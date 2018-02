Évértékelő - ennyire volt képes az ellenzék

Reagált az ellenzék is Orbán Viktor 20. évértékelőjére.

2018. február 18. 22:39

MSZP-Párbeszéd: hazugságbeszéd volt

Hazugságbeszédként jellemezte a kormányfő évértékelőjét az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje vasárnap Budapesten. Karácsony Gergely sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: "soha még ilyen nyolc évet Magyarországnak".

A Párbeszéd társelnöke szerint a Fidesznek nem Magyarország, hanem a magyar emberek pénze az első és a kormányfőnek semmi oka arra, hogy büszke legyen az elmúlt nyolc évre.



Hozzátette: a beszéd arról a fideszes gondolkodásról szólt, amely az elmúlt nyolc évben tönkretette Magyarországot.



Ha valóban Magyarország sorsa lenne fontos a kormánynak, akkor Orbán Viktor számba vette volna, hogy az elmúlt nyolc évben hova jutott az ország gazdasága, oktatása és egészségügye - közölte, rámutatva, hogy siralmas adatok jellemzik ezeket a területeket.



A miniszterelnök-jelölt azt mondta, a bevándorlás fontos kérdés, de Magyarország jelenleg nem egy bevándorló-, hanem egy kivándorlóország, mivel az elmúlt években a Fidesz politikája miatt több mint félmillió fiatal hagyta el az országot.



A miniszterelnök nem beszélt arról, hogy Magyarországot átjárja a korrupció és a saját családtagjai is érintettek - tette hozzá.



Karácsony Gergely ismét felszólította Orbán Viktort, hogy ne bújjon el a vita elől. Akinek igaza van, az képes vitában is megvédeni saját igazát és nemcsak a saját közönsége előtt beszél - jegyezte meg.



Molnár Gyula, az MSZP elnöke azt mondta: "ez egy közepes méretű szocialista nagyvállalat igazgatójának a termelési beszéde volt néhány hamis, álságos illúzióval megspékelve".



Az ellenzéki politikus - aki Orbán Viktor utolsó, miniszterelnökként elmondott évértékelőjeként jellemezte a beszédet - azt mondta, a Fidesz virtuális világot épített, amelynek semmi köze ahhoz a Magyarországhoz, ahol emberek milliói élnek.



Nem Magyarországról, hanem kétmillió Fidesz-szavazóról szól a politika - hangoztatta.



Molnár Gyula hangsúlyozta, el kell szakadni attól, hogy Magyarországon csak néhány ember kiváltságos és gyarapszik. Az MSZP-Párbeszédnek csak az ország, csak az emberek és nem a hatalom a fontos - közölte.



Volt kérdés arról, hogy a miniszterelnök szerint van olyan párt, amelyik idegenlégióst igazol a listavezetői székbe, miniszterelnök-jelöltnek hívatja magát, pedig mindenki látja, csak egy "csődgondnok", akinek az jutott történelmi feladatul, hogy kivezesse az MSZP-t a parlamentből.



Karácsony Gergely közölte, nem idegenlégiósnak, hanem szövetségesnek tartja magát. Úgy folytatta: hisznek a szövetségben és nem diktálnak egymásnak, nem az erőszak politikáját folytatják, mint Orbán Viktor. Az a céljuk, hogy közösen kiejtsék Orbán Viktort a kormányzásból - tette hozzá.

Jobbik: Orbán a saját nyolc évét értékelte, nem az országét

A Jobbik szerint Orbán Viktor vasárnap a saját nyolc évét értékelte nem az országét.

A párt MTI-hez eljuttatott közleményében úgy fogalmaz: a miniszterelnök szerint az elmúlt nyolc év sikeres volt. "A saját nyolc évére gondolhatott, hiszen strómanjai soha nem látott vagyonokkal lettek gazdagabbak. Magyarország pedig 20 ezer gazdag és 2300 szegény migránssal. Előbbieket pénzért, utóbbiakat titokban engedte be Orbán Viktor".



A Jobbik szerint mindez veszélyes, ahogy az is, "hogy a magyar kormányfő maffiózókat megszégyenítő módon fosztja ki az országot", amelynek eredményeként a párt szerint már minden harmadik magyar kénytelen súlyos nélkülözésben élni, lepusztított kórházak, agyonadóztatott vállalkozások, elszegényedő nyugdíjasok, cserbenhagyott devizások között.



A párt szerint az Orbán-kormány valódi eredményéről április 8-án egy ország fog véleményt mondani, mint fogalmaznak, "az lesz az igaz évértékelés".

LMP: a beszéd egy másik Magyarországról szólt

Orbán Viktor évértékelője egy másik Magyarországról szólt - reagált a Lehet Más a Politika (LMP) miniszterelnök-jelöltje vasárnap a közösségi oldalán közzétett videóban a miniszterelnök beszédére.

Szél Bernadett hozzátette: a beszéd egy olyan Magyarországról szólt, ahol a legfontosabb kérdés, vajon megmarad-e egy olyan kerítés, amit senki sem akar lebontani, és ahol a kormány "megmentette a devizahiteleseket". Mindezt úgy mondja a miniszterelnök, hogy ma is több tízezer család retteg a kilakoltatástól - fűzte hozzá.



Orbán Viktor szerint aki ma többet dolgozik, az többet is keres, ezzel szemben a valóságban a magyar emberek egyre többet dolgoznak és egyre kevesebbet keresnek - mondta az ellenzéki politikus. Úgy fogalmazott: Magyarországon a valóság harcol a propagandával, Orbán Viktor a problémákat nem megoldani, hanem letagadni akarja.



"Nincs két Magyarország, egy Magyarország van" - jelentette ki Szél Bernadett, hangsúlyozva, azonnali, radikális béremelésre van szükség, mert ha ez elmarad, és nem épít Orbán Viktor a nyugati határra is egy kerítést, lassan kiürül az ország.



Az LMP-s politikus szerint Magyarországon sokkal nagyobb támogatást kellene adni a családoknak, növelni kellene a nyugdíjakat, a pénzt az oktatásban és az egészségügybe kellene tenni.

Liberálisok: Magyarország az unió sereghajtójává vált

Orbán Viktor állításával szemben Magyarország a megerősödés helyett az unió sereghajtójává vált az elmúlt nyolc évben - reagált a miniszterelnök évértékelő beszédére a Magyar Liberális Párt vasárnap.

Az MTI-hez is eljuttatott közleményükben kiemelték: a keleti nyitás kudarcba fulladt, "régiós versenytársaink a gazdasági növekedés tekintetében is messze jobban teljesítenek nálunk".



"Egyetlen mutatóban vesszük fel a világgal a versenyt, a Fidesz gátlástalan politikájának köszönhetően brutális mértéket öltött a korrupció" - tették hozzá.



Mint írták, Magyarországra nem a Soros-terv jelenti az igazi veszélyt, hanem Orbán Viktor és a Fidesz politikája. "Április 8-án gondoskodhatunk róla, hogy Orbán Viktor többet ne tarthasson évértékelőt kormányfőként" - olvasható az ellenzéki párt közleményében.

Együtt: a magyar válság elhúzódott

Az Együtt szerint a magyar válság elhúzódott, a szociális szolgáltatásokat leépítették, az oktatás, az egészségügy szétesett, és ma azt kell megélni, hogy Románia, Szlovákia és Csehország gazdaságilag lehagyja Magyarországot.

Szigetvári Viktor, az ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje vasárnap a kormányfő évértékelő beszéde előtt, annak helyszíne, a Várkert Bazár közelében tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, az elmúlt nyolc év elszalasztott nyolc év volt, felélték a nyugdíj-megtakarításokat, nőtt az államadósság, és nem erősödött meg a középosztály sem. "Nincs magyar gazdasági csoda, akár mit is fog mondani Orbán Viktor" - hangoztatta a politikus.



Az Együtt szerint kulcskérdés, hogy Kelet helyett Nyugatra kell figyelni, le kell állítani a paksi bővítést, fel kell számolni "a magyarországi orosz titkosszolgálati szerveket", és az oktatási, valamint az egészségügyi rendszerbe azonnal be kell avatkozni.



Hozzátette, 18 évre kell emelni a tankötelezettség korhatárát, el kell törölni a tandíjat. Az egészségügyben 25 százalékkal emelnék a praxisfinanszírozást, a kórházi várólistákat pedig 3-5 milliárd forintból lerövidítenék - sorolta elképzeléseiket.



Kiemelte: ahhoz, hogy le lehessen váltani az Orbán-rezsimet, az kell, hogy minél többen menjenek el szavazni olyan pártok jelöltjeire, akik együttműködnek. Szigetvári Viktor arra szólított fel, hogy a demokrata baloldali, zöld és liberális pártok egy-egy egyéni jelöltet állítsanak minden választókerületben.



Az Együtt aktivistái a sajtótájékoztató előtt kormánybíráló transzparensekkel várták az évértékelőre igyekvőket.



Arra a meghívásra, amit Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje tett a március 15-e közös ellenzéki megünneplésére, Szigetvári Viktor a sajtótájékoztatón kérdésre úgy reagált, hogy örülne egy közös ünnepnek. Hozzátette azonban: ezzel kapcsolatban csak egyetlen akadályt lát, mégpedig azt, hogy hogyan akarnak közösen ünnepelni azok, akik még arra sem voltak hajlandóak, hogy Csepelen vagy a Belvárosban "ne induljunk egymás ellen".



A politikus jelezte, hogy ketten hógolyóval dobták meg az Együtt aktivistáit, akik feljelentést tesznek. A dobálókat a rendőrök igazoltatták.

Szigetvári Viktor, az Együtt miniszterelnök-jelöltje sajtótájékoztatót tart I. kerületi Attila út és Apród utca kereszteződésénél 2018. február 18-án abból az alkalomból, hogy az Együtt akcióval fogadja az Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjére érkező közönséget. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

