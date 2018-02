Beindult a hazugsággyár

A magyar állampolgárságnak a legtöbb erdélyi számára érzelmi töltete van, de hát ezt Önök nem érthetik.

2018. február 20. 11:29

Sajnos nagyon hamar beigazolódott azok félelme, akik úgy látták, hogy minden idők leggyomorforgatóbb kampánya következik. A szombaton hivatalosan is elstartoló választási csörte előestéjén a Demokratikus Koalícióhoz közeli közösségi oldal által elkövetett gyűlöletkeltésre azonban nehéz szavakat találni. Már az is elkeserítő, hogy majdnem 37 ezer kedvelője van a Ne szavazhasson, aki SOHA nem élt itt elnevezésű Facebook-oldalnak – sajnos a több évtizedes agymosást egyesek még mindig sikerrel űzik, és még mindig van táptalaja a durva hazugságokon alapuló manipulációnak.

Az említett oldalon péntek este megjelent egy bejegyzés. Az már önmagában is beszédes, hogy az oldal működtetői lopott fotót használnak, az viszont égbekiáltó, hogy a fényképet, amely a székelyföldi Felsősófalván élő Parajdi családot (akiket Pásztor családként neveznek meg az oldalon), a szülőket és a három gyermeket ábrázolja, egy olyan szöveghez használják, amelynek minden egyes szava hazugság.

A muskátlis tornácról kikönyökölő, székely népviseletben lévő család – az oldal gusztustalanságtól sem visszariadó működtetői szerint – állítólag levélben fordult hozzájuk, amelyben azt írják: ugyan egy percet nem éltek Magyarországon, és nem is akarnak idejönni, mert jó nekik Erdélyben, mégis el fognak menni szavazni a 2018-as választásokon, hogy továbbra is kapják a pénzt a Fidesztől. Az oldal működtetői megjegyzik: „Undorító, elég a szavazatvásárlásból! Lájkold és oszd meg a képet, ha te is elvennéd a Pásztor család szavazati jogát!”

Az eredeti fotót Mészáros T. László készítette egy készülő album számára

A lopott verzió, a felirat minden mondata hamis

A gyomorforgató felhívásnak egyébként több mint kilencezren tettek eleget, és több százan minősíthetetlen hangnemben kritizálták a Parajdi családot, kommentálták a bejegyezést, amelynek nem mellékesen egyetlen szava sem igaz.

A panziót működtető Pásztor család levele egyszerűen nem is létezik, a beiskolázási támogatást pedig, amelyre valószínűleg utal a hazug bejegyzés, nemcsak a Fidesz-kormányok alatt, hanem korábban is kapták az erdélyi családok. Parajdi Kálmán Endre és családja nemhogy sosem járt, illetve egy percet sem élt Magyarországon, ahogy írják az oldal működtetői, hanem hét évig éltek, dolgoztak és fizettek adót Zalaegerszegen, mindhárom gyerek ott jött világra, csupán tíz éve költöztek vissza Székelyföldre, ahol panziót és utazási irodát működtetnek. Ezek után az már szinte mellékes, hogy sem a családfő, sem pedig a felesége nem regisztrált a választásokra, ráadásul négy éve sem éltek ezen jogukkal.

A felsősófalvi család életét teljesen tönkretette a hazug, minősíthetlen bejegyzés. A Magyarországról érkező gyűlölködő bejegyzések mellett odahaza is folyamatosan magyarázkodniuk kell rokonaik, barátaik, ismerőseik, vendégeik előtt.

Az oldalt jelentették, nemcsak ők, hanem nagyon sok jóérzésű személy, de mindeddig eredménytelenül: a lopott fotó és a hazug bejegyzés továbbra is fent van a közösségi oldalon. A liberális ellenzéknek köszönhetően rémálomba csöppent székelyföldi család fője kommentben jelezte, hogy a fotó lopott, a szöveg pedig hazugság, majd a több száz gyűlölködő véleményre reagálva azt írta: „Megrökönyödve olvasom ezt a sok negatív kommentet, s felmerül a kérdés, hogy ez a mai Magyarország? Gyűlölettenger? Szégyelljék magukat mindannyian, akik ilyen butaságoknak, nyilvánvaló hazugságoknak felülnek, megosztanak és terjesztenek! (…) A magyar állampolgárságnak a legtöbb erdélyi számára érzelmi töltete van, de hát ezt Önök nem érthetik.”

Szomorú történettel, egy székelyföldi magyar család sárba tiprásával rajtolt el tehát az idei választási kampány, amelynek egyes résztvevői sajnos az uszítástól, a gyűlöletkeltéstől, a hazugságtól sem riadtak vissza és nem is fognak visszariadni az elkövetkező másfél hónap során.

Eredmények, jövőbe mutató tervek, elképzelések hiányában mi mást tennének?

Jakab Árpád Székelyudvarhely

