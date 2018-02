Prof. Bauer meg a nemzet

2018. február 18. 00:20

(...) És az ellenzék? Az MSZP 2001-ben megszavazta a státustörvényt, 2010-ben pedig – az LMP-vel együtt – az állampolgársági törvény módosítását, és – számos kis ellenzéki párthoz hasonlóan – elfogadja a kettős állampolgárok magyarországi választójogát is. Hiába: a „határokon átívelő nemzetegyesítés“ a státustörvénnyel, a kettős állampolgársággal, a MÁÉRT-tel stb. oda vezetett, hogy a Fidesz, illetve az Orbán-kormány lett az, aki „szívén viseli“ a határon túli magyarok ügyét, míg az MSZP-vel és különösen korábban az SZDSZ-szel, újabban a DK-val kapcsolatban sikerült elterjeszteni azt a képzetet, hogy közömbösek a határon túli magyarsággal kapcsolatban, vagy éppen szemben állnak vele.

Holott a valóság az, hogy a szomszéd országokban folyó kisebbségi oktatás és kultúra támogatásában az MSZP–SZDSZ-kormányok semmivel sem tettek kevesebbet, mint az Orbán-kormányok. A kisebbségi jogok nemzetközi garanciáinak ügyében nem kevesebbet, hanem többet tettek, mint az Orbán-kormányok, amelyek ez ügyben nem tettek semmit. Az Orbán-kormányok a magyar állam és a határon túli magyar személyek közötti közjogi kapcsolat létrehozásában tettek olyasmit, amit az MSZP–SZDSZ-kormányok valóban nem. Ily módon az Orbán-kormányok az MSZP–SZDSZ-kormányokhoz képest annak az ábrándnak a megerősítésében tettek többet, hogy a magyar állam ki tudja emelni a szomszéd országokban élő magyarokat a kisebbségi helyzetből.

Ezt fejezi ki az, hogy „egységes magyar nemzetről“ beszélnek, miközben ez nyilvánvalóan fikció, hiszen a kisebbségben élő magyarok egy évszázada eltérő gazdasági, szociális körülmények között élnek, így eltér a közelmúltjuk is. Ez jelenik meg Orbán olyan mondataiban is, hogy „a Kárpát-medence jövőjét magyar nyelven írják“, ami természetesen csak ábránd lehet, hiszen ennek elérésére a magyar államnak nincs és nem is lesz lehetősége. Amire diplomáciai eszközökkel lehetősége van, az a kisebbségi jogok nemzetközi, államközi garanciáinak erősítése, de ebben nem az Orbán-kormánynak, hanem a Horn-kormánynak voltak eredményei. A korábban az SZDSZ-szel, manapság a DK-val szembeni vád arra épül, hogy azt – a státustörvényt, illetve a kettős állampolgárságot és a választójogot – ellenezték, illetve ellenzik, ami nem a kisebbségben élők tényleges helyzetét javítja, hanem szimbolikus gesztussal a magyar államhoz köti, illetve többségi környezetükkel szembeállítja őket. (...)

Bauer Tamás: Az átengedett nemzetegyesítés

