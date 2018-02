Az ellenzéki jelölt nyert Vásárhelyen

A független Márki-Zay Péter nyerte a tegnapi hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választást, az ellenzék által támogatott jelölt Hegedűs Zoltánt (Fidesz–KDNP) előzte meg. A harmadik helyen Hernádi Gyula, szintén független jelölt végzett. Kiskunhalason viszont a kormánypártok jelöltje győzött.

2018. február 26. 11:07

A szavazatok 57,49 százalékát megszerezve Márki-Zay Péter független jelölt nyerte tegnap az időközi polgármester-választást Hódmezővásárhelyen, amelyet azért kellett megtartani, mert tavaly november 20-án elhunyt Almási István, a város korábbi első embere.

A tegnapi szavazáson az ellenzék által támogatott Márki-Zay mögött Hegedűs Zoltán (Fidesz–KDNP) végzett a második helyen, az Almási István halála miatt a városvezetői jogköröket november 20. óta gyakorló alpolgármester a voksok 41,63 százalékát szerezte meg.

Hernádi Gyula szintén független jelölt lett a harmadik, az indulása miatt az MSZP-ből kizárt politikusra a helyi választópolgárok 0,88 százaléka szavazott. A választás kimagasló részvétel mellett zajlott, mert időközi voksolásokhoz képest nagyon sokan szavaztak, a helyiek 62,45 százaléka járult az urnákhoz a rendkívüli hideg ellenére.

Amikor Márki-Zay Péter az eredmények ismeretében az aktivisták elé lépett, a tömeg – fiatal jobbikosok, liberálisok és idősebb baloldaliak – együtt ölelkezve kiabálták: megcsináltuk, megcsináltuk! A frissen megválasztott polgármester köszönetet mondott a vásárhelyieknek a szavazáson való részvételért.

Márki-Zay Péter országos összefogást sürgetett Fotó: Havran Zoltán

Majd beszédébe országos ellenzéki összefogást sürgetett. Tett egy éles megjegyzést a baloldalnak, hogy nem csak a szocialista, hanem a fideszes korrupció ellen is kell harcolni, emellett az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát is sürgette. Leszögezte azt is, hogy ebben az országban van demokrácia, mert az emberek kifejezhették véleményüket. Rendszerváltó hangulatot emlegetett az egész országban, szerinte a Fidesz együtt legyőzhető.

Már napközben érzékelni lehetett, hogy a győztes Márki-Zay Péter mellett kiálló ellenzéki pártok minden eszközt bevetve mozgósítottak, és a gyűlöletkampány felkorbácsolta helyben az indulatokat. A jelölt a Facebook-oldalán egész nap szavazásra buzdított, és arra is utalt bejegyzésben, hogy az aktivistáival megpróbálnak minél több embert voksolásra biztatni.

Mint ismeretes, az ellenzéki pártok a hódmezővásárhelyi kampánnyal kapcsolatban végig választási főpróbáról beszéltek, és országos jelentőséget tulajdonítottak egy egyébként helyi szavazásnak. Érdeklődésünkre tegnap nagyon sokan reagáltak idegesen, és nem voltak hajlandóak nyilatkozni, amikor arról faggattuk őket: vajon minek köszönhető a szavazáson való magas részvétel. Mások beszédesebbek voltak, és azt hangsúlyozták, hogy ez a voksolás nemcsak a helyieknek, hanem az országos politikának is nagyon fontos, ezért minden párt megpróbált mozgósítani.

Többen mondták azt: a nagy választási aktivitás hátterében az áll, hogy az emberek helyben változást szeretnének. Szerintük ez a voksolás nagy lehetőség arra, hogy elinduljon valami új. Rámutattak arra is, a korábbi választásokon az emberek nem láttak olyan ellenzéki politikust, aki mögé érdemes felsorakozni, de most találtak egy alkalmas jelöltet. Mások ezzel összefüggésben azt emelték ki, hogy sok ismerősük korábban nem ment el voksolni, de most úgy érezték, érdemes élni a szavazati jogukkal.

A kormányoldal szimpatizánsai is azt mondták, hogy az ellenzékiek korbácsolták fel a hangulatot, és mindent egy lapra feltéve kampányoltak Hódmezővásárhelyen. Ismert, Márki-Zay Péter a kampányában nem válogatott az eszközökben, többször kapták hazugságon, egyszer pedig arra vetemedett, hogy az Orbán-kormány kapcsán akasztásra utalt.

A Bács-Kiskun megyei Kiskunhalason az 5. számú egyéni választókerületben választottak képviselőt, a korábbi képviselő halála miatt. A szavazatok többségét a Fidesz–KDNP jelöltje, Juhász György kapta, akire a választók 68,1 százaléka voksolt.

