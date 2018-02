Ismét nagy előnnyel indul a Fidesz–KDNP

Megtartották pozíciójukat a kormánypártok a négy évvel ezelőtti országgyűlési választási kampánynyitányhoz képest, az ellenzéki oldal azonban átrendeződött. Ennek a legnagyobb vesztese az MSZP lett, a szavazóikat pedig a Jobbik és az LMP gyűjthette be.

2018. február 19. 09:37

Ahogy a 2014-es országgyűlési választási kampánynyitány idején, úgy most is toronymagasan a Fidesz–KDNP a legerősebb politikai erő Magyarországon – derült ki az akkori és a mostani közvélemény-kutatási eredmények összehasonlításából.

A kormánypártok, csakúgy, mint négy évvel ezelőtt, most is körülbelül a teljes népesség harmadát, míg a biztos szavazó pártválasztók felét tudhatják maguk mögött. A különbség annyi, hogy most a Tárki kiugróan magas eredményt mér a Fidesz–KDNP-nél, a cég szerint a kormánypártok 48 százalékon állnak a teljes népesség körében, a biztos szavazó pártválasztóknál pedig 62 százalék támogatja a polgári oldalt.

Amíg a kormánypártok megőrizték előnyüket, az ellenzéki oldal átrendeződött, aminek a legnagyobb vesztese az MSZP és az Együtt lett. Utóbbi 2014-ben még a PM-mel közösen vett részt a baloldali összefogásban, a pártszövetségük 4-6 százalékon mérhető erő volt, míg most az Együtt magára maradva szinte a mérhetetlen tartományba süllyedt. Visszaesett a PM (ma már Párbeszéd) támogatottsága is, de az MSZP mentőövet dobott a törpepártnak, amelynek így több politikusa bejuthat a parlamentbe.

Ehhez majd az kell, hogy az MSZP–Párbeszéd-lista átlépje a tízszázalékos küszöböt. Csakhogy amíg a szocialisták 2014-ben a baloldali összefogás fő erejét adták – a Tárki például 2014. januárban még 23 százalékon mérte az MSZP-t a biztos szavazó pártválasztóknál –, most több olyan közvélemény-kutató cég is van, amelyik ugyanebben a körben tíz százalék alatt mutatta ki a párt támogatottságát. Mivel a Párbeszéd népszerűsége 0 és 1 százalék között lehet, most az MSZP parlamenti bejutása is veszélyben van.

A szocialisták erőteljes visszaesésének az egyik nyertese a középre, majd balra húzó Jobbik lett, amely a 2014-es kampánynyitányhoz képest erősödni tudott néhány százalékot. Más kérdés, hogy az egykori radikális párt korábban állt már lényegesen jobban is: a Jobbikot tavaly év közben több alkalommal is húsz százalék felett mérték a közvélemény-kutató cégek.

Az MSZP gyengülésével stabilizálni tudta pozícióit az LMP is: a 2014-es választások előtt még inkább a bejutási küszöb alatt volt a párt támogatottsága, míg most a legtöbb felmérés szerint simán bejuthatnak az Országgyűlésbe. Csekély mértékben, de a DK is növelni tudta támogatottságát 2014-hez képest.

magyaridok.hu