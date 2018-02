Szijjártó tiltakozott az EU-nál

A külgazdasági és külügyminiszter hivatalosan is tiltakozott levélben az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjénél, Federica Mogherininél, amiért az ENSZ globális migrációs csomagjáról folytatott tárgyalásokon közös uniós álláspontként adtak elő egy olyat, amelyről nincs konszenzus a 28 tagállam között.

2018. február 24. 14:05

Szijjártó Péter szombati budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: "példátlan, botrányos esetről" van szó, Magyarország várja Federica Mogherini intézkedését, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő, és várja a magyarázatot, miként állhatott elő ez a helyzet.



A miniszter kiemelte: teljesen mindegy, mekkora nyomás nehezedik Magyarországra, a magyar álláspont nem változik, az ország megvédi déli határát, a kerítés marad, Magyarországra nem jöhet be illegális bevándorló, és csak a magyarok biztonsága számít.



Kifejtette: azzal, hogy megkezdődött a tárgyalássorozat az ENSZ migrációs csomagjáról, nőtt a nemzetközi nyomás Magyarországra, hogy változtasson a migrációval kapcsolatos álláspontján. Mivel az ENSZ migrációs csomagjának alapjavaslata ellentétes a magyar érdekekkel, korábban felmerült, hogy Magyarország kilépjen a tárgyalássorozatból, de a visegrádi partnerekkel folytatott konzultáció után az a döntés született, hogy marad, és megpróbál változtatni a migrációs csomagon - emlékeztetett.



Szijjártó Péter véleménye szerint a nyomás növelésével egyes nagy nemzetközi szereplők "már a látszatra sem adnak". A héten az EU az alapvető európai jogszabályokat és az európai szerződések rendelkezéseit megsértve Magyarországra akarta erőltetni az európai álláspontot, az unió "ki akarta erőszakolni", hogy legyen közös uniós álláspont a migrációs csomagról - mondta.



Kifejtette: az európai rendelkezések szerint az EU csak akkor képviselhet közös álláspontot nemzetközi kérdésekben, ha arról mind a 28 tagállam azonosan vélekedik, nem elég a többség. Ennek ellenére az EU New York-i delegációjának vezetője az unió nevében ismertette az álláspontját, utána pedig nyomást akart gyakorolni a magyar kormányt képviselő diplomatára, hogy ne fejtse ki álláspontját - magyarázta.



A külügyminiszter szerint ez bizonyíték arra, hogy az EU "semmitől sem riad vissza", hogy Magyarországra erőltesse a bevándorlási politikáját. Ráadásul csak a március 19-ei külügyminiszteri tanácsülés napirendjére tűzték az uniós álláspont megvitatását, miközben már most előadták - tette hozzá. Elmondta: március 12-én, a következő tárgyalási fordulón ő képviseli az ENSZ-ben a magyar kormány álláspontját.



Egy azzal kapcsolatos kérdésre, hogy Emmanuel Macron francia elnök nemzeti konzultációt javasolt európai polgárokkal az EU jövőjét érintő kérdésekről, Szijjártó Péter elmondta: ha van kormány Európában, amely büszke lehet arra, hogy kikéri az emberek véleményét, akkor az a magyar kormány. Úgy látja, a francia államfő által felvázolt konzultációról nem lehet tudni semmi konkrétat. Ha viszont Macron azt akarja, hogy Európában adóharmonizáció legyen, az Magyarországon "brutális adóemeléssel járna", ezért nem támogatják az ilyen törekvéseit - közölte.

