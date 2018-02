Az ellenzéki pártok végrehajtanák a „Soros-tervet”

Ha az ellenzéki pártok kerülnének kormányra, egy olyan gyenge kormány lenne, amelyen a Soros György által irányított érdekcsoportok, vagy Brüsszel minden további nélkül keresztülvinné akaratát - hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Rogán Antal közölte: a magyar kormány keresi a szövetségeseket, a jövő héten például a bevándorlás ellen keményen fellépő Ausztrália külügyminiszterével tárgyal a magyar miniszterelnök.

2018. február 18. 09:12

Rogán Antal elmondta: számítottak rá, hogy támadni fogják a Stop Soros törvényjavaslat-csomagot. Ugyanis - mint kifejtette - Soros György nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a világintézményeknél, európai intézményeknél vezető pozícióba helyezze embereit. Az Európa Tanács képviselője - aki nyíltan bevándorláspárti álláspontot képvisel - az egyik Soros-alapítvány vezetője volt, míg az ENSZ fő jelentéstevője - aki jelenleg is bevándorlási kérdésekkel foglalkozik - kitüntetést kapott Soros Györgytől 2010-ben Budapesten - fejtette ki a miniszter.



Kifejtette: azok az alapítványok, egyetemek, intézmények, amelyeket Soros György működtet, egyre több szállal kötődnek a politikai intézményekhez. Úgy fogalmazott: "egy hatalom mögötti hatalomról van szó", amely megpróbálja befolyásolni a választott a képviselőket, sőt egyre többen vannak köztük választott tisztségviselők is. Ezt az emberek nem tudják - mondta a miniszter, hozzátéve: a választóknak fogalmuk sincs, hogy ilyen emberek készítik az olyan dokumentumokat, mint az ENSZ migrációs terve, amely szerint a bevándorlás jó dolog, azt az egész világon szervezni kellene, a gazdasági bevándorlást pedig legalizálni. Ez elfogadhatatlan, ez ellen küzdeni kell - szögezte le Rogán Antal, hozzátéve: ehhez keresik a szövetséges országokat. Rogán Antal példaként említette a bevándorlás ellen nagyon szigorúan fellépő Ausztráliát, amelynek külügyminisztere jövő héten Magyarországra látogat, s találkozik Orbán Viktor kormányfővel és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel.



Rogán Antal kitért arra: azt is nézni kell, honnan van Soros Györgynek az a vagyona, amellyel azokat támogatja, akik "istenítik őt". Soros György soha nem a teljesítményen alapuló piacgazdaságnak volt gyakorlója, hanem mindig spekulációból szerezte pénzét, egy - ahogy a németek mondják - "kaszinókapitalista" - fejtette ki Rogán Antal, hozzáfűzve: Soros György személyét a világban sokfelé övezi kritika. Korábban pénzügyi spekulánsként komoly károkat okozott Angliában, a francia pénzügyi intézmények jelentős részét is megtámadta, továbbá Izraelben is erős kritikák érik személyét - fejtette ki a miniszter, megjegyezve: Soros György sok országból ki is van tiltva.



A miniszter szerint Soros György - mint aki "irdatlan mennyiségű pénzzel bevándorlókat akar behozni Afrikával és a Közel Keletről nagy számban, úgy hogy erről nem kérdezi meg a magyar embereket" - Magyarország számára nemzetbiztonsági kockázatot jelent.



Rogán Antal úgy vélekedett: az ellenzéki pártoknak nincs hitelük. Bár mostanra észrevették, hogy Magyarországon az emberek nem akarnak bevándorlást, elutasítják a brüsszeli bevándorláspolitikát, de - mint a miniszter kiemelte - nem arra kell figyelni miket mondanak most, hanem miket mondtak, cselekedtek korábban. Rogán Antal úgy vélekedett: ha 2014-ben baloldali kormány került volna hatalomra, nem építette volna meg a kerítést, s akkor most itt lennének a "giga menekülttáborok" Magyarországon.



A miniszter szerint ezért is van nagy tétje a mostani választásnak. Ugyanis ha az ellenzéki pártok lehetőséget kapnának egy együttes kormányalakításra, bár Rogán Antal szerint "az önmagában is egy nonszensz koalíció lenne", akkor végrehajtanák a "Soros-tervet" és megnyitnák a kerítést.



"A veszély kézzelfogható közelségben van" - emelte ki a miniszter, kifejtve: miután Charles Michel belga miniszterelnök elszólta magát, júniusban arra készülnek, ha nem megy keresztül az új bevándorlási mechanizmus - amely szerint behoznák, s kötelező kvóták szerint szétosztanák a bevándorlókat - akkor át fogják erőltetni többségi szavazással. Úgy ahogy azt korábban tették az 1300-as kvótával, most azt szeretnék megcsinálni ipari méretekben. Ha ekkor egy gyenge kormány áll Magyarország élén, akkor azt lenyomják a magyarok torkán. Ezt nem szabad megengedni - szögezte le a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.

MTI - Kossuth Rádió Vasárnapi Újság