Soros embertípust kell létrehozni

A "homo sorosensus", azaz a Soros embertípus létrehozásának szükségességéről értekezik Nils Muiznieks, az ET emberi jogi biztosa egy 2009-es dokumentumban. Úgy fogalmaz: ez az új ember hivatott felváltani a homo sovieticust, amely lassan elbomlik a történelem szemétdombján. Muiznieks többször is bírálta a magyar kormányt, legutóbb a Stop Soros törvénycsomag miatt.

A „Nyílt társadalom emberének születése” címmel publikált tanulmányt 2009-ben az ET emberi jogi biztosa, amelyben egy új embertípus, a “homo sorosensus” létrehozásának szükségességéről értekezik. Az Open Society című nemzetközi Soros hírlevélben úgy fogalmaz: “sokan közülünk azt feltételezték, hogy két évtizeden belül létre tudjuk hozni az új nyílt társadalom emberét. Ez az új ember – a homo sorosensus – hivatott felváltani a homo sovieticust, amely lassan elbomlik a történelem szemétdombján”.

A dokumentumban Nils Muiznieks részletesen ismerteti a “Soros embertípus” személyiségjegyeit. Azt írja: a “homo sorosensus” a közép-európai egyetemen (a CEU-n), vagy nyugaton (Angliában vagy az Egyesült Államokban) tanul, aktívan részt vesz a megreformált közép- és kelet-európai gazdasági és politikai életben, mi több, egy átmeneti időszakot követően a “Soros embertípus” nemzedéke megszerzi a legtöbb politikai, gazdasági és kulturális hatalmi pozíciót.

Tanulmányában mérleget von a Soros Alapítvány 1989 és 2009 közötti célkitűzéseivel, eredményeivel, majd leszögezi, hogy a nyitott társadalom kialakítása a vártnál hosszabb időt vesz igénybe. Azt is megállapítja, a “homo sorosensus” nem fog belovagolni a fehér lovon, végül kijelenti: nem szabad lemondani létrehozásának eszményéről. Szerinte tovább kell erősíteni egyes személyeket és csoportokat, amelyek már most is a nyílt társadalomért küzdenek, de olyanok számára is vonzóbbá kell tenni, akik dühösek, vagy kiábrándultak az átmenet miatt.

Ez a gondolatmenet is a totalitárius rendszerekével mutat rokonságot, amennyiben az új embertípus egyik jellemző vonásaként a teljes odaadást, a kritikátlanságot jelöli meg. Muiznieks sajnálatát fejezte ki, hogy Soros György hálózata még nem érte el célját, de mint jó komisszár, egyből hozzátette: „Nem szabad feladnunk azon ideált, hogy megalkossuk a homo sorosensust.”

Érdemes megemlíteni, hogy egy ilyen „homo sorosensus” dolgozott az ENSZ nagy vihart kavart legújabb migrációs javaslatán is, amely kiszélesítené a migránsok jogait, könnyebbé tenné a bevándorlást a válság sújtotta régióktól távol eső országokba. A kanadai Louise Arbour korábban a Soros György támogatását élvező, brüsszeli székhelyű Nemzetközi Kríziscsoport vezérigazgatója volt.

Utóbbi szervezet igazgatóságának egyébként maga Soros György is a tagja, s a kurátorok közé tartozik Alexander Soros, a milliárdos fia is. Arbour öt éven állt a kríziscsoport élén, és munkásságáért Soros György személyesen tüntette ki a Közép-európai Egyetem (CEU) Nyílt Társadalom díjával 2010-ben.

Nils Muiznieks-nek nem ismeretlen a Soros szervezetek tevékenysége, korábban a Soros Alapítvány lettországi programigazgatója, később igazgatóságának tagja volt. Magyarországot többször is támadta a migrációval kapcsolatos álláspontja miatt. A napokban a Stop Soros törvénycsomagot kritizálta. Közleményében külön kiemelte, hogy a kormányzati retorika megbélyegez olyan, Soros György által alapított, vagy vele kapcsolatba hozható szervezeteket, amelyek “színvonalas és fontos emberi jogi munkát végeznek Magyarországon”.

A Fidesz válaszában úgy fogalmazott: Nils Muiznieks Soros György embereként támadásba lendült a Stop Soros törvénycsomag ellen, mégpedig azért, mert a jogszabály alkalmas a migráció megállítására. Halász János, a frakció szóvivője azt is hozzátette: “Ők pedig a Soros-terv részeként milliókat akarnak Európába és Magyarországra hozni, millió migránst Afrikából és a Közel-Keletről”.

Az uniós megbízatása előtt a Soros-alapítvány lettországi irodájának egyik vezető tisztségét betöltő Nils Muiznieks erőteljesen támadta a római kormányt, mivel a líbiai hatóságokkal összefogva megálljt akart parancsolni a kontinensünket sújtó tömeges bevándorlásnak.

Az Európai Tanács emberi jogi biztosa a V4Report szerzője szerint fenyegetéssel is felérő kérést küldött az olasz kormánynak azzal kapcsolatban, hogy osszon meg minél több információt a líbiai hatóságokkal kötött egyezségről. Muiznieks úgy látja, hogy a hasonló alkuk veszélybe sodorják a bevándorlókat, igazságtalan bánásmódnak teszik őket. A visegrádi együttműködésre fókuszáló hírportál kioktató stílusúként jellemezte a lett EU-biztos azon megjegyzését, amelyben kétségbe vonta az olasz részvétel legitimitását a líbiai felségvizeken történő akciókban.

Muiznieks bevándorláspárti fellépése a multikulturalizmus iránti aktivizmusából adódik, ezt a szélsőséges nézetet az EU-n belül is előszeretettel propagálja – írja a V4Report. A bejegyzés szerzője felhívja a figyelmet, hogy az emberi jogi biztos által tanúsított magatartás nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az uniós polgárok jelenetős részének kezd elege lenni a senki által meg nem választott brüsszeli bürokratákból, akik az ő képviseletük helyett a saját ideáikat űzik, amivel veszélybe sodorják Európát.

