. február 15. 01:05

Tengerentúlról jött ukázra kellett befutó helyen listára tenni egy kegyencet a szélsőbaloldalnak a legutóbbi megméretéskor. Így a hungarofób figura négy évig azokon élősködött, akik ellen buzgólkodik minden elképzelhető – és elképzelhetetlen – eszközzel.

A tengerentúli ukáz most zátonyra futott.

A szélsőbaloldal sem hajlandó a kegyencet – más „rendes” szélsőbalos helyett – négy évig busás jövedelemhez juttatni. A hungarofób indulat ugyanis kifulladt - senkit sem érdekel már. 1990 után még újdonság volt a hazai magyarellenesség, mára azonban lejárt lemez.

Mindenki tudja, melyik rasszizmus rejlik mögötte.

De már ez sem érdekel senkit, a rasszizmus vádját mára elnyűtték, használhatatlanná rojtozták. Nem az a baj vele, hogy hazug, hogy átlátszó, hogy megélhetési politikusok élnek vele, ezt rágják napestig, ebből élnek meg, ez használati értékük. Nagyobb baj van vele.

Unalmas.

Így a szélsőbal is beintett annak a hungarofóbnak, akit ismételten a tengerentúltól akartak beerőltetni a jól fizetett pozícióba. A hungarofób figura a jelentős ajándékpénzből sem tudott önjáróvá válni, csak megélhetésieket tudott maga köré csődíteni.

Tehetségtelen.

Ezt tudják róla a tengerentúlon is, de jobb kegyencet nem találtak – egyelőre. A zavarkeltést azonban nem adhatják fel, ezért a tehetségtelen hungarofóbot be akarják erőltetni továbbra is az ingyenélő pozícióba: fizessék újabb négy évig azok az adófizetők, akiknek árt.

Ezt demokráciának hívják odaát.

Lehet, hogy a propagandaakció nem sikerül. Lehet, hogy a kegyenc kiesik a hadállásból. Mégis tovább kell tenyészteni. Eddigi szolgálataiért takarmányozni kell, sőt a zavarkeltéshez kellő forrásokat is buzogtatni kell irányában.

Az adófizetők helyett a kamatfizetőket kell terhelni vele.

Egy híres populista is egy nagy forrásközpont egyik kisebb felügyelőbizottságában fejti ki hatalmas szakértelmet, rengeteg fáradozást és óriási áldozathozatalt igénylő tevékenységét. Felügyelőbizottság… Sokan vágynak ilyen testületbe. Felügyelni – felesőség nélkül.

Számos kiselejtezett politikus ül ilyen helyen.

Lehet, hogy most eggyel több lesz: helyet kell keresni neki. De a kamatfizetők teherbírása sem végtelen. Pont elég nekik elviselni az elhízott populistát, aki gyakorta a nyugdíjelemelésről horkantott, de most nem elég neki a nyugdíj.

Vörös segély is kell.

Ezt a vörös segélyt kell elintézni az ifjabb hungarofóbnak is, erről kell spekulálni, ebbe kell kis és nagy spekulánsokat bevonni. Mert mi lesz, ha a kegyenc eddigi busás fizetése elapad. Neki akkor is magabiztosan kell pöffeszkednie, mert ha nem ezt teszi, lejáratja eddigi futtatóit.

És megingatja a bizalmat az oligarchiában.

Az oligarchia lakája nem csúszhat gödörbe, mert példája másokat is megrettenthet. Mégsem olyan erős az a rendszer… A tegnap még luxuskocsival pózoló hungarofób ma szolid járgánnyal furikázik – nem, ez megengedhetetlen, nyomni kell a pénzt továbbra is a kegyencbe.

A vörös segély politbürója már összeült.

Melyik lehet az a forrásközpont, ahol felügyelőbizottsági tagként kedvére hízhat az újrahasznosított lakáj?

Meg fogják találni.

Kovács G. Tibor