EKF 2023 - Nem adják fel a városok

Debrecen, Győr és Veszprém pályázatait ajánlja az Európa Kulturális Fővárosa projekt döntőjébe a pályázat független nemzetközi szakértői testülete.

2018. február 15. 23:20

Szombathely hasznosítani akarja pályázatát

Szombathely továbbra is szeretné megvalósítani azokat az elképzeléseket, amelyeket az Európa Kulturális Fővárosa 2023 (EKF) pályázatban felvázolt - közölte a város kultúráért felelős alpolgármestere csütörtökön az MTI-vel.

Az Európai Bizottság (EB) független nemzetközi szakértői testülete Debrecen, Győr és Veszprém pályázatait ajánlotta az Európa Kulturális Fővárosa (EKF 2023) projekt döntőjébe.



Koczka Tibor hangsúlyozta: így is nyertek, hiszen rendelkezésre áll egy olyan, a szombathelyiek megkérdezése után kidolgozott koncepció, amely ha nem is 2023-ra, de kisebb lépésekben néhány évvel később megvalósulhat.



Hozzátette: a szombathelyi pályázat nem köveket, felépíteni kívánt épületeket tartalmazott, hanem víziót, stratégiai elképzeléseket.



Szavai szerint pályázatuk jelmondata, a "kétezer év, hármas határ, négy ütem, egészséges város" továbbra is aktuális, a város történelmének értékei, a földrajzi elhelyezkedés, Szombathely tánckultúrája és az egészséges környezet olyan értékek, amelyre hosszú távon is lehet és érdemes is építeni.



Elmondta, hogy éppen a csütörtöki közgyűlésen tárgyalták azt a programot, amely Szombathely identitásának erősítését célozza és ami az "Otthonunk Szombathely" fejezetben szerepelt a pályázatban.



Szólt arról is, hogy ugyancsak az EKF pályázat részeként dolgozták ki tavaly szeptemberre a vasi megyeszékhely egészségkoncepcióját és néhány napja kaptak értesítést arról, hogy a város 90 millió forintot központi támogatást nyert el egy egészségfejlesztési iroda felállítására.

Székesfehérvár pályázata több pontját is megvalósítja a jövőben

Székesfehérvár az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címre beadott pályázata több pontját is megvalósítja a jövőben, függetlenül attól, hogy nem fogja elnyerni a címet - jelentette be a város fideszes polgármestere csütörtöki rendkívüli sajtótájékoztatóján.

Cser-Palkovics András kiemelte, hogy a közgyűlés egyhangú döntésével nyújtották be a pályázatot és a város közössége felsorakozott a pályázat mögött, éppen ezért a címtől függetlenül a pályázatban megfogalmazottak megvalósításán dolgozni fognak.



A következő hetekben szakemberekkel, civil szervezetekkel megvizsgálják, mi az, ami megvalósítható az egyes elemekből - tette hozzá.



A városvezető gratulált a továbbjutó városoknak, ugyanakkor nemtetszésének adott hangot amiatt, ami a szerdai bizottsági meghallgatáson elhangzott. Úgy vélte, az egész meghallgatás jegyzőkönyvét szó szerint nyilvánosságra kellene hozni, mert szerinte az nem az egyes pályázatok fenntarthatóságáról, finanszírozásáról, szakmai tartalmáról szólt, hanem kizárólag a napi politikáról és ideológiákról.

Eger kiesőként is pályázata megvalósítására törekszik

Eger az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyeréséért folytatott versengésből kiesve is szakmai koncepciójának megvalósítására törekszik - közölte az önkormányzat az MTI-vel csütörtökön.

A hevesi megyeszékhely önkormányzatának közleménye nagy értéknek tartja, hogy Eger tavaly széles körű társadalmi összefogással elkészítette kulturális és közösségfejlesztési stratégiáját, melyet a város közgyűlése egyhangú döntéssel fogadott el. A dokumentum középpontjában a közösségépítés áll, ezen belül is a helyiek új generációinak nyitottságra, a kulturális értékek tudatos keresésére és befogadására nevelése, erősítve ezzel az összetartozás és európaiság élményét - idézik fel.



Ugyanakkor megjegyzik: az általuk reméltnél kevésbé sikerült az európai szakértő zsűri figyelmét ráirányítani az egri pályázat fókuszában álló innovatív, megújító törekvésekre, melyeket a filmművészet, az előadó- és képzőművészet különböző területein célul tűztek ki.



"Úgy a kiválasztási ülés során tapasztaltak, mint az eredmény azt tükrözik: az európai értékek mibenlétét illetően alapvető felfogásbeli különbség érzékelhető" az egri koncepció készítői és az arról véleményt alkotók között - fogalmaznak.



Hozzáteszik: a sok befektetett munka nem volt hiábavaló, hiszen olyan értékeket hoztak létre és olyan célokat fogalmaztak meg, melyekre hosszú távon építhet a város és a térség. Ezért a dokumentumban megfogalmazott stratégiai elképzeléseket szeretnék megvalósítani.

Győr már mindenképp nyertese a pályázatnak

Győr már mindenképp nyertese a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa pályázatnak, mert egy nagyon erős mezőnyből tudott a második fordulóba jutni Veszprém és Debrecen mellett - hangsúlyozta a győri polgármester csütörtökön MTI-hez eljuttatott közleményében.

Borkai Zsolt (Fidesz-KDNP) szerint tavaly az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál sikeres megrendezésével bebizonyította a megyeszékhely, hogy nagyszerű vendéglátója Európának és képes arra, hogy egy nagyszabású programot bonyolítson le.



A Modern városok program keretében olyan fejlesztések valósulhatnak meg Győrben, amelyek tovább emelik a kulturális infrastruktúra színvonalát és ezzel a sikeres rendezéshez is hozzájárulhatnak.



Győrben nemcsak a sport, hanem a kultúra is otthon van, a város rengeteg olyan értéket rejt, ami méltó arra, hogy a szélesebb nagyközönség is megismerje.



A közlemény kitér arra is, hogy a győri prezentációt Borkai Zsolt mellett Fekete Dávid alpolgármester (Fidesz-KDNP); Domanyik Eszter, a városmarketing és programszervezési főosztály vezetője; Eduarda Amorim, az Audi ETO átlövője; Németh Csaba, a Győri Nemzeti Színház koncertmestere; Dunai Csenge, a Győri Nemzeti Színház színésze; Jahoda Maja belsőépítész; Borsa Kata író, dramaturg; Pál Kálmán képzőművész, rendező; valamint Weisz Mátyás fiatal rádiós mutatta be a 12 tagú nemzetközi zsűrinek szerdán.

Hatalmas elismerés, hogy továbbjutott a város pályázata

Debrecen polgármestere szerint hatalmas elismerés, hogy a város az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat második körébe jutott.

Papp László (Fidesz-KDNP) miután csütörtökön kihirdették, hogy Debrecen pályázata továbbjutott, közleményben köszönte meg minden debreceni polgár támogatását, hogy "e nemes ügy" mellé álltak.



"Kérek mindenkit, hogy őrizze meg magában az együttműködés szándékát és a hitet a győzelemben, hogy valóban Debrecen legyen Európa Kulturális Fővárosa 2023-ban" - fogalmazott a polgármester.



A pályázat független nemzetközi szakértői testülete csütörtökön tette közzé, hogy Debrecen mellett Győr és Veszprém pályázatait ajánlja az Európa Kulturális Fővárosa projekt döntőjébe.



A bizottság ajánlását a magyar kormányzat jóváhagyása véglegesíti, ezt követően a kiválasztott három település tovább dolgozik a pályázatán. A tanácsadó testület 2018 végén tér vissza és tesz ajánlást az EKF 2023 pályázat magyarországi nyertesére.

Lehetőség és kihívás, hogy a város és a régió közös pályázata jutott tovább

Veszprém polgármestere szerint nagy lehetőség és egyben kihívás is, hogy a város és a régió közös pályázata továbbjutott az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2023 második körébe.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere (FIDESZ-KDNP) közleményében az eredményt óriási lehetőségnek nevezte a város és a régió lakói számára.



A polgármester szerint ezen versenyen minden pályázó nyer - függetlenül attól, hogy az év végén mely városnak ítélik oda az EKF 2023 címet. Éppen ezért még azok a városok is győztesek, akik csak az első fordulóig jutottak, hiszen az előkészületi munkák során olyan városfejlesztési programokat dolgoznak ki, amelyek élettelibb társadalmi és kulturális életet biztosítanak polgáraiknak. Ez pedig minden érintett település gazdagodását jelenti - tette hozzá.



Ez az első alkalom a verseny történetében, hogy egy város és egy régió közösen pályázik az Európa Kulturális Fővárosa címre, ami nagy lehetőséget rejt magában, de komoly kihívás is, hiszen valamennyi érintett település érdekét és elképzelését figyelembe kell venni és ezeket összehangolni - fogalmazott a bejelentést követően Porga Gyula.



Az elkövetkező tíz hónapban folytatódik a döntőre való felkészülés, melynek részleteiről a jövő hét folyamán tájékoztatjuk a nyilvánosságot - fűzte hozzá.



A pályázat független nemzetközi szakértői testülete csütörtökön tette közzé, hogy Debrecen mellett Győr és Veszprém pályázatait ajánlja az Európa Kulturális Fővárosa projekt döntőjébe.



A bizottság ajánlását a magyar kormányzat jóváhagyása véglegesíti, ezt követően a kiválasztott három település tovább dolgozik a pályázatán. A tanácsadó testület 2018 végén tér vissza és tesz ajánlást az EKF 2023 pályázat magyarországi nyertesére.



Az Európa Kulturális Fővárosa az Európai Unió által indított kezdeményezés, melynek célja Európa népei közös kulturális vonásainak hangsúlyozása, a kulturális sokszínűség megőrzése és a városok nemzetközi arculatának erősítése a kultúra révén.



A kiválasztandó magyar város második alkalommal viselheti majd az Európa Kulturális Fővárosa címet, ezúttal az Egyesült Királyság egy városával közösen.



2010-ben Pécs volt Európa Kulturális Fővárosa.

MTI