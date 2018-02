Szabad-e Dévénynél zsidózni?

Az egykori SZDSZ-es hihetetlen éleslátással látja a láthatatlant, látja a szörnyűséget, hallja a hallhatatlant, tudja, hogy Vágó hol fejezi be és azt is, hogy azok majd hogyan folytatják.

2018. február 17. 18:19

Kellőképpen és mintaszerűen elsunnyogta a balliberális média egyik kedveltjének, a kvízmester ikonnak minapi kirohanását, hogy utálja a zsidókat. A téma érzékeny voltára való tekintettel azért azonnal pontosítanunk kell: egyrészt az egykori tv-mega véleménye nem egy meggondolatlan kirohanás, hiszen többször is nyugodtan és megfontoltan megismételte, másrészt - és máris nagy kő esik le a szívünkről - nem en bloc utálja őket, csupán a kaftános-pajeszos-kalapos zsidók látványát viseli elég nehezen. Azaz a vallásosság zavarja a bősz ateistát.

Eddig rendben is lenne a dolog. Ő is elmegy majd egyszer az Úr színe elé, de ez az ő dolga. Egyébként is kampány van, egyébként is Soros-plakátokkal van tele az ország. Meg egyébként is.

Szóval kellőképpen és mintaszerűen sunnyogott a ballib oldal ebben az érzékeny kérdésben, amikor a 168 órában megjelent egy cikk, egy buta cikk, egy hamis és álságos véleménycikk, ami ugyan nem feledteti az egész balliberális sajtó sunnyogását, de legalább szerzője ingatag lelkivilágát tükrözi.

Érdemes Antall József alig ismert és elfeledett mondatát idézni, miszerint egy SZDSZ-es hazudhat, de egy Szent-Iványi nem. Precíz és tanári utalás ez a család felmenőinek sok évtizedes politikai tevékenységére, annak minőségére.

Antall most is megróná a cikkírót, aki azóta frakcióvezető és nagykövet is volt. De hiába a politikusi rutin, ez a cikk Mátyás király okos lányát idézi: Na, lássa, felséges királyom, hoztam is, meg nem is, volt is, nincs is.

Mert ilyen ez a cikk, sőt még veszélyesebb is. Próbálom megérteni, de nem sikerül. Szerzőnk meg a kvízmestert, de az pláne nem. Ezért mentegeti.

Csak azt nem tudja, hogy ezzel másokat is felment. Mert „ehhez Vágó István állampolgárnak elvitathatatlan joga van. Nem csupán azért, mert még a jelenlegi, vitatható legitimitású Alaptörvény is szavatolja a szólásszabadságot, hanem azért, mert ez önmagában egy vállalható, legitim álláspont.”

Gyönyörű. Akkor nekem is meg a szomszédomnak is meg az egész utcának is joga van. Meg Csurka Istvánnak is meg a többieknek, hiszen ez egy vállalható, legitim álláspont.

Már-már örvendezhetnénk, hogy egy liberális tényleg liberális, azaz tolerálja, elfogadja a mások véleményét, a tőle eltérő véleményeket, amikor a cikkíró máris Mátyás király okos lányát kezdi játszani, amit eddig adott és elhitetett, rögvest el is veszi.

És az újabb mentegetés már szánalmas. Nem az a baj, amit Vágó mondott és ahol abbahagyta, hanem az a veszély, hogy ezt mások továbbgondolják. „Azok a gondolatmenetet nem itt fejezik be, hanem innen kezdik el igazán. És oda jutnak el, ahová Vágó István már bizonyára nem követné őket.”

Az egykori SZDSZ-es hihetetlen éleslátással látja a láthatatlant, látja a szörnyűséget, hallja a hallhatatlant, tudja, hogy Vágó hol fejezi be és azt is, hogy azok majd hogyan folytatják.

Hát igen. És ez az azok én is vagyok, meg a szomszédom, meg az egész utca, Csurka István és a többiek. Mert ő aztán tudja, mint a Gestapo, mint az ÁVH, hogy mi mit gondolunk. Az előbb még azt hittem, hogy ehhez minden állampolgárnak elvitathatatlan joga van és az Alaptörvény is szavatolja a szólásszabadságot, mert ez egy vállalható, legitim álláspont.

De ez előbb volt, most meg úgy tűnik, mintha Vágónak több joga lenne ehhez, mint nekem meg a szomszédomnak, meg Csurkának. Hát akkor mindegy, ilyen humánus a liberálisok szigorúsága.

De még nem fejeződik be a szerecsenmosdatás, szerzőnk még Vágó okos fejét is megsimogatja. „A közvélemény szemében ő nem egy közélettől visszavonult egykori „kvízmester”, hanem egy ellenzéki párt ismert és népszerű vezető politikusa. Szavai nem egy magánember érdektelen közlései az ízléséről, hanem a közbeszédet befolyásoló politikus álláspontja."

Be is fejezném, mint magánember érdektelen közléseimet, úgysem befolyásolja a közbeszédet, de azért csak oda kell csapni ennek a szirupos, belterjes hollywoodi ömlengésnek. Vágó valóban népszerű tv-s személyiség, negyven éve ismeri az egész ország. De most mitől népszerű és vezető politikus? Attól, hogy néhány éve ott vigyorog Gyurcsány mellett? Ettől népszerűbb? Ettől vezető politikus, aki soha még egyetlen önálló politikai nyilatkozatot nem tett? Még a képviselő-jelöltségről is lemondott.

Ráadásul szerzőnk azt is vizionálja, hogy "a jobboldali és kormányközeli média kárörvendő tort ül Vágó kijelentésén, nyíltan antiszemitának, zsidózónak, a zsidótörvényeket felidéző rasszistának nevezik őt. Kijelentésével összezavarta a frontvonalakat." Hát engem nemigen zavart össze. Még a frontvonalaimat se. Kárörvendő torra sem készülök.

Vágó tragédiája egyébként a kultúra tragédiája. Az egykori valóban igényes szellemi vetélkedők helyén ma minden nívó alatti förmedvényes műsorok vannak.

Valamikor valaki egy másik SZDSZ-est elnevezett a politika hercegének. A balliberális sajtó húsz éven át dédelgette. Most úgy néz ki, eldobja.

A cikkíró is hasonló sorsra juthat.

Szegény Antall József is mordult egyet.

(szék)