Gergely totál nincs képben

2018. február 27. 00:49

Magyarország legszerénytelenebb politikusának, szegény Karácsony Gergelynek nem tűnt fel, hogy Márki-Zay tegnap a Jobbik hathatós támogatásával győzött. Az eredményvárón az új polgármester többször feltűnt Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgatója mellett. Merre volt ekkor a nagy demokrata Karácsony, meg a KISZ-es haverjai? Lehet, hogy éppen a Fidesszel egyeztettek, ahogy Zuglóban szokták?

Karácsony szerint a hódmezővásárhelyi eredmény igazolja az MSZP–Párbeszéd politikáját. Azt is elmondta, hogy - az MSZMP egykori vezetőivel kötött - pártszövetsége egyelőre mindenképp a baloldalon oldaná meg a koordinációt, a Jobbik nélkül.

Hogyan is kommentálhatnánk legőszintébben ezt a hírt? Leginkább így: :D :D :D

De, ha bővebben akarjuk kifejteni véleményünket, akkor elmondhatjuk, hogy Karácsony „a faszért hagytam magam rábeszélni” Gergely totál nincs képben. Egyszerűen nem érzi, hogy itt most a korszakváltás vagyis az elmaradt rendszerváltás lehetősége csillant fel az emberek többsége előtt, amelynek a fideszes KISZ-vezetők és MSZMP tagok legyőzése mellett ugyanúgy része a szocialista KISZ-vezetők és MSZMP tagok legyőzése. Képletesen szólva éppen annak a rozsdás, lecsövesedett hajónak az elsüllyesztése az egyik cél, amelyhez Karácsony - a személyes ambíciói miatt - hozzáláncolta a néhány fős csónakját, a Párbeszédet. No, persze az is benne volt, hogy egy százalékos támogatottsággal feltehetően nem tudtak volna önállóan jelölteket állítani… De pont az MSZP-vel? Éppen azzal a párttal, amiről Botka László MSZP-s politikus mellett még Soros György is azt mondja, hogy fideszes maffiózók, ügynökök irányítják.

Szimbolikus jelentősége van annak a ténynek, hogy a hódmezővásárhelyi harmadik jelölt, Hernádi Gyula, a helyi MSZP tagja és korábban képviselője is volt. Ő volt az egyetlen, aki próbálta megfúrni Márki-Zay győzelmét. Ezen a választáson - minden látszat ellenére - Hernádi közvetve Lázár János és a fideszes jelölt, Hegedűs Zoltán szekerét tolta. Éppen ugyanúgy, mint ahogyan például az áprilisi választáson Csepelen - minden látszat ellenére - az MSZP-Párbeszéd közvetve Orbán és a fideszes jelölt, Rezsi Szilárd szekerét tolja majd.

