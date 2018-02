Bendegúz és a feudalizmus

2018. február 26. 02:11

Tavaszi szél vizet áraszt, dúdolhatjuk a felejthetetlen magyar népdalt, akik meg nem ismerték valamilyen oknál fogva, azok is tudják Freddie Mercury tolmácsolása óta. Hiába, vagy az oskolában tanulunk, vagy a beat-koncerteken.

Ezt csak azért mondom, mert a minap nagyszabású tüntetésen követelték a diákok az oktatási rendszerváltást a Deák téren. Össze is gyűltek pár százan, más hírek szerint ezren, megint más hírek szerint több ezren, szóval összegyűltek, mint az izsapi lányok.

A tavaszi szél azonban nemcsak vizet áraszt, a lobogókat fényes szellők is fújják, amelyek holnapra megforgatják az egész világot. Hát ez már nagyon kéne. Volt már erre példa, tudjuk mi lett belőle. De hiába ismétli magát a történelem kétezer éve, csak nem tanulunk belőle. Mert a mindenkori maiak csak attól magabiztosak, hogy fiatalok és ők aztán tudják. Hát tényleg tudják. Kérdés persze, hogy ők beszélnek-e ilyen okosan, vagy valami látens, távoli nagy erő nevében szónokolnak.

Most épp a Deák téren jöttek össze, s ha már spontán összegyűltek, fel is szólaltak néhányan.

Egyikük (Viktor) azon háborgott, a minisztérium nem válaszolt legutóbbi követeléseikre, sőt a kormányfő se vette a fáradságot (szerintük bátorságot), hogy vitázzon velük.

Másikuk (Dániel) szerint a jelenlegi oktatási rendszer rombolja a kreativitást, kiirtja a vitakultúrát a gyerekekből, és ezáltal a társadalomból is.

Laura sem köntörfalazott, szerinte európai színvonalú, modern oktatásra, a teljes oktatási rendszer újragondolására van szükség.

De még nincs vége. Amina azt mondta, az oktatási rendszer nem tud elbukni, mivel már elbukott, egyebek mellett azért, mert az állami iskolákban kétszer kevesebb támogatás jut egy tanulóra, mint az egyházi intézményekben. Amina ezt biztosan tudja, (nagyon rosszul tudja), de ez nem zavarja, ezért szólalt fel spontán a tüntetésen.

De még most sincs vége. A tömegben uniós és magyar zászlókat lehetett látni, valamint olyan táblákat, mint "Kifelé a papokkal az iskolából!", "Balog Zoltán mondjon le!", "Autonómiát óvodától egyetemig", "Feladjuk a leckét".

Hát akkor dúdolhatjuk újra a népdalt a fényes szellőkről. Akadt egy idióta, aki képes volt felírni a táblára, hogy kifelé a papokkal, akadt egy másik, aki ezt büszkén emelte a tömegben, aztán akadt néhány száz idióta, akit ez nem zavart.

Viktort, Dánielt, Laurát, Aminát sem nagyon zavarhatta, mert nyugodtan szónokoltak. Hát tényleg ki a papokkal, akik már ezer éve elkezdték hazánkban az iskolák alapítását és működtetését, ki velük (ezt mondták a kommunisták is 49-ben).

Dear Amina, dear Laura, ezer éve! Viktor, milyen volt Merkel Európája ezer éve, Dániel, milyen volt Obama Amerikája ezer éve, amikor Pannonhalmán már iskola működött?

De még mindig nincs vége, a fiatalság végtelen kút és őserő.

Mert vakmerőn és hívatlanul felszólalt még egy diák, Bradánovics Bendegúz. Igen, jól hallották, Bradánovics Bendegúz. Ő aztán végképp nem lacafacázott, egyenesen azt közölte, hogy azért jöttek el, mert párbeszédet szeretnének, hogy jobbá tegyék az oktatást. Azt szeretnék, hogy ne összeszerelő üzem legyen az ország, és ne süllyedjen vissza a feudalizmusba.

Kell egy kis levegőt vennem Bendegúz, pontosabban fogalmazva Bradánovics Bendegúz diák hatásos szónoklata után, mert itt kibújt végre a szög a zsákból.

Mert Viktor, Dániel, Laura és Amina ugyan kritizált, hiányolta szabadságot, a kreativitást meg a párbeszédet, de legalább mellőzték a már megunt, kívülről jövő PC-mantrákat, nem beszéltek illiberalizmusról, fékekről és egyensúlyokról, a demokrácia leépítéséről és egyéb, a középiskolásokat nap mint nap foglalkoztató égető kérdésekről.

És akkor előjött Bendegúz, pontosabban fogalmazva Bradánovics Bendegúz és azt kiáltja, hogy ne legyen összeszerelő üzem az ország.

Hát gyerekek, nem kérdezem meg Laurától és társaitól, tud-e szolmizálni, Viktortól sem, hogy hány aradi vértanút tud felsorolni (nem sokat).

De te Bendegúz, aki összeszerelő üzemről beszélsz, ez nem a te önálló gondolatod, fiam. Egyetlen mentséged, hogy nem éltél még, amikor ez kialakult. Hogy a rendszerváltás lelki öröme alatt már rég elkezdődött a kiárusítás.

Bendegúz, pontosabban Bradánovics Bendegúz, a te szüleig még hihettek abban, hogy jobb világ jön a kommunizmus után. Hihettek, de nem tudták, hogy a diktatúra sújtotta Kelet-Európát nem a humanista filantróp keresztény szellemiség szabadította fel, hanem a nemzetközi tőke. Leomlott a berlini fal, kinyíltak a határok, mi pedig a szüleiddel együtt ünnepeltünk. Mert nem vettük észre a szándékot.

Bendegúz, leépítették a teljes magyar ipart gyárastul-gépestül, volt mit, elvették az összes piacot, volt mit, aztán lassan-lassan visszajöttek és befektettek. És most munkát adnak, a hasznot persze kiviszik. (a Távol-Keleten is ezt csinálják).

Te meg odaállsz és hablatyolsz, hogy nem akarsz összeszerelő üzemet. Sajnos ebben már megelőzött a baloldal, politikusok és mindenható újságírók évek óta ezt szajkózzák.

De nagyobb a baj, Bendegúz, Bradánovics Bendegúz. Társaid legalább a saját szamárságaikat mondták, te viszont átvetted az általános és kötelező sablont.

Pedig nem is tudsz kottát olvasni. Én szívesen megtanítanálak, társaidat is. És az is lehet, hogy a végén még együtt soroljuk az aradi vértanúkat. Mert ugye nem az iskolának tanulunk.







(szék)