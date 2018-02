Ütésváltás

KDNP: Egységben az erő, az újabb kvótazsarolás elutasítása. MSZP: Az ELIOS-ügy, avagy a miniszterelnök veje offshore cégek és milliárdos extraprofit hálójában. Jobbik: Akkor pontosan mi is a különbség Juncker- és az Orbán-migráns között? LMP: Miért nem ér ugyanannyit a kormánynak minden család és minden gyermek? Fidesz: Mit jelent az ENSZ migrációs tervezete Magyarországra nézve?

2018. február 22. 00:38

Kedvelt, főszereplést kínáló műfaj a Tisztelt Házban az interpelláció. Hangzatos üzenetek váltják egymást. Az ellenzék ostorozza a kormány tetteit, a kormány jelesei pedig emlékeztetve a kártevő múltra, a szebb jelenről és a még szebb jövőről elmélkednek. Időnként folyamatos a zaj, az elnök csenget, újra csenget, a siker azonban egyik oldalon sem kétséges: minden párt hálásan megtapsolja a szószóját!

Legutóbbi szónoklataikból, hébe-hóba szolidan stilizálva tallóztunk.

Egységben az erő, ‑ az újabb kvótazsarolás elutasítása

VEJKEY IMRE, (KDNP): - Miniszter Úr! A társadalmi és gazdasági jólét megteremtése mellett a kormányzatok kötelezettsége az állampolgárok biztonságának megteremtése, annak garantálása. A tömeges migráció sokként érte az európai társadalmakat, és soha nem látott problémával állította szembe annak vezetőit. Az elmúlt időszakban komoly veszéllyel kellett szembenéznie Magyarországnak is, emberek tízezrei használták tranzitországként.

- Napjainkban újra nyílt politikai zsarolás és fenyegetés érkezett az Unió tagállamainak egyikétől. A belga miniszterelnök migrációval összefüggő nyilatkozatát határozottan vissza kell utasítanunk. Nem engedhetjük, hogy nélkülünk és rólunk döntsenek migrációs kérdésekben.

- Miniszter Úr! A Kereszténydemokrata Néppárt frakciójának nevében kijelenthetem, hogy minden nyomásnak, zsarolásnak és ultimátumnak ellenállva nem támogatjuk egyetlen illegális bevándorló magyarországi elhelyezését sem. Szeretném hangsúlyozni: a magyar állampolgárok egybehangzó véleményének kormányzati képviselete mellett a visegrádi országok közös fellépése ebben a kérdésben példaértékű. Mára már megkerülhetetlenné vált a közös erőfeszítéseink, közös céljaink érdekében, és most úgy érezzük, ez ellen is támadást indít ez az újabb kezdeményezés.

- Az uniós belső ellenérdekekből adódó veszély mellett az ENSZ legújabb migrációs csomagja is tartalmaz Magyarország érdekeivel ellentétes megállapításokat, hiszen szorgalmazza, hogy mely országok nyissák meg határaikat, használják ki úgymond a hasznos bevándorlás előnyeit. Ez ellen is egyesült erővel kell fellépnünk.

- Emellett sajnos nem hallgathatok az ellenzék egyes tagjainak álláspontjáról sem, akik gondolkodás nélkül megkezdenék a bevándorlók betelepítését országunkba. Nem támogatták a betelepítések megakadályozásáról szóló alaptörvény-módosítást, a kerítés megépítését, viszont támogatták a brüsszeli bevándorláspolitikát itthon és külföldön.

- Mindezek alapján kérdezem:

- Mit tehet a kormány a tervezett kvótarendszer bevezetése ellen?

- Mekkora a veszély az új zsarolásnak is tekinthető ultimátum kapcsán?

- Várhatunk-e további közös fellépést a visegrádi négyek nevében?

***

SZIJJÁRTÓ PÉTER, (külgazdasági és külügyminiszter): - Képviselőtársaim! Érdemes először is az alapkérdésre adandó választ leszögezni: Magyarország nem lesz bevándorlóország! Magyarország soha nem fogadott be és nem is fog befogadni illegális bevándorlókat. Teljesen mindegy, hogy milyen nyomást helyeznek ránk, akár az ENSZ, akár az Európai Unió, akár bármelyik nemzetközi szervezet vagy európai uniós tagország részéről. Nem fogadjuk el, hogy bárki is ultimátumot intézzen hozzánk, közép-európaiakhoz, nem fogadjuk el a teljesen európaiatlan zsarolást és nyomásgyakorlást!

- Sajnos, azt kell látni, hogy az elmúlt időszakban is volt olyan alkalom, amikor az Európai Unió különböző intézményei elég erőteljesen ‑ zárójelbe téve az európai jogszabályokat ‑ próbáltak arra kényszeríteni európai uniós tagországokat, hogy fogadjanak be illegális bevándorlókat. Emlékezhetünk arra, hogyan indult az egész kvótatörténet. Az Európai Tanács, amely az Európai Unió legmagasabb szintű döntéshozó szerve, ahol az európai uniós tagországok állam- és kormányfői foglalnak helyet, egyhangú döntéssel azokat a konklúziókat fogadták el, amelyek szerint a befogadási, betelepítési kvóták kizárólag önkéntesség alapján nyugodhattak volna.

- Ezt követően az Európai Tanács belügyminiszteri formációja, amely már egy eggyel lejjebbi szint a döntéshozatali sorban, nem egyhangú szavazással, hanem többségi döntéssel, átírva az európai állam- és kormányfők akaratát, azt a döntést hozta, hogy a kvóták kötelezőek lesznek. Először 120 ezerről szóltak a hírek, aztán lett 160 ezer, aztán jött az Európai Parlament egyik bizottságának a javaslata, hogy mindenfajta felső határ nélküli kötelező betelepítési-elosztási rendszer jöjjön létre. Ez számunkra teljes mértékben elfogadhatatlan! Ez Magyarország és a magyar emberek biztonsági érdekével teljes mértékben ellentétes!

- A migráció nyomán olyan biztonsági kockázatok vannak Európában. A terrorfenyegetettség az elmúlt évtizedekben nem volt olyan súlyos Európában, mint jelenleg, és mindez az illegális, tömeges bevándorlás miatt jött létre. A visegrádi országok úgy döntöttek, hogy javaslatcsomagot nyújtanak be a dublini szerződések jelenleg folyó vitái során. Olyan javaslatcsomagot, amely nem úgy tekint a migrációra, mint amit ösztönözni kell, hanem mint amit meg kell állítani! A javaslatainkban szerepel az, hogy az Európai Unió külső határai fölötti ellenőrzés képességét maradéktalanul vissza kell szereznünk. Tartalmazza azt, hogy már az Európai Unió határain kívül döntést kell hozni arról, hogy egyáltalán ki lehet jogosult arra, hogy bejöjjön az Európai Unió területére.

- Javaslataink között szerepel az is, hogy végre legyenek hatékony visszaküldési politikák! Vagyis ha valakiről kiderül, hogy jogszabályokat sértő módon jött Európába, az Európai Unióban jogszabályokat sértő módon tartózkodik, azonnal küldjük vissza oda, ahonnét érkezett. Ugyanis nem lehet teret engedni annak a megközelítésnek, hogy a migrációhoz való jog alapvető emberi jog lenne, mert nem alapvető emberi jog eldönteni, hogy hol akar valaki élni.

- Vannak nemzetközi jogszabályok, amiket mindenkinek be kell tartani, és ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a határokat csak úgy lehet átlépni, ahogy azt nemzetközi szerződésekben meghatározták. Ezért, tisztelt képviselő úr, arról tudom önt is biztosítani, hogy mindenfajta nyomásgyakorlással szemben a magyar kormány kitart azon álláspontja mellett, hogy illegális bevándorlót ugyanúgy nem fogunk befogadni a jövőben, mint ahogy nem fogadtunk be eddig sem. Köszönöm az ehhez nyújtott parlamenti támogatást!

***

VEJKEY IMRE: - Miniszter Úr! Megtisztelő válaszát köszönöm úgy is, mint interpelláló politikus, és úgy is, mint honpolgár. Köszönöm a kormánynak, hogy továbbra is szakadatlanul küzd hazánk függetlenségéért. Magyarország nem zsarolható. Látjuk, hogy a kormány útjában áll azoknak, akik bevándorlóországot akarnak csinálni hazánkból. Mi ezt nem hagyjuk! A Kárpát-medencei magyar nevében is köszönöm, hogy Magyarország kormánya ellenvéleményt fogalmazott meg az ENSZ migrációs csomagjával szemben. Higgyék el, ebben a harcban nem leszünk egyedül, sőt egyre több szövetségesünk van, aki egyetért velünk. Miniszter úr megtisztelő válaszát még egyszer köszönöm, elfogadom.

Az ELIOS-ügy, avagy a miniszterelnök veje offshore cégek és milliárdos extraprofit hálójában

TÓTH BERTALAN, (MSZP): - Képviselőtársaim! Történt, hogy bűnszervezetben való érintettséget állapított meg az Európai Csalás Elleni Hivatal Tiborcz Istvánnal, a miniszterelnök vejével kapcsolatban. A miniszterelnök gyakran hangoztat gránitszilárdságú mondatokat, ilyen például az, hogy ő üzleti ügyekkel nem foglalkozik, ami elég meredek állítás, főleg, ha azt látjuk, hogy a veje viszont nagyon előszeretettel foglalkozik üzleti ügyekkel.

- Ha megnézzük Tiborcz István életútját, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon fiatalon kezdte el ezt az üzleti tevékenységet. Kezdő üzletemberként már azonnal offshore cégekkel vette körül magát, ugye az Elios jogelődjében is találhatunk ciprusi és Virgin-szigeteken rejtőzködő tulajdonosokat. Valószínűleg ‑ akkor még ‑ apósjelöltjének intelmeit nem fogadta el, hogy a Fidesz az offshore lovagokkal szemben küzd. Ez az újonnan alapított cég ezt követően rejtélyes okokból, pont a Fidesz hatalomra jutása után kezdte letarolni a közbeszerzési piacot. Nem véletlenül Lázár miniszter úr maga vallotta be, hogy személyesen tervelték ki, közösen Tiborcz Istvánnal az Elios hódmezővásárhelyi projektjét. Ilyen támogatók mellett egyértelműen garantált volt a közbeszerzésen való siker. A nemzeti együttműködés világában márpedig úgy van, hogy ha nagy emberek a támogatóid, akkor a pénz, a profit sem maradhat el. Nem is váratott magára, hiszen 2014-ben és 2015-ben másfél milliárd forint extraprofitot kapott miniszterelnök úr saját lábon álló családja a családfőn keresztül!

- Államtitkár Úr! Öntől fogom a választ várni, hiszen a Fidesz miniszterelnök-jelöltje erre most nem kerített sort. Ugye, az a probléma, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal szerint csalás, vagyis bűncselekmény történhetett, és az a probléma, hogy Magyarországnak ez akár 13 milliárd forint elvesztésébe kerül, ennyit kell majd visszafizetni. Szeretném megkérdezni, ha tud válaszolni, bár elég nehéz így, hogy a gazdája most éppen nincsen jelen:

- Mit keres a miniszterelnök családjához tartozó Tiborcz István offshore cégek és a közpénzeket érintő sorozatos csalások gyanújában?

***

FÓNAGY JÁNOS, (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! A valótlanság, ha sokszor elmondják, akkor is valótlanság marad! Ön is pontosan tudja, hogy az ön által felemlegetett és a jelen kérdésre lehetőséget adó OLAF-vizsgálat a Bajnai-kormány idején elindított és később folytatott közvilágítási program pályázati felhívásait érinti. Ezeket a magyar hatóságok egyszer már kivizsgálták. A vizsgálat ellen akkor sem és most sem tiltakozik senki: a magyar kormány áll minden jogszerű vizsgálat elé, és minden jogszerű vizsgálati kívánságnak eleget tett és eleget tesz. Erre tekintettel kénytelen vagyok ismételten hangsúlyozni: ebben a kampányidőszakban nagyon tudatosan idecélzott OLAF-jelentést nem egy megalapozott vizsgálatnak ‑ hiszen ez már egyszer megtörtént ‑, hanem egy kampánycélokat szolgáló, megismételt brüsszeli kampányakciónak, kampányjelentésnek tekintek, tekintünk, amellyel Brüsszel beleavatkozik a magyarországi választásokba.

- 2014-ben is a választásokhoz időzítették ezt a vizsgálatot, most is ugyanezt teszik. A módszer nem változott, tartalma, célja sem! Orbán Viktor miniszterelnök urat próbálják támadni vele, pedig ön is és mindenki, aki ebben az ügyben részt vett, pontosan tudja, hogy az OLAF-jelentéssel érintett időszak nagy részében nem az ön által felemlegetett cég, hanem a Közgép volt a tulajdonos. Ezeket a tényeket az ismételt vizsgálatot felvetők és ezt a vizsgálatot a parlamentben hol interpellációként, hol kérdésként, hol napirend előttiként megjelenítő képviselők sem tudják megváltoztatni. A tények azok tények, a megalapozatlan tények pedig megalapozatlanok maradnak!

***

TÓTH BERTALAN: - Államtitkár Úr! Tény, hogy városok tucatjainak jutott hirtelen eszébe, hogy a közvilágításukat korszerűsíteni kellene, és az is, hogy éppen a miniszterelnök vejének cégét válasszák ki ennek a megbízásnak a teljesítésére. És az is tény, hogy a pályázatokat előkészítő szervezetek és az Elios között legalábbis személyi tekintetben átfedések voltak. És az is tény, hogy 2014-2015-ben másfél milliárd forint extraprofitot vett ki Tiborcz István ebből a cégből, annak ellenére, hogy a Közgép volt a tulajdonosa.

- Államtitkár Úr! Nem kaptam válasz arra, hogy milyen módon befolyásolta a miniszterelnök, a kormány az Elios-ügyben érintett pályázatok elbírálását. És arra sem, hogy a kormány tagjai milyen kapcsolatokat tartottak fenn az Elios Zrt. vezető tisztségviselőivel, milyen információkkal rendelkeztek az Elios-ügyben a szervezett bűnözés feltételeinek is megfeleltethető módon zajlott európai uniós fejlesztési források, közpénzek csalárd módon történő felhasználására. Nem kaptam erre választ, ezért az interpellációra adott választ sem tudom elfogadni.

***

A képviselő úr nem, az Országgyűlés viszont a választ 102 igen szavazattal, 18 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Akkor pontosan mi is a különbség Juncker- és az Orbán-migráns között?

STAUDT GÁBOR, (Jobbik): - Államtitkár Úr! A magyar választópolgároknak újabb és újabb szakkifejezéseket kell megtanulniuk, ha ki szeretnének igazodni a kormányzati csúsztatások és hazugságok erdejében! Önök eddig tudatosan összemostak minden létező fogalmat, a gazdasági bevándorlót, az illegális határátlépőt, a menekültet, oltalmazottakról pedig egyenesen nem is beszéltek. Legtöbbször persze ezek a fogalmak el sem hangzottak, hiszen volt egy varázsszó, amit mindenre rá lehetett húzni: migráns!

- Aztán egyszer csak megtudhattuk, hogy a Fidesz-kormány három év alatt több mint 3500 migránst fogadott be. Ekkor pedig megtörténik az isteni csoda, és még Németh Szilárd is rögtön oltalmazottakról meg a genfi egyezményről kezd el beszélni. Önök most hirtelen nemcsak a „migráns”, de a „menekült” szót sem veszik a szájukra (Balla György: Fóbiád van?), helyette az „oltalmazott” kifejezést használják. Úgy tesznek, mintha az „oltalmazott” szó használatával már át is hidalhatnák azt a hazugságspirált, amibe belekerültek.

- Államtitkár Úr! Ha megnézzük a menedékjogról szóló törvényt, akkor kiderül, hogy az oltalmazott a gyengébb kategória, vagyis a menekült szorul rá a nagyobb védelemre. Oltalmazotti státuszt az kaphat, aki nem felel meg a menekültkénti elismerés feltételeinek, de fennáll annak a veszélye, hogy származási országába történő visszatérése esetén súlyos sérelem érné. Szóval önök még ebben is hazudtak! Ha az EU csak a menekültstátusznak megfelelő embereket küldene, önök pedig csak oltalmazottakat fogadnának be, akkor ezek szerint az EU által küldöttek szorulnának jobban rá a védelemre. Egyébként meg hiába mantrázzák folyton a genfi egyezményt, valójában az EU-ból ideküldött és a határainkon jelentkező menedékkérők esetében is ugyanazok a szempontok érvényesülnek.

- Államtitkár Úr! Mindezek miatt kénytelen vagyok megkérdezni:

- Pontosan mi is a különbség a között a 3500 ember között, akiket Orbán Viktor engedett be, és a között az 1300 menedékkérő között, akiket az EU akar ideküldeni a menekültügyi eljárás lefolytatása céljából?

- Fenntartják-e a fejlemények tükrében korábbi véleményüket, hogy annak a migránsnak, aki a magyar határig eljutott, nem lehet veszélyben az élete, mert már számos biztonságos országon áthaladt?

***

KONTRÁT KÁROLY, (belügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Mi, magyarok a migránsválság kezdete óta megkülönböztetjük a védelemre szorulókat a gazdasági vagy megélhetési migránsoktól, akik azért jönnek Európába, egyébként biztonságos országokból, mert európai életszínvonalat, jólétet akarnak maguknak. Őket mi nem tekintjük menekültnek, mert nem is azok. A védelemre szorulók megsegítése számunkra evidencia, mindig is az volt, de az illegális bevándorlókból nem kérünk!

- Miközben a Soros-tervet végrehajtó gépezet és a brüsszeliták folyamatosan azzal vádolják Magyarországot, hogy mi nem vagyunk szolidárisak, szívtelenek vagyunk, az igazság ennek az ellenkezője. A magyaroknak van szíve, mi kezdettől fogva védelemben részesítjük azokat, akik erre rászorulnak, különösen a nőket, a gyerekeket, ha valóban háborús területről érkeznek, és legálisan jönnek hozzánk. Mi mindenkin segítünk, aki valóban rászorul, és betartja a törvényeinket.! Aki szabályosan érkezik a határátkelőkön, és a tranzitzónákban betartja a törvényeinket, s valóban védelemre szorul, az Magyarországon megkapja a megfelelő segítséget és ellátást. Ez eddig is így volt és ezután is így lesz. Illegálisan érkező gazdasági migránsokat pedig eddig sem engedtünk be, és ezután sem fogunk beengedni!

- Természetesen a magyar törvények szigorúak. A védelem csak addig jár, ameddig valóban szükség van rá. Aki már nem szorul védelemre, annak el kell hagynia az ország területét. Brüsszel bevándorláspolitikájával és a kötelező kvótával pont az a problémánk, hogy olyan migránsokat akarnak a nyakunkba telepíteni, akik törvénytelenül lépték át a határokat, akik semmilyen védelemre nem szorulnak, és akik valójában gazdasági bevándorlók!

- Képviselő Úr! Magyarország minden tekintetben betartja a nemzetközi kötelezettségeit. Ma azok az ellenzéki politikusok bírálják a kormányt ‑ így ön is ‑, akik valóban bevándorlóországgá akarják alakítani Magyarországot! Ön sem szavazta meg az alkotmánymódosítást a népszavazás után, a Jobbik-frakcióval együtt, pedig tudja, hogy szüksége lenne rá az országnak! A nemzeti konzultáció során a magyarok viszont minden eddiginél nagyobb számban és nagyobb egyetértésben kinyilvánították, hogy nem kérnek a Soros-tervből! Erős határvédelmet akarnak, és határozott fellépést azokkal szemben, akik a bevándorlást szervezik és segítik. A kormány a jövőben is ehhez tartja magát!

***

STAUDT GÁBOR: - Államtitkár úr, ha az az 1300 ember, akiket Brüsszel ideküldött, csak gazdasági bevándorlók, akkor nincs semmi gond, mert Magyarországnak csak a menekültügyi eljárást kell lefolytatnia ebben az esetben (Németh Szilárd István: Te is tudod, hogy nem Brüsszelből jöttek! Hazudsz!), és mivel a gazdasági bevándorlók nem valódi menekültek, ezért a határon ki lehet őket toloncolni, tehát az 1300 emberből egy sem marad majd itt Magyarországon, ha a magyar hatóságok meghozzák a döntést. Ez következik abból, amit mondott. Egyébként önök hétszer szavazták le azt a javaslatot, amiben nemcsak az önök által javasolt kezdeményezés volt benne, hanem az is, hogy a letelepedési kötvényeket egyszer s mindenkorra vezessük ki. Mert azt is el kell mondani, hogy több mint 20 ezer embert engedtek be önök pénzért Magyarországra (Németh Szilárd István: Hazudsz!) ‑ ez a valóság, bár Németh Szilárd nem érti, de akkor is ez a valóság ‑, és nagy a valószínűsége annak, hogy a választások után ezt a programot újra fogják indítani. Ezért kell mindenképpen a kormányváltás!

***

A képviselő úr nem, az Országgyűlés viszont a választ 102 igen szavazattal, 18 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Miért nem ér ugyanannyit a kormánynak minden család és minden gyermek?

DEMETER MÁRTA, (LMP): - Államtitkár Asszony! Az országot járva mi mindenhol azt halljuk, hogy az emberek elégedetlenek a kormány családpolitikájával. Egy vagy két gyermeket nevelő családok, gyermeküket egyedül nevelő szülők érzik úgy, hogy ők nem számítanak, nem érnek annyit a kormánynak, mint azok a családok, amelyekben három vagy több gyermek nevelkedik. Nem értik az emberek azt, hogy miért vannak a kormány számára első- és másodrendű családok, miért nem kezeli a kormány egyenlően őket, függetlenül attól, hogy hány gyermeket nevelnek és hány szülő gondoskodik a gyermekek neveléséről. Joggal érzik azt igazságtalannak, hogy szinte minden támogatás csak a nagycsaládosokra és csak a jó anyagi helyzetben lévő családokra fókuszál, miközben nagyon sokan úgy érzik, hogy egy vagy két gyermeket nélkülözésben kell fölneveljenek.

- Igenis, mi is úgy látjuk, hogy elképesztően igazságtalan ez a családtámogatási rendszer. Nemcsak igazságtalan, de nem is váltotta be a hozzá fűzött reményeket! A kormány nem titkolt célja volt, hogy a sokadik gyermekhez kötött támogatásokkal ösztönözze az akár erőn felüli gyermekvállalást. Csakhogy ez az erőlködés nem jött be a kormánynak. Ha megnézzük a 2011-es népszámlálás és a 2016-os mikrocenzus adatait, azt látjuk, hogy csökkent a legalább három gyermeket nevelő családok száma, arányukat nem sikerült növelni. A születésszámok stagnálnak, sőt tavaly kevesebb gyermek született itthon, miközben külföldön egyharmaddal több gyermek jön a világra, mára minden hatodik gyermek külföldön születik. Ezért persze nemcsak az elhibázott családpolitika tehető felelőssé, hanem a kormány hét éven keresztül folytatott családellenes gazdaságpolitikája is, ami az alacsony bérekkel üldözte el a fiatalok százezreit!

- Államtitkár Asszony! Ma már 20-25 százalékkal vagyunk lemaradva bérekben a visegrádi országoktól, és minden 10. dolgozó számít hivatalosan is szegénynek. A Fidesz előszeretettel hivatkozik a népakaratra, márpedig az emberek többsége nem ért egyet a családok megkülönböztetésével, és egyenlő elbánást, igazságos támogatási rendszert akar. Nem olyat, ami keveseknek ad sokat, hanem olyat, ami sokaknak eleget! Ezt képviseli az LMP. Ezért mondjuk azt, hogy minden család, minden egyes gyermek számít. Ezért van szükség a minden családot elérő családi pótlék 30 százalékos, az egyszülős családok esetén pedig a családi pótlék 45 százalékos megemelésére, a családi adókedvezmény kiegyenlítésére, elsőként az első gyermek után járó kedvezmény megduplázására, és a támogatások meghosszabbítására, egészen a felsőfokú tanulmányok befejezéséig. Ezért szükséges az egyszülős családok kiemelt támogatása, elszegényedésük megfékezése. Az tehát a kérdésem:

- Miért nem ér ugyanannyit a kormánynak minden család és minden gyermek?

***

VERESNÉ NOVÁK KATALIN, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Asszony! Azt javaslom, hogy a demagógia világából térjünk át a valóság, a tények világába. Szögezzük le, hogy a magyar kormány számára a gyermekek a legfontosabbak, és a lehető legtöbb eszközzel támogatjuk a felelős gyermekvállalást és a felelős gyermeknevelést.

- Akkor, amikor az ön korábbi pártja volt kormányon, a családtámogatások mértéke az 1000 milliárd forintot sem érte el. Tudja-e, hogy most mennyit fordítunk családtámogatásokra? Ez már 2000 milliárd forint, tehát kétszeresére emeltük 8 év alatt.

- Amikor az ön korábbi pártja volt kormányon, akkor bizony nem volt otthonteremtési program, még a szocpolt is megszüntették teljes egészében. Elvették a gyes harmadik évét az édesanyáktól. Mi ehhez képest bevezettünk egy olyan otthonteremtési programot, amilyenre még nem volt példa eddig Magyarországon: eddig 66 ezer család otthonteremtését tudta támogatni, attól függetlenül, hogy egy-két-három gyermeket nevelnek, egyszülős vagy kétszülős családokról van szó, ‑ mindannyiukra vonatkozik az otthonteremtési program.

- Amikor az ön korábbi pártja volt kormányzati pozícióban, akkor nem volt egy- vagy kétgyermekes családoknak szóló családi adókedvezmény. Tudja, hogy mennyi volt a családi adókedvezménynek nevezett nevetséges összeg? Háromgyermekes családok esetén 4 ezer forint volt havonta. Tudja, hogy ma mennyit kap egy nagycsalád családi adókedvezményként? Havonta 100 ezer forintos összeget nettóban! Ehhez képest az egygyermekesek számára és a kétgyermekesek számára is bevezettük a családi adókedvezményt, sőt éppen az idei évben növeltük ismételten a kétgyermekesek családi adókedvezményét, hogy négy év alatt föl tudjuk emelni duplájára a korábbi összeget.

- Amikor az ön korábbi pártja volt kormányon, akkor egyáltalán nem volt arra lehetőségük az édesanyáknak, hogy dolgozzanak és gyermeket neveljenek egyszerre, hiszen büntette ezt az akkori rendszer. Büntették anyagi értelemben is az édesanyákat, ahogy azt is, ha egy családba három éven belül születtek a gyermekek gyors egymásutánban. Ezt változtatta meg 2014-ben a gyed extra, azóta adjuk meg a lehetőséget arra, hogy egyszerre dolgozzanak és álljanak helyt a családban is az édesanyák, illetve hogy gyors egymásutánban is úgy vállaljanak gyermeket a családok, hogy akkor is minden családtámogatást megkapnak.

- Tehát kérdem én: kinek a családpolitikája kirekesztő, kinek a családpolitikája különböztet meg családokat és családokat egymástól? Ami az eredményeket illeti: meg kellene tanulni értelmezni is az adatokat, nem csak elolvasni! Ha tudnák értelmezni az adatokat, akkor tudnák, hogy nem a születésszámot kellene nézni egy 36 éve fogyó népesség esetén, hanem a gyermekvállalási kedvet. Márpedig ez az adat, a gyermekvállalási kedv pusztán 5 év alatt 20 százalékot emelkedett. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly eredmény!

- Ami pedig a jövőt és az ön pártját illeti, amelyben jelenleg helyet foglal: önök nem osztogatni, hanem fosztogatni akarnak! Önök nem többet kívánnak adni, hanem kevesebbet szeretnének adni! Megmondom őszintén, nem tudom megérteni, hogy miért kell elvenni az otthonteremtés lehetőségét családoktól, miért kell megfosztani azokat a családokat az otthonteremtés lehetőségétől, amelyek nem szociális bérlakásokra vágynak, hanem saját tulajdonú otthonban szeretnének élni? Hovatovább nem használt ingatlanba vágynak, hanem saját maguk szeretnék akár saját erőből megépíteni az otthonukat. Én arra a 66 ezer családra gondolnék, amelyeknek eddig tudtunk az otthonteremtési programmal segíteni, és azokra, akiknek még ezután is fogunk! Mi erre vállalkozunk 2018 után is!

***

DEMETER MÁRTA: - Arra kér engem államtitkár asszony, hogy értelmezzem az adatokat, én viszont arra kértem, hogy ö értelmezze azt a helyzetet, amikor most, jelen pillanatban is kilakoltatási moratórium van, és kisgyermekes családokat raknak ki az utcára. Amikor pedig ez ellen fellép civil szervezet vagy maguk az érintettek, akkor pedig hallgatnak, és képtelenek döntést hozni. Ez lenne családbarát kormány?

- 2008 óta nem emelték a családi pótlékot, az LMP viszont az egyszülős családok esetében 45 százalékkal, egyébként pedig 30 százalékkal fogja emelni. A CSOK 136 milliárdjából 80 milliárdot ott fogunk hagyni a CSOK-programban, viszont ebből az 50 milliárd forintból szociális bérlakásokat fogunk építeni, az önkormányzatokat fogjuk ebben támogatni. Ez azt jelenti, hogy 10 ezer lakás épül majd évente, ami otthont adhat a gyermekes családoknak. A béremelés az új háromkulcsos adórendszerünkkel pedig 26 ezer forintot fog hagyni a minimálbéreseknél pluszban.

***

A képviselő asszony nem, az Országgyűlés viszont az államtitkári választ 105 igen szavazattal, 17 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Mit jelent az ENSZ migrációs tervezete Magyarországra nézve?

SZATMÁRY KRISTÓF, (Fidesz): - Miniszter Úr! Amikor a 2015-ös tömeges migrációs válságot a magyar kormány sikeresen kezelte a kerítés megépítésével, néhányan azt gondolhatták, hogy ezt a problémát egyszer s mindenkorra megoldottuk. Az előrelátók azonban érezhették, hogy ez nem egy egyszeri kivételes esemény volt, hanem egy nagy, évekig vagy évtizedekig elhúzódó probléma első felvonása.

- A XXI. századi népvándorlás balkáni útvonalát a kormány határozott fellépésének köszönhetően lezártuk. A vita azonban a bevándorláspártiak és a nemzeti önrendelkezésben hívők között azóta is folyik. Azt már az elmúlt néhány évben megszokhattuk, hogy Brüsszel rendszeresen meg akarja mondani, hogy a magyar emberek kivel éljenek, mi pedig elmondjuk, hogy ebből nem kérünk. Elmondjuk, hogy mi egy magyar Magyarországot szeretnénk gyermekeinkre hagyni. A brüsszeli támadásokkal szemben a magyar kormány, ma már a V4-ekkel közösen, határozottan ellenáll. Mondhatnánk úgy is, hogy a déli front után a nyugati frontot is tartjuk.

- Ez a vita azonban a napokban új szintre emelkedett. Úgy tűnik, hogy Brüsszel és néhány nemzetközi szervezet után az ENSZ is beállt a nyitott határok és bevándorláspolitikai érdekcsoportba. Nem szükséges hozzá politikai éleslátás, megállapíthatjuk: most már az ENSZ-ben is a Soros-féle migrációs tervet készítik elő. Az általunk ismert ENSZ-javaslat szerint minden európai országnak előírnák a migránsok betelepítését, a fizikai határzár lebontását, elnéznék a határsértéseket, sőt bizonyos migrációs útvonalat építenének ki, biztonságosat.

- Véleményem szerint a javaslat önmagában is rémisztő mindazoknak, akik emlékeznek a 2015-ös eseményekre. Azonban túlnő a 2015-ös eseményeken, ugyanis egy roppant veszélyes üzenetet közvetít, illetve akar elfogadottá tenni a világon. Az üzenet így szól: „bárhol születtél is, jogodban áll megválasztani azt, hogy hol élj.” Ez a tetszetősen hangzó üzenet azonban az általunk ma ismert európai civilizáció végét is jelentheti! Tudjuk jól, több száz millió ember él ma a világon olyan körülmények között, hogy egy jobb élet reményében bármikor megindulna Európa felé. Az ENSZ javaslata alapján így úgy is érezhetné, hogy ehhez joga van. Ha nem tudjuk meggátolni ezt a teljesen őrült ötletet, már holnap tízmilliók kelhetnek útra, alapvető jogukkal élve! Nigéria vagy Jemen helyett valahol Európában vagy Magyarországon szeretnének élni. Ez szembemegy mindennel, amit mi, magyarok a hazánk megvédéséről, keresztény kultúránk megóvásáról és saját szuverenitásunkról gondolunk!

- Miniszter Úr! Nagyon fontosnak tartom, hogy erről a kérdésről őszintén és nyíltan beszéljünk. Ezért kérdezem:

- Mit jelent az ENSZ migrációs terve Magyarországra nézve?

***

SZIJJÁRTÓ PÉTER, (külgazdasági és külügyminiszter): - Képviselőtársaim! Az ENSZ a New York-i deklarációban úgy döntött, hogy globális migrációs csomagot és globális menekültügyi csomagot dolgoz ki, amelynek első olvasatát február 5-én ismertették a tagországokkal, és a szándékok szerint az idei esztendőben, kormányközi konferenciák sorozatát követően decemberben kerül sor ennek a globális csomagnak az elfogadására. Ha valaki végigolvassa az első előterjesztést, világosan látja, hogy egy szélsőségesen bevándorláspárti dokumentum született, amely híján van mindenfajta kiegyensúlyozottságnak, és amely jól láthatóan figyelmen kívül hagy minden olyan tényt és tapasztalatot, amelyet az elmúlt két, két és fél esztendőben gyűjtöttünk itt Európában. Hogyha a dokumentumot készítő ENSZ alkalmazottak figyelembe vették volna, hogy az elmúlt két és fél esztendőben Európában 27 olyan terrorcselekményt követtek el, amelyek elkövetői migrációs hátterű személyek voltak, ha figyelembe vették volna, hogy ezen terrorcselekmények nyomán 330-an vesztették életüket és 1300-an megsérültek, akkor valószínűleg nem írtak volna össze ilyen dolgokat, mint amilyenek megtalálhatók ebben a dokumentumban.

- Mi az alapálláspontját is vitatjuk az ENSZ globális migrációs csomagjának, amely úgy szól, hogy a migráció a jólét, az innováció és a fenntartható fejlődés forrása lehet. Na, ezzel mi egyáltalán nem értünk egyet! Szerintünk a migráció rossz, a migráció veszélyt hoz Európára és veszélyt hoz az európai nemzetekre! Ez a dokumentum azt írja, hogy elkötelezzük magunkat a biztonságos, szabályozott és rendezett migráció elősegítése és biztosítása mellett, mert ez mindenkinek kedvező. A mi álláspontunk szerint nem! Ez senkinek sem kedvező, ezért a migrációt nemhogy ösztönözni kell, hanem a migrációt végre meg kell állítani! Tehát amíg az ENSZ azt gondolja ebben a dokumentumában, hogy a migráció jó és megállíthatatlan, mi azt gondoljuk, hogy a migráció rossz, veszélyes és nemhogy megállítható, hanem meg is kell állítani, mert megállíthatók még akkor is, ha tömegesek! Ezt Magyarország bebizonyította azzal, hogy a visegrádi országok segítségének köszönhetően a déli határánál meg tudtuk állítani a korábbi százezres nagyságrendű, agresszív bevándorlótömeget.

- Képviselőtársaim! Az ENSZ dokumentuma azt is írja, hogy tartózkodnunk kell a migránsok visszafordításától a tengeren és a szárazföldön, és ehelyett a befogadókapacitásokat kell növelni. Ez elképesztően szélsőségesen bevándorláspárti megnyilatkozás! Magyarország ennek homlokegyenest az ellenkezőjét gondolja: a magyar emberek biztonságának szempontjából ezt az egész gondolatvilágot a lehető leghatározottabban vissza kell utasítanunk! Mi azt gondoljuk, hogy egy ország addig ország, amíg meg tudja védeni a saját határait. Ilyenfajta önfeladásra vonatkozó előterjesztést, felszólítást a lehető leghatározottabban visszautasítunk, és semmilyen körülmények között nem fogjuk végrehajtani!

- Képviselő Úr! A magyar kormány mérlegelte egy ideig, hogy esetleg az Egyesült Államokhoz hasonlóan kilépjen ebből a tárgyalási folyamatból, végül úgy döntöttünk a visegrádi és közép-európai országokkal történt konzultációkat követően, hogy maradunk a tárgyalási folyamatban. Elkészítjük a magunk javaslatát, amely homlokegyenest ellentétes az ENSZ előterjesztésével, és megpróbáljuk elérni, hogy egy biztonsági szempontoknak megfelelő megállapodás jöjjön létre a végén ahelyett, hogy a migrációt ösztönözzük. A migrációt meg kell állítani!

***

SZATMÁRY KRISTÓF: - Miniszter Úr! Természetesen a választ elfogadom, és a Fidesz-frakció részéről abszolút támogatjuk, hogy kemény álláspontot képviseljünk. De teljesen nem nyugodhatunk meg, nem, mert alapproblémának látjuk, hogy sajnos nincs a magyar parlamenti pártok között konszenzus a bevándorláspárti politika elutasításában. Hadd hozzak ide egy példát a saját választókerületemből. Néhány hete fölmerült, hogy a csődbe ment Ikarus ipari parkban Soroshoz köthető szervezetek vagy megvásárolnák, vagy kibérelnék a területet tevékenységük végzéséhez, ami ellen a helyiek természetesen tiltakoztak. A helyi önkormányzat el is fogadott egy határozatot, hogy szeretné ezt a dolgot elutasítani. És érdekes módon az ellenzéki pártok, mindenféle látszat ellenére, amit most próbálnak mutatni a külvilág felé, nem szavazták meg a határozatot. Tehát sem az MSZP, sem a DK, sem az Együtt, sem az LMP képviselői nem szavazták ezt meg. Ebből az látszik, hogy a bevándorlás megállításában az emberek továbbra is csak a Fideszre számíthatnak, mert nekünk Magyarország az első!

Bartha Szabó József