Megszólalt a Százak Tanácsa

A Százak Tanácsa szerint Orbán Viktor miniszterelnök kormánya jól oldotta meg a legfontosabb azonnali és hosszú távú nemzeti feladatokat is, a többi között az ország gazdasági talpra állítását vagy a gyermekes családok támogatását, ugyanakkor vannak még megoldatlan problémák, mint a növekvő jövedelmi különbségek és „a társadalom némely tagjának kapzsisága”.

2018. február 22. 18:29

Húsz év alatt 200 fővárosi rendes és több mint 100 rendkívüli találkozót tartottunk a Kárpát-medencében, 17 könyvet adtunk ki, mindig "tapasztalataink magasából" fogalmazva meg véleményünket, s juttattuk el azt a döntéshozókhoz. Nemzeti elkötelezettségünk parancsa szerint sohasem egy párthoz kötődtünk, hanem az egységes magyar nemzet érdekeire figyeltünk. A hazaszeretetet mi az ember méltóságának tartjuk, s hisszük, hogy az emberiség jövője azokon az embereken múlik, akik az igazság talaján állnak, s akiknek életét áthatják azok a magas erkölcsi elvek, melyek a szívet képessé teszik az önfeláldozásig kitartó szeretetre. Tudjuk, hogy minden magyar felelős minden magyarért, ezért a párbeszéd hívei vagyunk, meggyőzni, nem legyőzni kívánjuk vitapartnereinket - de nincs szavunk olyan hivatásos gyűlölködőkhöz, akik a magyar miniszterelnöknek Ceausescu sorsát kívánják.



Orbán Viktor kormánya jól oldotta meg a legfontosabb azonnali feladatok - mint az ország gazdasági talpra állítása, a devizahitelesek mentése, a bankadó, a stratégiai ágazatok visszavásárlása, a munkanélküliek számának csökkentése, az önkormányzatok adósságának átvállalása, a közmunka program -mellett , a hosszú távú nemzeti feladatokat - mint a gyermekes családok támogatása, a rászoruló gyermekek segítése ingyenes étkezéssel, tankönyvekkel, az adókedvezmények, a világ magyarjainak összefogása, a kettős állampolgárság, az illegális bevándorlás megfékezése, a keresztény értékek vállalása, az üldözött keresztények segítése, a visegrádi együttműködés, s a nemzetközileg elismert politika a Közép-Kelet Európai államok, nemzetek és polgáraik méltóságának helyreállítása.

Ezek tagadhatatlan eredmények, csakúgy, mint a dohányzás visszaszorítása, vagy a mindennapos iskolai testnevelés, az adminisztráció és az elektronikus kommunikáció modernizálása, vagy éppen a Lendület program sikere. A magyar filmesek, sportolók, tudósok, hivatásuknak élő értelmiségiek és kétkezi munkások eredményei a becsületesen dolgozó idősek - ma már unokáik sorsára figyelő nyugdíjasok - munkájára is épülő közös sikerek.

Persze ugyanígy sorolhatnánk ma még megoldatlan gondjainkat, elsősorban az egyre növekvő jövedelmi különbségeket. Az egyre erősödő hazai és külföldi támadások közepette megfeszített munkát végző kormánytagok teljesítményét ugyan nem rontja, de állampolgárok százezreinek rontja közérzetét a társadalom némely tagjának kapzsisága. A politikai ellenzék felsorolt már minden hibát, téves intézkedést, rossz döntést - többet eltúlozva - de ha mindent elfogadnánk ténynek, akkor is nyilvánvaló, hogy az elmúlt évek kormányzati eredményeivel szemben ma csak leszerepelt politikai erők levitézlett képviselőit, s a politikai hatalom megszerzését mindennél fontosabbnak tartó új szereplőket látunk, akiket Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP gyűlölete tart össze, s elsősorban ezzel a "programmal" kínálják magukat a választóknak.

A kormánypártok számára a szavazatok "maximalizációját" ígérő tanácsadók, "politika- doktorok", véleményformáló sajtómunkások szavai mellett, jobban kellene figyelni az elmúlt korok, vagy éppen más nemzetek jó példáira hivatkozó, nem pénzt és hivatali hatalmat kereső értelmiségiek és sok fiatal véleményére, akik ugyancsak nemzeti elkötelezettséggel, legjobb tudásuk szerint fogalmazzák meg javaslataikat. "Amicus Plato, sed magis amica veritas!" Aristotelesre hivatkozva sokan mondják: Barátom Plato, de nagyobb barátom az igazság. Teszik ezt akkor is, ha ez egzisztenciális gondot jelent, mert független értelmiségiként csak hivatásuk parancsa szerint tudnak cselekedni.

Azaz: igénylik a párbeszédet, az őszinte vitát, nem fogadják el a korrupció szükségességét, a hatalommal való visszaélés bármely formáját, az alpári stílust, nyegle urizálást. Tapasztalatból tudják ők is, hogy természeti katasztrófák idején képesek vagyunk összefogásra, s hiszik erre köznapjainkban is képesek lehetünk. Mert ugyanők képesek elismerni tévedéseiket, dicsérni az eredményeket, a jó döntéseket, s meggyőződésből lesznek őszinte hívei a nemzet erős és okos vezetőinek. Hisszük, hogy a Fidesz által vezetett következő nemzeti kormányunkat ők is segíteni fogják, miként mi aláírók.

Bp. 2018.február 1.

dr. Andrásfalvy Bertalan

a Százak Tanácsa Alapítvány elnöke

dr.Szijártó István

a Százak Tanácsa ügyvivő elnöke

a Százak Tanácsa soros ülésvezető elnökei:

Bakos István, dr. Béres József, dr. Fekete Gyula, Foltán László

a Százak Tanácsa alulírott tagjai:



dr.Albert Sándor, dr. Andrasofszky Barna, Balassa Sándor,Balás-Piri László, dr.Bárdi László,dr.Bardócz Zsuzsa, dr.Báthory Katalin, Batta György, dr.Bene Éva, dr.Bíró Zoltán, dr.Borbély Károly, dr.Boros Erika, Budai Ilona, dr.Cey-bert Róbert, Csapó Endre, Császár Angela, dr. Csepinszky Béla,Csete Ildikó,dr.Csókay András, dr.Deák Ernő, dr. Dobó Márta, Döbrentei Kornél, Dörner György,dr. Duray Miklós, Farkas Márta,dr.Fekete György, dr. Feledy Péter, dr.Freund Tamás, dr. Galgóczy Gábor, dr.Gazsó L.Ferenc, dr.Gedai István, Gyimesi János, dr. Győrfi Károly, dr. Gyurkovits Kálmán, dr. Gyulay Endre, Hajdú Lajos, dr. Hámori József, Hegedűs Endre,dr.Horváth László, dr.Jobbágyi Gábor, Juhász Judit, dr.Kahler Frigyes, dr.Kellermayer Miklós, dr.Kisida Elek, dr.Klinghammer István, Kocsis István, Kondor Katalin,dr.Koós Ferenc, dr.Kováts-Németh Mária, Kubik Anna, Lászlófy Pál, Magyaródy Szabolcs, May Attila, dr.Márai Géza,Medveczky Ádám, dr. Merkei Attila, dr.Messik Miklós, dr.Mogyorósi András, Monspart Sarolta, dr.Mózsa Szabolcs, Mózsi Ferenc,M.Szabó Imre, Muhi Béla, dr.Murányi László, dr.Náray-Szabó Gábor, dr.Németh Ferenc, Nikházy Gábor, dr.Osztie Zoltán,dr.Ozsváth Ferenc, dr. Papp Lajos, dr.Pentelényi Tamás, Poprády Géza, Püski István, Rajnai Miklós, dr Rókusfalvy Pál,dr.Sándor József, dr.Somodi István, dr.Somhegyi Annamária,dr.Somogyi Győző, Spányi Antal, dr.Sutarski Konrád, dr.Széman Péter,dr.Szűrös Mátyás, Talpassy Zsombor,Tasnády Hajnal,Totth Elemér, W.Barna Erika,Wittner Mária, dr.Zétényi Zsolt

és találkozóink állandó meghivottjai:



Agócs Sándor, dr.Andrasofszky Csilla, Bene István, Béres Klára, Bogyay Elemér, dr.Debreczy Zsolt, Erdész Mária, Fekete Zsuzsa, Formanek Enikő, Janek György, Judik Zoltán, dr.Konthur Bertalan,dr.Lánszki Imre, Molnár Pál, dr. Oláh István, Petrás Mária, Petro-Bernáth Mária,Pintér Mihály, Pogány Erzsébet, dr.Rácz István, Sipos Kata, dr.Szász István Tas,Tamássyné dr.Bíró Magda

A Százak Tanácsa 1997-ben alakult a Magyarok Világszövetsége nemzeti együttműködési bizottságának ajánlására.

Az ajánlást mások mellett a Százak Tanácsa Alapítvány elnöke, Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, az ügyvivő elnök, Szijártó István irodalomtörténész, valamint a szervezet soros ülésvezető elnökei, Bakos István, Béres József, Fekete Gyula és Foltán László írták alá.

MTI - OS