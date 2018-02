Luxemburg külügyminisztere gyűlöli Magyarországot

Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter „gyűlöli Magyarországot”, ő egy elvakult bevándorláspárti, a migrációt támogató politikus, aki Soros György kottájából játszik – közölte a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Szijjártó Péter leszögezte: ők elárasztanák Európát, így Magyarországot is migránsokkal, „szélsőségesen liberálisok, elfogadhatatlan álláspontot képviselnek”.

A külgazdasági és külügyminiszter ezt arra reagálva közölte, hogy Jean Asselborn a liberális Der Tagesspiegel napilap online kiadásában hétfőn a Stop Soros-törvénycsomag kapcsán azt mondta: „az EU-nak fel kell állnia és fel kell háborodnia”, és aktiválni kell a 7. cikkelyt.

Szijjártó Péter közölte: Jean Asselborn a mostani nyilatkozatával minden határon túlment.

„Jean Asselborn egy ostoba ember, a magyarok azonban nem azok, a magyaroknak nincs szükségük a luxemburgi külügyminiszter agymenéseire ahhoz, hogy tudják mi a jó nekik” – tudatta.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Jean Asselborn nyilatkozata megmutatta az április választás tétjét.

Eddig is tudtuk, hogy Jean Asselborn komolytalan figura. Látszik, hogy csak néhány kilométerre lakik Brüsszeltől, kioktató, nagyképű, frusztrált. Magyarországot akarja kizárni az EU-ból, de magát már régen kizárta a komolyan vehető politikusok közül. Rendes nihilistaként, fáradtságot nem ismerve dolgozik az európai biztonság és kultúra lerombolásán. Ezzel szemben Magyarország történelme során mindig Európát védte, és most is ezt teszi. A magyar emberek október másodikán véleményt mondanak az illegális bevándorlásról, a brüsszeli kvótacsomagról és a Jean Asselborn típusú figurákról. Ugyanis ez a jogállam. A magyar embereknek joguk van elmondani a véleményüket, joguk van, és csak nekik van joguk eldönteni, hogy kikkel akarnak együtt élni, és kikkel nem. És ezt a jogot se a brüsszeli bürokraták, se a luxemburgi külügyminiszter nem veheti el.

Az ugyan kissé furcsa, hogy az “adóoptimalizálás” hazájából érkező Jean Asselborn és a szintén luxemburgi Jean-Claude Juncker beszél közös teherviselésről, de értjük, hogy ez mit jelent: mások hibáiért viselje a terheket Magyarország. A magyar kormány ezt visszautasítja. A magyar emberek október másodikán elmondják a véleményüket.

„Az Orbán-kormány Magyarország biztonságát védi, a luxemburgi külügyminiszter azonban Soros Györggyel és magyarországi elvbarátaikkal lebontanák a kerítést, és elárasztanák migránsokkal Magyarországot” – emelte ki Szijjártó Péter.

Gulyás ujjnyalogatós képpel cikizi a luxemburgi külügyminisztert

A 444.hu szúrta ki Gulyás Gergely fideszes politikus Facebook-oldalán azt a posztot, amelyben Európa sírásójának nevezi Jean Asselbornt. Mondanivalóját egy olyan képpel illusztrálta, amelyen a luxemburgi külügyminiszter bekapja Frank-Walter Steinmeier német külügyminiszter mutatóujját. A német tárcavezető egyébként éppenhogy kiállt Magyarország mellett. Mint mondta: megérti, ha valaki már türelmetlen a magyarokkal szemben, még akkor is, ha az ő hozzáállása nem az, hogy egyes tagállamoknak ajtót kell mutatni.

Asselborn a német Die Welt című lapnak adott interjúban arról beszélt, hogy Magyarországot ideiglenesen vagy akár véglegesen ki kellene zárni az Európai Unióból a menedékkérőkhöz való hozzáállása és más ügyek miatt. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közleményben reagált.

Bármelyik másik földrészről bármennyi bevándorlót befogadna az Európai Unióba, csak a magyarokat zárná ki onnan. Ismerjük meg Európa egyik legnagyszerűbb sírásóját: Asselborn külügyminisztert. (A képen jobbra!) Szegény Luxemburg!

