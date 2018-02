Elképesztő! Olimpiai bajnok a magyar gyorskorcsolya-váltó

A Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor összeállítású magyar csapat fantasztikus versenyzéssel aranyérmet szerzett a férfi 5000 méteres rövidpályás gyorskorcsolyaváltók csütörtöki döntőjében a phjongcshangi téli olimpián.

Utoljára frissítve: 2018. február 22. 16:06

2018. február 22. 13:30

Ez Magyarország történetének első téli olimpiai elsősége, s 1980 óta az első dobogós helyezése - Lake Placidben a Regőczy Krisztina, Sallay András jégtánckettős ezüstérmes lett.



A staféta két ezüst és négy bronz után összességében az ország történetének hetedik téli olimpiai érmét szerezte meg.

A tavalyi világ- és az idei Európa-bajnokságon is bronzérmes magyar kvartett Kínát és Kanadát megelőzve érte el a történelmi sikert, a dél-koreai együttes negyedikként zárt, miután a döntőben elesett az egyik tagja.



A magyarok ezt megelőzően két ezüst- és négy bronzérmet nyertek a téli olimpiákon, legutóbb a Regőczy Krisztina, Sallay András jégtáncpáros végzett másodikként 38 évvel ezelőtt, az 1980-as, Lake Placid-i játékokon.



A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók az utolsó esélyüket megragadva így tovább folytatták nagyszerű sorozatukat, ugyanis három éve minden világversenyről éremmel tértek haza, az elmúlt három világbajnokságon összesen kilenc medált gyűjtöttek és mindegyiken legalább kettőt.



A fináléban Liu Shaoang az élre rajtolt a dél-koreaiakat megelőzve, de az első váltásnál a hazaiak visszavették a vezetést, kisvártatva pedig a kínaiak is a magyarok elé kerültek. A futam eleje kissé ideges és feszült volt, mindenki próbált minél előrébb helyezkedni. Egy ideig Kína is vezetett a magyarok előtt, de aztán a dél-koreaiak a harmadik pozícióból ismét az élre álltak, sőt a magyar négyes visszaesett negyediknek, amikor az addig hátul "vonatozó" kanadaiak egy váltásnál elé kerültek.



A finálé egyik drámai pillanata az volt, amikor a dél-koreai váltó egyik tagja elesett. Ez megnyugtatta a másik három csapatot, hosszú ideig Kanada haladt az élen Kína és Magyarország előtt. Alig tíz kör volt hátra, amikor ismét megélénkült a verseny, Kína megszerezte a vezető helyet, de Kanada szinte rögtön visszavette azt. Ekkor a magyar kvartett "csak" utazott, várta az alkalmat, amikor meglepheti riválisait.



Ez a pillanat az utolsó két váltásnál jött el. Előbb Liu Shaoang parádés kigyorsítással megelőzte kanadai riválisát, majd váltott bátyjával, Liu Shaolin Sándorral, aki kínai ellenfelét lehagyva élre állt. Innentől pedig már nem engedte ki a kezéből az aranyérmet, hatalmas ökölcsapással haladt át a célvonalon elsőként. A váltó olimpiai rekorddal győzött.



Noha a zsűri még videózott, de az előzgetések ellenére nyugodt, vitás helyzetektől mentes verseny volt, így a magyarok egy hatalmas piros-fehér-zöld zászlóval a jégen korcsolyázva ünnepeltették magukat. Nem is kellett csalatkozniuk, nem történt kizárás, azaz megszerezték a történelmi aranyérmet, amely 177. a sorban Magyarország esetében, de a korábbiak mind a nyári játékokon születtek.



Eredmények:

Rövidpályás gyorskorcsolya, férfi 5000 méteres váltó, olimpiai bajnok:



MAGYARORSZÁG (Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor, Burján Csaba) 6:31.971 perc

2. Kína (Vu Ta-csing, Han Tien-jü, Hszü Hung-cse, Csen Tö-csüan) 6:32.035

3. Kanada (Charle Cournoyer, Pascal Dion, Samuel Girard, Charles Hamelin) 6:32.282

Az olimpiai bajnokok: Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor, Burján Csaba Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Usain Bolt pezsgőjére pályázik az aranyérmes váltó

A Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor, Burján Csaba összeállítású rövidpályás gyorskorcsolyaváltó négy tagja egyöntetűen úgy fogalmazott: még nem tudják felfogni azt, hogy olimpiai bajnokok, illetve hogy ők szerezték Magyarország első aranyát a téli játékokon.

"Mindenki ezt kérdezi tőlünk, hogy milyen érzés, de még mi se tudjuk" - jelentette ki Burján. "Burján Csaba olimpiai bajnok. Még ízlelgetem. A név elé nem lehet írni, mint a doktort? Csak így mutatkoznék be".



A 23 éves pécsi sportoló arról is beszélt, hogy Usain Bolttól pezsgőt várnak a diadaluk megünneplésére, mert azt olvasták az interneten, hogy minden győztesnek pezsgőt küld, aki a védjegyévé vált mozdulattal áll a dobogón. Ők pedig megcsinálták.



"Engem nem zavar, hogy nem most kaptuk meg az aranyérmeket, hanem csak holnap a medálceremónián, mert így kétszer állhatunk a dobogó tetejére" - mondta Burján, aki a futamról úgy vélekedett, végig gyors volt az iram, de mindenki megnyugodott picit, amikor a dél-koreaiak esésével biztossá vált az érem.

Hozzátette, volt olyan, hogy azt érezte, tudna gyorsabban korcsolyázni, de eszébe sem jutott előzni, mert nem akarta ellőni a puskaport, a végére is kellett az erő. "Tudtam, hogy a végén a Liu fivérek verhetetlenek. Az utolsó váltásomnál belöktem Ádót és már láttam, hogy készíti elő a kínai megelőzését. Azt még észleltem, hogy meg is csinálta. A végére már nem emlékszem, vagy talán nem is láttam, de szinte biztos voltam az aranyban, mert a kanadaiak befejező embere nem jó".



"Úgy érzem, ez nem a vége. Ez is csak egy állomás, egy jó kezdet" - értékelt a legkomolyabban a négyes legfiatalabb, mindössze 19 esztendős tagja, Liu Shaoang, miközben szavain nagyot nevetett Knoch Viktor a maga 28 évével és a negyedik olimpiájával.



A minden távon junior világbajnok, de a felnőttek között is egyéni vb- és Eb-érmekkel rendelkező Liu Shaoang, vagy ahogy a többiek becézik, Ádó, azzal folytatta, mindenki sírt a boldogságtól, majd azt a költőinek szánt kérdést tette fel, hogy vajon megnyerik-e az év csapata választást Magyarországon. Az elrontott, egyaránt kizárással végződött egyéni számokról csak annyit mondott: az most senkit sem érdekel. Majd megjegyezte, mentálisan rendkívül nehéz volt felállni három kizárás után.



"Sanyi úgy ment el a kanadai mellett, mintha az szembejött volna vele. Miután levadászta, biztos volt az arany, ha nem esik el" - vette át a szót a rangidős Knoch Viktor, aki elárulta, azért is vitte be a zászlót a jégre az ünnepléshez, hogy nyomást helyezzen a bírókra, noha 90 százalékig biztos volt abban, hogy nem lehet kizárni őket. "Ebben a csarnokban csak mi nyertünk! Az előző idényben a csarnokavató világkupán is mi győztünk!"



Knoch Viktor úgy fogalmazott, egy ideje már azon járt a feje, milyen jó lenne olimpiai, világ- és Európa-bajnokként visszavonulni, de csak nem akart összejönni a győzelem a nagy világversenyeken, azaz se az vb-ken, se az Eb-ken.



"De most összejött, és nem bánom, hogy éppen az olimpián" - zárta szavait mosolyogva Knoch, aki élete első olimpiáján, a 2006-os torinói játékokon 1500 méteren ötödik volt.



A csapat befejező embere, a 22 éves Liu Shaolin Sándor viszont immár olimpiai, világ- és Európa-bajnok. Úgy fogalmazott, hogy ez a siker egy újabb lépcsőfok, ugyanakkor szerinte ez egy végtelen lépcső, amelyen mindig lehet feljebb kerülni.



"Második helyen vettem át, de jól sikerült a váltás, a kanadaiaknak pedig nem jó a befejező embere. Úgy voltam vele, akármi lesz, elmegyek mellette" - idézte fel az utolsó köröket Liu Shaolin, aki egyéniben is remekelt Phjongcshangban, 500 és 1500 méteren ötödik, míg 1000-en nyolcadik lett.



Liu Shaolin, aki 2016-ban 500-on lett világ-, egy évvel később 1000-en Európa-bajnok, egyedüliként nem tartotta meg a csarnokban tartott ceremónián kapott kabalafigurát, azt brit párjának, a háromszoros világbajnok Elise Christie-nek adta.



A medálceremónia pénteken magyar idő szerint 11 órától kezdődik, de a magyar váltóra nagyjából félórával később kerül sor.



Kulcsár Krisztián: eufórikus állapotban vagyok

Ahol szervezett, profi munkát folytatnak, ott véghez lehet vinni a csodát - így értékelte Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az ország történetének első téli játékokon szerzett aranyérmét.

"Eufórikus állapotban vagyok. Ezt végigélni egészen fantasztikus élmény volt. Tudtuk, hogy benne van a fiúk fejében és a lábában ez a siker, de ezt meg is kellett nyerni" - mondta a sportvezető Magyarország 177. aranyérmét követően, amelyet Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor, Burján Csaba összeállítású rövidpályás gyorskorcsolya váltó szerzett meg a phjongcshangi téli olimpia csütörtöki napján a kangnungi jégcsarnokban.



Kulcsár Krisztián kiemelte, köszönettel tartozik elsőként a versenyzőknek, de a szülőknek és az edzőknek is, hogy lehetővé tették azt a történelmi pillanatot, amelyet most elértek.



A MOB-elnök hangsúlyozta, hogy a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség milyen rendkívül profi munkát végez, s ez példamutató lehet mindenki számára, hogy ilyen hozzáállással véghez vihető bármilyen csoda, olyan is, ami korábban elképzelhetetlennek tűnt.

MTI