Kussol, nem demonstrál

Vágó István nemrég egy Facebook-kommentben a következő kulturált, minden ízében européer vallomásra ragadtatta magát:



“Ateistaként nem érdekel a zsidók és az I.ten (kiírva vagy kipontozva, nagy- vagy kisbetűvel, nekem édesmindegy) viszonya, nehezen viselem a kaftános-pajeszos-kalapos zsidók látványát, nem hatnak meg szertartásaik, és semmi közösséget nem érzek velük. És nem is akarok.”

A szokatlanul nyílt közlés utóbb kiváltott némi felháborodást, úgyhogy Vágó úr sietve, érzékeny hangon jelezte az enyhülést kereső érdeklődők felé: nemcsak a kaftános-pajeszos-kalapos zsidókat (akiket változatlanul), de a burka alatt vagizó muszlim nőket, valamint a rózsafüzérrel janiskodó katolikusokat is "nehezen viseli", ezek ugyanis – és most jön a lényeg – mind-mind a "demonstratív vallásosság" jelenségét képviselik. Ami ugyebár utálatos jelenség (Ist 20,8-12).



Azt ugyan nem tudtuk meg eme példátlan toleranciát sugárzó megnyilatkozásokból – jóllehet kulcskérdésről volna szó –, hogy ez a bizonyos "demonstratív vallásosság" egészen pontosan mit jelent az egykori kvízprofesszor szerint, elindulhatunk-e a hit sötét útján, ha levesszük a kalapot, szabad-e eztán keresztet vetnünk közterületen, ha nemcsak az Úr Jézus Krisztus, de a szintén igen jelentős Vágó István és az ő kedélyállapota is kedves nekünk – de kósza tippjeink azért lennének.

Úgy sejtjük, a túlzásoktól mentes, a hitét még véletlenül sem demonstráló, tehát igazán s mélyen vallásos ember mindenekelőtt szélsőbaloldali és ateista – ez, mondhatni, konstitutív vonása neki –, úgyhogy eleve nagyon magasról tojik a mindenféle egyházakra; haragszik a dölyfösen demonstráló (ti. a földből kilátszó típusú) templomokra is, a papokat és azok varázsigéit ("...küldd el Szentlelkedet" stb.) egyenesen megveti. Néha kimegy a hátsókertbe, ott mélyen (de egyáltalán nem demonstratíve, hanem óvatosan, épp csak a bal orrlikán keresztül) belélegzi az Oxigént, elnézegeti a Vak Véletlen által felböffentett kamaszos tujákat, kócos kis fűcsomókat, picit maga sem tudja, mi van vele ekkor – meg kell hagyni, tényleg érdekes, mi mindenre képesek ezek a semmiből a semmin át a semmibe tartó egyenjogú testek, milyen gyönyörű is ez a csúnya, Totálisan Értelmetlenül Burjánzó Nagy Anyagmindenség, sem elaludni, sem ébren maradni nem lehet benne –, aztán felvilágosult agyvelejével azonosan visszatér a Demokratikus Koalícióba, s megszámolja, hány sorból áll a Szigeti veszedelem.

*