Tények, vádak és remények II.

A választás tétje! Orbán Viktor fél! A Földművelésügyi Miniszter után a Honvédelmi miniszter is hadat üzent a magyar gazdáknak! Miben bíztak? Kerékpárutakról és más aktív turisztikai fejlesztésekről.

2018. február 28. 09:49

MOTTÓ: Híven a hagyományokhoz, látványos napirend előtti ütközetekkel „köszöntik” egymást. Népszerűséget, hangulatot, irigységet és sanda utálatot egyaránt jeleznek. Kormánypárti és ellenzéki szónoklók ugyanazt egészen másként látják. Kampányszabály: nem elég, ígérni, látványossá is kell is tenni! A mentelmi jog birtokában szabad keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad tévedni, hazudni, sértegetni, vádaskodni.

Szenvedélyes mondataikat - a hagyományokhoz híven - e héten is hangos „észrevételek” kísérték. Szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal a ”szolidabb” zajokat, „beszólásokat” is jelezve, közvetítjük „szózataikat”.

A választás tétje!

HOLLIK ISTVÁN, (KDNP): - Tisztelt Ház! Ha egy mondatban kéne összefoglalni azt, hogy az április 8-ai országgyűlési választásoknak mi a tétje, akkor azt mondhatnánk, az a tétje, hogy nemzeti vagy bevándorláspárti kormánya lesz-e Magyarországnak?! Emellett azt is hozzá kell tenni, hogy ez a választás történelmi mércével mérve is kiemelkedő jelentőségű. Hiszen április 8-án nem csak arról szavazunk, hogy milyen volt a mögöttünk hagyott négy év. Még csak nem is arról szavazunk, hogy milyen volt a mögöttünk hagyott nyolc év, hanem arról, hogy milyen lesz az előttünk álló száz év! Nem kisebb a tét, mint nemzeti, keresztény identitásunk, kultúránk, szabadságunk és az a létformánk, amiben jelenleg élünk!

- A magyarság története is azt bizonyítja, hogy nekünk, magyaroknak csak akkor megy jól, ha szabadok vagyunk. Szabadság nélkül nem tudunk élni, szabadság nélkül nem tudunk sikeresek lenni ebben a világban! Számunkra, Fidesz-KDNP-sek számára ez a kettő a legfontosabb: magyarként tudjunk élni, és azért tudjunk dolgozni, hogy minden magyar ember sikeres lehessen! A mögöttünk hagyott nyolc év is ugyanezt bizonyítja számunkra, hiszen 2010-ben Magyarország, mi nem voltunk urai saját magunknak. Az államadósság az egekben volt, ráadásul az államadósság nagy része külföldi tulajdonban volt. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Most Lőrincé lett.) Stratégiai ágazataink, stratégiai vállalataink külföldi tulajdonban voltak. Mások diktáltak nekünk! Ekkor mi azt mondtuk, a Fidesz-KDNP azt mondta: a saját utunkat akarjuk járni, nem kérünk az IMF és Brüsszel jó tanácsaiból! Küzdöttünk és visszaszereztük szabadságunkat… (Apáti István közbeszól. Az elnök csenget: Jobbikos képviselő úr! Kérem szépen nagyobb türelemre és önfegyelemre. Még egyszer kérem, fejezze be!)

- Minden magyar ember, önök is büszkék lehetnek arra, hogy a 2010-ben visszaszerzett szabadságunkkal mi jól sáfárkodtunk. (Felzúdulás a Jobbik soraiban.) Jól, hiszen 2010-hez képest 750 ezer emberrel többen dolgoznak, a gazdasági növekedésünk évek óta duplája az Európai Unió átlagos növekedésének, az államadósság csökken és nagyrészt már nem külföldi, hanem hazai tulajdonban van. Eközben a családi adókedvezménynek köszönhetően 255 ezer család egyáltalán nem fizet személyi jövedelemadót. 2016 óta 184 milliárd forint értékben igényeltek a magyar családok otthonteremtési kedvezményt, ennek köszönhetően 66 ezer család jutott új otthonhoz.

- A képlet, az elmúlt 20 év történetének képlete tehát egyszerű. Ha mások mondják meg nekünk, mit csináljunk, és hogyan éljünk, azzal mi rosszul járunk! A magyar emberek elvesztik munkájukat, elveszítjük vállalatainkat, az államadósságunk növekedik, mások pedig nyerészkednek rajtunk. Ha viszont saját magunk urai vagyunk, akkor Magyarország erősödik, a magyar emberek pedig gyarapodni tudnak! Április 8-án tehát újra meg kell küzdenünk azért a szabadságért, amit már egyszer megszereztünk magunknak! Újra, mert az a helyzet, hogy sokan vannak, akik meg szeretnék mondani nekünk újra, hogy kivel és hogyan éljünk. Soros György és brüsszeli és hazai szövetségesei azt szeretnék, ha más kultúrájú embereket fogadnánk be és megnyitnánk határainkat. Szerintük a migráció jó Magyarországnak és jó Európának, a kultúrák összekeverése, a nemzeti identitás meghaladása pedig hasznos és üdvös. Persze, hiszen így könnyebben tudnak mindenkiből Soros-féle embertípust faragni!

- Ezzel azonban élesen szemben állnak a józan ész szempontjai, az elmúlt 30 év nyugat-európai integrációs politikájának tapasztalatai, de elsősorban a magyar emberek többször is kinyilvánított akarata. Mi azt szeretnénk, hogy száz év múlva is farsangolhassunk és húsvétot ünnepelhessünk, nagyböjtöt tartsunk és ne ramadánt; hogy egy családban egy feleség legyen és ne több; és Európában ne Allah legyen az utolsó reménység, ahogy Vona Gábor akarja, hanem a keresztény értékek! Európa addig lesz olyan, amilyennek mi szeretjük, és Magyarország addig lesz magyar, amíg a falvak és a városok közepén templom áll, nem mecset! Hiába áll össze a nyílt társadalom eszméjének nagykoalíciója, amelyet Soros György és szervezetei, a kerítésbontó ellenzék, valamint a brüsszeli bürokraták alkotnak, mi akkor sem fogunk engedni. Megvédjük a magyar emberek biztonságát, mert nekünk Magyarország az első! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

SOLTÉSZ MIKLÓS, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Beszéde és hozzászólása közben az volt a legszomorúbb, hogy az ellenzék, élén a Jobbikkal, Vona Gáborral és párttársaival, de Hadházy Ákos LMP-s képviselővel is jót szórakoztak, miközben ön azokat az értékeket sorolta fel, amelyek fontosak a magyar embereknek, fontosak minden egyes ember mindennapi életében a jelen és a jövő érdekében. (Gyöngyösi Márton: Beszélgess már egy kicsit az emberekkel!) Elég elkeserítő, hogy ennyit tud az ellenzék, amely elvileg, álmukban hatalomra, kormányzásra tör.

- Mindamellett fontos a szolidaritás. Az a szolidaritás, amely a bajba jutottakat, a helyben segítést és a helyben maradást szolgálja. Egyre több visszajelzést kapunk a Közel-Keletről, Afrikából, Észak-Amerikából és Európából is azoktól a józan politikai szervezetektől, amelyek nem szórakoznak mások baján, nem be akarják behívni az illegális tömegeket, hanem sokkal inkább segíteni akarnak rajtuk. Támogatják azt a sok-sok törekvést, amit akár az oktatás, kórházépítés, kórházfelszerelés beszerzése, templomok és iskolák felújítás érdekében a magyar kormány tesz. Mindamellett pedig szolidárisak vagyunk azokkal a nyugat-európai emberekkel is, akiknek elegük van abból a politikából, amit rájuk erőltetnek egyes kormányok, akár Brüsszelből, akár Soros György szervezetei, akik országukat bevándorló-országgá akarják süllyeszteni. És így vélekedik a magyarok nagy többsége is.

- Magyarország több mint 80 százaléka nem akar bevándorlóországban élni, nem akar illegális migrációt, nem akarja mindazt, amit akár Brüsszel, akár Soros György vagy az ő magyarországi csatlósai, akik meg akarják határozni az életüket! Mindemellett pedig a nagy többség azt is tudja, hogy mindaz, amit a politikai ellenzék tenne, élén az LMP-vel, Jobbikkal, MSZP-vel, Gyurcsány Ferenccel, az egy visszafordíthatatlan folyamat! Olyan folyamat, ami gyerekeinknek, unokáinknak teljes mértékben megváltoztatná ezt az országot, teljes mértékben megváltoztatná azt a térséget, amelyben élünk. Sajnos az ellenzék és azok vezetői, miniszterelnök-jelöltjei a nagy többséggel szemben teljesen mást gondolnak. Karácsony Gergely csődgondokként az MSZP élén lebontatná a kerítést, támogatja a betelepítést. Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje Soros-aktivista volt, szintén támogatja a kerítés lebontását, és a betelepítést. Támogatná mindazt, amit szeretne... (Hadházy Ákos Soltész Miklós mögé lép, és az államtitkár feje fölé egy „Ő IS HAZUDIK!”feliratú táblát tart. Derültség a Jobbik soraiban.)

- Itt bohóckodik mögöttem Hadházy képviselő úr Gyurcsány Ferenccel együtt… (Zaj. - Az elnök csenget: Hadházy úr, fejezze be, legyen olyan kedves! Képviselő úr, még egyszer felszólítom, hogy fejezze be! - Apáti István: Eléggé elszántnak tűnik! - Zaj. Közbeszólások a Fidesz soraiból: Mi megvárjuk! - Hadházy Ákos: Én is! Kitartó vagyok! - Apáti István: Tűzparancs nem volt!)

- Ahogy Hadházy úr saját magáról elárulja, hogy „ő is hazudik”, ugyanabba a társaságba tartozik bele, mint Gyurcsány Ferenc bukott miniszterelnök, aki egyszer már tönkretette az országot, most másodszor is ezt tenné!

- Mindamellett a kereszténység ellen is kirohanásokat indított. Mint ahogy Vona Gábor is, hiába vonult most ki a parlamentből, az iszlám érdekében olyan kijelentéseket tett, amelyek egyértelműen azt jelentik, hogy ők az illegális bevándorlást támogatnák. Vona Gábor olyan helyen lépett fel, olyan helyen ünnepeltette magát, akik a Szürke Farkasok nevű terrorszervezet csoportjához tartoznak…(Apáti István: Miért van még szabadlábon? Mit csinál a TEK? - Gyöngyösi Márton: Ne pörögd túl!)… akik egyébként Ali Agcának az emberei voltak, és ez a társaság indította el Szent II. János Pál pápa ellen is a merényletet. Vona Gábor és a Jobbik… (Apáti István: Hároméves volt! Hülyeséget beszélsz!) …ilyen emberekkel barátkozik, ezeket az embereket akarja behozni az országba. Mindamellett pedig el kell mondani, hogy ők voltak azok Hadházy Ákossal és sokak együttes munkájával, akik nem támogatták az ország 80 százalékának azt az akaratát, hogy népszavazáson keresztül megvédjük az országot. Nem támogatták az ország megvédése érdekében az alkotmánymódosítást sem. Támogatják azonban Soros György terveit, támogatják az ország megszállását, közösen bontanák le a kerítést, közösen tennék védtelenné ezt az országot, bevándorló-országgá akarják silányítani. (Gyöngyösi Márton: Meddig kell még hallgatnunk, elnök úr?)

- Nagyon sok értéket és nagyon sok dolgot megtett az elmúlt évek során a magyar kormány a magyar emberek érdekében. Nyolc év alatt hatalmas nagy változás indult el. Ezt szeretnék tönkretenni. Kitartó és csodálatos Hadházy képviselő úr! Önnek is sok-sok sikert kívánok a választásokra való felkészülésben. Bízom benne, hogy azok az igazságok, amelyeket ön próbált közvetíteni a magyar emberek felé, mind-mind nyilvánosságra fognak kerülni, és kiderül, hogy hatalmas nagy hazugság, amit ön csinál, és mint ahogy most teszi, cetlin is fel tudja mutatni! (Taps a kormánypárti padsorokból. Hadházy Ákos Soltész Miklós felé fordulva: Gazember! Gazember! - Soltész Miklós: Menjetek a Szürke Farkasokhoz! - Gyöngyösi Márton: Folytasd csak! Beletanulsz!)

Orbán Viktor fél!

VONA GÁBOR, (Jobbik): Tisztelt Országgyűlés! Az országot járva azt tapasztalom, hogy az emberek általános közérzete a félelem. Ez a kormánypártok politikájának sajnálatos, szomorú következménye, de van azért ezeknek az embereknek egy reményt keltő, pozitív hír, mégpedig az, hogy van, aki még náluk is jobban fél. Ez az ember pedig nem más, mint a miniszterelnök, Orbán Viktor! Ő annyira fél, hogy nem csupán egy vitára nem mer már kiállni, hanem be sem mer járni ide, a munkahelyére, nem mer a szemünkbe nézni. Itt kellett volna lennie ma is, tegnap is, januárban is, de nem mer bejönni, hiszen nem mer elszámolni például azzal a botránnyal, hogy hogyan lehet az, hogy az ő személyes aláírásával telepítettek be önök az elmúlt három évben 2300 irakit, szírt, afgánt, miközben ennek az ellenkezőjét hazudták, titokban a betelepítések kormányává váltak.

- Szintén nem mer a szemünkbe nézni a miniszterelnök, és nem mer a kérdésekre válaszolni az Elios-botránnyal kapcsolatban. Közép-afrikai diktatúrákban szokott olyan előfordulni, mint ebben az esetben: a miniszterelnök lányának férje, vagyis a veje szervezett bűnözés vádjába keveredett. Próbálják Simicska Lajosra, próbálják szegény Lázár Jánosra rátolni, próbálják mindenkire rátolni! Ez a botrány valójában Tiborcz Istváné, és nagy valószínűség szerint Orbán Viktoré! Ne próbálja itt nekem senki azt megmagyarázni, hogy a miniszterelnök úr nem tudott arról, hogy a veje mit művel, és mit tett!

- Szóval, van oka a félelemre Orbán Viktornak, hiszen április 8-án a kormányváltást akaró emberek többségének támogatásával a Jobbik le fogja váltani ezt a kormányt, és ez az önök számára nem csupán kormányváltás lesz, hanem az elszámoltatás kezdete! Az a felcsúti dolce vita, amiben önök most olyan jól érzik magukat, véget fog érni április 8-a után. A Jobbik készen áll a feladatra, készen áll az elszámoltatásra, hiszen a baloldallal ellentétben bennünket sem megtörni, sem szétverni, sem megfélemlíteni, sem megvásárolni nem tudtak!

- Önöknek jól láthatóan már a hátralévő néhány hétre csak a migráció és a Soros Györgybe való kapaszkodás lehetősége maradt, egyéb témájuk nincs, hiszen nem tudnak mit fölmutatni. A helyzet az, hogy a Jobbik is meg fogja védeni április 8-a után Magyarországot, ráadásul jobban, mint önök! Ugyanis az, hogy önök megvédik az országot és verik ezzel kapcsolatban a mellüket, ez az alap. Az, hogy megvédi valaki a saját hazáját, ez nem ad még okot nagy büszkeségre, de mi még jobban is fogjuk megvédeni önökkel ellentétben az országot. Nem lesz csinnadratta, nem lesz propaganda, nem lesz az embereknek a hiszterizálása, nem lesz pénzpazarlás, nem lesznek kötvényvásárolások, és nem lesznek titkos betelepítések sem.

- A Jobbik egyszerűen szépen, csendben meg fogja védeni Magyarországot! Önök mennek, a kerítés marad, a Jobbik pedig jön, és a kerítés mellé határ- őrséget fogunk felállítani, és bármiféle európai uniós kvótakísérlettel szemben a magyar társadalom támogatásával együtt természetesen ellen fogunk állni! De nem csupán megvédjük Magyarországot 2018. április 8-a után, hiszen az sem mindegy, hogy a kerítésen belül hogyan élünk. Önök egy fullasztó, félelemmel teli országot teremtettek, mi az emberekkel közösen egy nyugodt, szabad, sikeres és boldog országot fogunk építeni!

- Ennek az építkezésnek pedig a kulcsa az oktatás; az a terület, amelyet önök méltatlanul elhanyagoltak, sőt mondhatnám úgy is, hogy az a terület, amelybe önök belebuktak. Mennyire szimbolikus az, hogy már nem is a pedagógusok tüntetnek az utcán vagy a szülők, hanem a gyerekek! És ahelyett, hogy az önök miniszterelnöke vagy az önök illetékes minisztere, Balog „Superman” Zoltán, aki annyi területet visz egy személyben, mint hat miniszter, ahelyett, hogy ezek az emberek leülnének ezekkel a fiatalokkal, meginnának egy teát, beszélgetnének velük, és még egyet sem kellene velük érteni, csak meghallgatni őket, ehelyett önök házkutatásokat rendelnek el, és Soros-ügynöknek nevezik még ezeket a gyerekeket is. Mennyire szánalmas! Mi önökkel ellentétben az oktatáspolitikát kulcskérdésnek tekintjük, XXI. századi modern oktatáspolitikát fogunk megvalósítani, ahol megmutatjuk azt és megadjuk azt a gyermekeinknek, amire a jövőben, a XXI. században szükségük lesz ahhoz, hogy egyénként és közösségként is sikeresek legyenek. Az angolnyelv-tanulás, az infokommunikációs technológiák ismerete, az egészséges életmód, a tudatos egészséges életmód, a gazdasági-pénzügyi ismeretek, hogy el tudjanak igazodni a világban, az egyéni sikertudatosság, az egyéni önmotiváció képessége, az élethosszig tartó tanulás képessége vagy a közösségi kooperativitás, az együttműködés képessége - ezek azok, amelyekre szükségük lesz a gyermekeinknek ahhoz, hogy egyénként és közösségként sikeresek és boldogok legyenek, és ez az, amit önök nem adtak meg az elmúlt nyolc évben. Önök tönkreverték az oktatáspolitikát is!

- Önöknek hiába van a pulpitusára az írva, hogy önöknek Magyarország az első. Tudják, mi volt önöknek az első? A saját zsebük, a lopás! Ezért fognak önök április 8-án megbukni, és ezért fogják végignézni majd ellenzéki padsorokból vagy esetleg börtöncellákból, ahogy a Jobbik egy nyugodt, sikeres, boldog és szabad országot fog teremteni, azt, ami önöknek nem sikerült! (Taps a Jobbik padsoraiban.)

***

SOLTÉSZ MIKLÓS, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Elnök Úr! Amikor önök elindították a mozgalmukat, konzervatív, nemzeti pártként határozták meg magukat. Ennek persze voltak mindenféle vadhajtásai, a lényeg mégiscsak az volt, hogy nemzeti pártként határozták meg magukat. Aztán történt valami, és megkezdődött a Jobbikban egy folyamat, amit ha egy kifejezéssel kellene leírnunk, azt mondanánk, hogy a nagy lélekkiárusítás folyamata. Vona Gábor vezetésével a Jobbik módszeresen, hol kicsi, hol nagy adagokban eladta a párt lelkét! (Vona Gábor: Fejből is megy? - Gyöngyösi Márton: Nagyon sápadt vagy!) Ennek mérföldköveire jól emlékszünk. Ebben a ciklusban megtámadták a földosztást, miközben korábban követelték. Arra is volt bátorságuk, hogy üveggyönggyel megvehető indiánokhoz hasonlítsák a határon túli magyarokat, - gyurcsányi mélységek. Ma már összefognának az LMP-vel is, miközben korábban az SZDSZ utódpártjaként hivatkoztak rájuk. Még írásban is kizárták akkor a szövetséget.

- Az egész lélekkiárusítási folyamat a bevándorlás ügyében a leglátványosabb! Kezdődik a dolog ott, hogy ön leokézta a betelepítést. Hallom, ebben az ügyben beperelt minket, ezért itt, a Ház előtt is felidézem, mit mondott a korábban egyébként megszüntetésre javasolt RTL Klubban. Azt mondta a kvótára vonatozóan: „pár ezer emberről szól, lehet ezen gondolkodni.” Nem csak kóbor elszólásról volt szó, ennek megfelelően is cselekedtek! Végig fúrták a kvótanépszavazást, majd nem szavazták meg a kvótaellenes alkotmánymódosítást. A Jobbik számára ez volt az a pont, ahonnan már nincs visszatérés, de nem is akartak visszatérni.

- Elnök Úr! Támadták a határzárat is! Ön azt mondta, hogy a kerítés egy hatalmas bukás, és alkalmatlan az ország megvédésére, - Gyurcsány Ferenc is mondhatta volna. Sok magyar ember csak a fejét vakarta: vajon miért csinálja ezt a Jobbik, de nem nagyon talált rá magyarázatot. Egészen addig, amíg nyilvánosságra nem került egy döbbenetes felvétel: az isztambuli beszéd! Ezen kibomlott Vona Gábor világnézete teljes pompájában! Nem kevesebbet állított, mint hogy az iszlám az emberiség utolsó reménye! Nem kevesebbet állított, mint hogy Attila unokái senkitől nem félnek, csakis Allahtól! (Vona Gábor: Jézus Mária!) Olyanokkal ünnepeltette magát, akik a II. János Pál elleni merényletben részt vettek. (Vona Gábor: Isten nevét hiába szádra ne vedd! Tudod, melyik parancs!) Nem kevesebbet állít, mint hogy nagyon reméli, hogy Magyarország minél előbb kilép az EUból, és valódi testvéreivel fog össze! Halkan merem csak tőle megkérdezni: ön szerint kik a magyarok igazi testvérei, kik a kereszténység védelmezői? (Dúró Dóra: Nem te kérdezed! Te válaszolsz!)

- Elnök Úr! Nehezen lehet szavakat találni erre. Itt vagyunk a migrációs válság közepén, amely mindent meghatároz, ami fontos az életben; a gazdaságot, a kultúránkat, a családok életét, a biztonságunkat, egész országunk jövőjét. És kiderül, hogy Vona Gábornak ebben a helyzetben semmit nem jelentenek azok az értékek, amelyekre építeni tudunk. Önnek semmit nem jelentenek Európa keresztény értékei! És itt nem a napi vallásgyakorlásról van csak szó, hanem azokról a kötelékekről, amelyek kimondatlanul is összekötnének minket. Ha a Jobbik szavazóinak fehér krétával fel kellene írniuk a táblára, hogy hogyan élik meg ezt az egészet, valószínűleg sokan írnák azt, hogy csalódás, - csupa nagybetűvel! (Gyöngyösi Márton: Ez drámai!) Aligha adtak felhatalmazást a nagy lélekkiárusításra. Az biztos is, hogy a gárdamellény-cirmos cica-turbán háromszögben elég könnyű elveszni! (Derültség a Jobbik soraiban.) Nekik is, minden magyar embernek üzenjük: van olyan erő Magyarországon, amelynek továbbra is Magyarország és a nemzeti érdek az első: ez pedig a Fidesz-KDNPszövetség!

- Elnök Úr! Önök jó pár éve felavattak egy emlékművet az ’56-os hős, Pongrátz Gergely tiszteletére. Az szerepel rajta: „Mindent a hazámért tettem!” Ezek időtálló szavak. Nyugodtan tegyék fel maguknak a kérdést: mindent megtettek a hazájukért? (Kepli Lajos: Ezt te mondod? Atyaúristen!) Azt azért elmondhatom, a választók már tudják a választ, és április 8-án el is mondják majd! (Taps a kormánypártok soraiban: még van húsz másodperc, hogy Tiborczról beszéljen! Révész Máriusz: Dóra, fájt? - Dúró Dóra: Hazugság volt! - Révész Máriusz: Mindig az! Ilyenek vagytok! - Kepli Lajos közbeszól. - Folyamatos közbeszólások. - Az elnök csenget, újra csenget.)

A Földművelésügyi Miniszter után a Honvédelmi miniszter is hadat üzent a magyar gazdáknak!

GŐGÖS ZOLTÁN, (MSZP): - Államtitkár Úr! Az a gazemberség, ami a földeladással, földbérbeadással történt Magyarországon, példátlan az elmúlt időszak történetében! Példátlan, mert minden fideszes barát, minden Fidesz-közeli barát jól járt, csak azok a gazdálkodók nem, akik évtizedek óta használták például a hortobágyi vagy a hajdú- bihari legelőket. Azt tudjuk, hogy a földművelésügyi miniszternek teljesen mindegy, hogy honnan legeltetik a Hortobágyot, nyilván én meg is értem, hiszen nem ért ehhez, de az, hogy még az is elfogadható a számára, hogy Londonból a műkörmös meg a fodrász tart fenn 100-100 hektáros legelőterületet, és veszi fel utána az európai uniós támogatást, azért ez elég elképesztő! Ezen a területen szabályos maffia alakult arra, hogyan nyúlják le ezeket a támogatásokat.

- Államtitkár Úr! Példátlan eset: négygenerációs állattartási tevékenységet kíván a honvédség azzal tönkretenni, hogy egyszerűen nem hajlandó szóba állni azokkal a gazdálkodókkal, akik folyamatosan gondozták a honvédségi területet, konkrétan 1500 hektárnyi területet, még akkor is, amikor az ideiglenesen Magyarországon tartózkodó szovjet hadsereg használta ezt. Nekik se volt semmi bajuk a magyar gazdákkal, csak önöknek! Ezt azért mondom, mert én elindítottam egy levelezést ebben az ügyben a miniszter úrral egy éve. A legutolsó levél, amit kaptam - ennek a dátuma fontos, február 13-a -, abban az van, hogy a területhasznosítás komplett kidolgozásáig legyek türelmes, mert utána tud majd erre válaszolni.

- Államtitkár Úr! A türelem elfogyott, ugyanis március 20-áig le kellene jelenteni a gazdálkodóknak, hogy hány állatot, hogyan és milyen körülmények között kell tartani a legeltetés kapcsán. Azt értem, hogy ez a Honvédelmi Minisztérium nem ért a mezőgazdasághoz, de azért meglehetett volna valakit erről kérdezni. De nem ez a cinikus ebben, hanem az, hogy a gazdák a saját kérésükre január 14-ei keltezéssel kaptak Cseppentő József ezredestől a minisztériumból egy levelet, hogy a Honvédségnek nem áll módjában részükre a területet bérbe adni.

- Most akkor mi az igaz? Az, amit az ezredes a gazdáknak írt, hogy ötvenévnyi, négygenerációs legeltetés után el kell hogy takarodjanak a legelőről, vagy az az igaz, amit nekem a miniszter úr írt, hogy még vizsgálják a dolgot. Egyébként nincs idő vizsgálni! Időközben ugyanis kiderült, hogy miért akarják a őket eltakarítani. Van egy Tasó László nevű képviselőtársunk, aki kinézte magának ezt a területet. Kinézte magának, és úgy halljuk, hogy 150 forint/hektár bérleti díjért kivette vadászterületnek. Én azt értem, államtitkár úr, hogy egy 1500 hektáros legelő kiváló vadászterület lesz két éven belül, amikor kétméteres gaz lesz benne és bozót, mert az sokkal jobban tartja a vadat, de nem gondoltak arra, hogy mi lesz azzal a tizenegynéhány családdal, aki tönkremegy, mi lesz azzal a több ezer birkával, amit vágóhídra küldenek azért, hogy egy képviselőtársuk élhessen a hobbijának?

- Államtitkár úr? Még egyszer mondom: ötven éve, a szovjet csapatok itt-tartózkodása alatt is használhatták ezt a legelőt. Miért akarják tőlük elvenni? Miért nem tudnak egy tisztességes megállapodást kötni? Miért küldik őket ide meg oda? Sőt, most már fenyegetik is őket Tasó úr barátai, hogy ha el nem takarodnak, akkor majd az ő nagyember barátjuk mindenkit elintéz! Remélem, olyan választ ad, amivel megnyugodva mehetnek haza, ugyanis ma nagyon korán keltek azért, hogy legalább értelmes választ kapjanak. De az nem értelmes válasz, hogy nem fogják megkapni azt a legelőt! Ugyanis nem tudok más hasznosítást ezekre a területekre elképzelni, mint a legeltetéses állattartást!

- Államtitkár úr? Mert kezdenek a legelőkkel? Mit kezdenek vele, hogy abban ne kétméteres gaz legyen? Ez egészen eddig miért mehetett így? Mi történt a honvédségnél, mik azok a nagyon fontos feladatok, hogy nem lehet beengedni, mondjuk, azt a pár ezer birkát reggel három órára meg délután három órára arra a legelőre? Nagyon kérem, határozott választ adjon erre, mert az itt lévő gazdálkodók határozott választ szeretnének kapni! Valóban úgy van, hogy csak a barátok számítanak? Akkor nem Magyarország az első, hanem a barátok az elsők! Ezt az óriásplakátot tegyék ki a táblájukra!

***

VARGHA TAMÁS, (honvédelmi minisztériumi államtitkár): - Tisztelettel köszöntöm a vendégségbe érkezett gazdákat, és köszönöm képviselő úr érdeklődését, hogy az írásbeli kérdések után itt, a plenáris ülésen is felvetette ezt a komoly ügyet. Nekünk Magyarország az első… (Apáti István: A pénz az első!)… és a magyar emberek a legfontosabbak, a magyar családok, a magyar gyerekek, és természetesen a magyar gazdák is, - mindig ezen értékek mentén alakítottuk politikánkat

- Néhány dolgot lássunk tisztán ebben az ügyben, csúsztatás és pontatlanságok nélkül! A szóban forgó terület a debreceni alakulat lő- és gyakorlóterének otthont adó terület, amely a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonos alá tartozik. Az erdőtörvény előírásaira tekintettel ez 2009 óta a Kaszó Zrt. erdészeti szakkezelésében áll, és ennek megfelelően ennek a hasznosítására érvényes szerződés csak a Kaszó Zrt.-vel köthető. A honvédelmi tárca részéről, - mivel ez elsősorban lő- és gyakorlótér, a debreceni alakulat katonái használják lőtérként és gyakorlótérként. A hasznosítás vizsgálata folyamatban van. A szakkezelővel és az alakulattal együttműködve dolgoznak azon a konstrukción, amely minden fél számára egyenlő. De azt tisztán kell látni, képviselő úr, hogy itt három nagyon fontos érdeket kell összefésülni, és három nagyon fontos érdek egyike sem sérülhet.

- Az első érdek a katonák érdeke, mivel ez egy lő- és gyakorlótér, és biztosítani kell, hogy a katonák a szolgálatukat, a munkájukat a kiképzés és a gyakorlatok vonatkozásában itt végezhessék. A másik érdek a gazdák érdeke. Megértjük, hogy a gazdák itt egy nagy területen egy alkalmas legelőt látnak maguk előtt, míg a katonák egy alkalmas lő- és gyakorlóteret látnak maguk előtt. (Gőgös Zoltán: A kettő nem zárja ki egymást!) S van még egy harmadik érdek: ez a terület Natura 2000-es természetvédelmi terület és ennek a szempontrendszernek is meg kell felelni. (Gőgös Zoltán: Pont ezért kell rajta legeltetni!) Pontosan ezért kell legeltetni, így van! Ezen dolgozik a minisztérium, hiszen úgy kell a gazdák érdekeit figyelembe venni, tehát a legeltetést a területen a hasznosítás során megengedni, hogy a gazdák és az állataik is biztonságban legyenek és a katonák is biztonságban végezhessék a lő- és egyéb kiképzési feladataikat. Ezen dolgoznak a minisztériumban a munkatársaink, ezért kért a miniszter úr türelmet és megértést a képviselő úrtól is és a gazdáktól is. Meg fogjuk találni a megoldást, hogy milyen feltételrendszer szerint tudja a Kaszó Zrt. a hasznosítási szerződést megkötni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A pályázati és hasznosítási feltételek véglegesítéséig és közléséig pedig még türelmet kell kérnünk! (Gőgös Zoltán: Mehetnek a legelőre vagy nem? Mert ez a lényeg!) Azon dolgozik a minisztérium, hogy lehetővé tegyük, hogy a katonák is végezhessék a lő- és gyakorlati kiképzéseket, és a gazdák is legeltethessék ott az állataikat, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke. Ehhez kérünk a képviselő úrtól és a gazdáktól még némi türelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Miben bíztak?

HADHÁZY ÁKOS, (LMP): - Tisztelt Ház! …Annyit szeretnék mondani itt nagyjából ennek a parlamenti ciklusnak a végén, hogy van egy jó hírem: a szégyen nem tart örökké! Ez azért jó hír, mert amikor meghal az ember, akkor le lehet tenni a fiainknak, az unokáinknak. Önök is letehetik a fiaiknak, unokáiknak. Én nem tudom, hogy önök éreznek-e szégyent, nem tudom, hogy például Orbán Viktor miniszterelnök érez-e szégyent, hogy mit tett, mekkora lehetősége lett volna ezt az országot valóban megreformálni, és lehetett volna belőle egy nagy államférfi, nem tudom, hogy érez-e szégyent. Nem tudom, hogy Lázár János érez-e szégyent. Nem tudom, hogy szégyenérzetük lesz-e, de büntetés egész biztosan lesz!

- A következő heteknek az is tétje, hogy ez a büntetés mikor következik be. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy ez minél korábban következzen be, mert ez Magyarország érdeke, hiszen az ellopott pénzek hiányoznak valahonnan. Az a 3 milliárd forint, amit Tiborcz keresett a LED-lámpás bulin, például elég lenne arra, hogy a bölcsődei dolgozóknak jelentősen megemeljük a bérét. 3 milliárd forint az háromezerszer 1 millió forintot jelent. 3 milliárd forintért egy átlagkeresetet kereső magyar embernek 1500 évet kell dolgoznia. Akkor tud annyit keresni, mint amennyit Tiborcz egy év alatt keresett, ha még a honfoglalás előtt beállt dolgozni, fölvette átlagkeresetért a munkáját, mondjuk, pásztorként, és ezt folytatta mind a mai napig.

- Szabadságharcot vívnak önök, a szabadságukért harcolnak, azért, hogy elkerüljék a büntetést! Ez a szabadságharc nem lesz egyszerű, még akkor sem, ha nagyon sok eszközük van erre. Ezért tették azt, hogy átírták a választási szabályzatokat, és ezért tették azt, hogy sok-sok milliárd forintból végzett propagandát folytatnak. Egy olyan verseny előtt vagyunk, ahol az ellenzéknek méterenként egy másfél méteres korláton kell átugrani, önök pedig egy futópadon mennek, amelyik megy előre. Ilyen egyenlőtlen verseny van, mégis nyerni fog az ellenzék, mert bár nekünk nincs pénzünk, nincs milliárdos propagandánk, viszont igazunk van. Le fogjuk önöket győzni!

***

SOLTÉSZ MIKLÓS, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! A világítás-korszerűsítési beruházásokról, amit felvetett, az igazat megvallva el kell mondani: elég furcsa, hogy éppen ön hozza fel ezt a témát, mégpedig azért, mert nem én, nem mi, hanem ön döntött úgy annak idején, hogy a beruházást támogatja. Ön évekig volt önkormányzati képviselő Szekszárdon, és a közgyűlésben megszavazta az energiahatékonysági pályázat benyújtását. S ha ezt azzal magyarázná, hogy akkor éppen a Fidesz tagja volt, akkor emlékeztetem, hogy az LMP is megszavazta ezt a kezdeményezést, és az MSZP is. Miért szavazták meg, ha nem értettek vele egyet? Az, hogy most felhozzák ezt a kérdést, egyértelmű bizonyítéka annak, hogy Brüsszellel összefogva a kampányt akarják erősíteni a saját szempontjukból, Brüsszel beavatkozási szándékát akarják felhangosítani.

- Képviselő Úr! Egyébként, ha részleteket is meg akar tudni ebben az ügyben, akkor mindenképp keresse fel azt az oligarchát, akivel, mint kiderült, rendszeresen egyeztet, s nemcsak ön, hanem azok is, akikkel már egyre inkább jóban vannak, a Jobbikkal is. A tárgyalt időszakban ugyanis az ő cége volt a főtulajdonos. Ha az egészhez hozzáveszem, hogy egy tévé- műsorban ön korábban úgy fogalmazott, hogy sokakkal ellentétben becsüli Simicskát, akkor azt kell mondanom, hogy amit ön csinál, az nem más, mint hogy az oligarchát védi. Őszintébb lenne, ha nyílt lapokkal játszana, és beismerné, hogy üzleti érdekeket képvisel. A demokráciakérdésben pedig, amit felvetett, öntől a legkevésbé fogunk tanácsot kérni!

- Képviselő Úr! Ha önön múlott volna, akkor a magyarok nem mondhatták volna el a véleményüket bevándorlási ügyekben. Ha önön múlott volna, semmibe vették volna 2,3 millió ember akaratát és kívánságát. Ha önön múlna, illetve a pártján múlna, akkor a magyar kormány küzdelmét most nem segítené a magyarok többségi akarata. És lehet ezen mosolyogni, lehet ezen nevetni, tisztelt képviselő úr, illetve jobbikos barátaik, de azt azért mindenki tudja, hogy az LMP nemcsak, hogy nem támogatta a konzultációkat, de megszavazták a brüsszeli kvóta- állásfoglalást. Brüsszeli képviselőjük nyíltan kimondta, hogy nem lát más megoldást, pártjának társelnöke, Szél Bernadett pedig egy Soros-szervezet tagja volt. Önök egyértelműen a bevándorlást támogatják, azt segítik, és minden más ügyet, amit eddig nem tudtak megoldani akarják lerombolni, a magyar embereket megtámadni Ez sikertelen lesz! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Kerékpárutakról és más aktív turisztikai fejlesztésekről.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ, (Fidesz): - Tisztelt Országgyűlés! A választási kampány beköszöntével egyre kevesebb kérdésben értünk egyet és egyre nagyobb vitáink vannak, ugyanakkor talán az ülésszak utolsó napirend előtti hozzászólásaként mégis szeretnék egy olyan témát felvetni, amiben talán elmondhatjuk, hogy konszenzus van. Abban, hogy az aktív kikapcsolódás, az egészséges életmód, a turizmus, a természetjárás feltételeit érdemes fejleszteni, azt hiszem, hogy nincs vita Magyarországon. De azt is el kell mondani, hogy miközben ezzel mindenki egyetértett, a rendszerváltozást követően azonban évekig nem történt semmi. 2010-ig a turistaházaink lepusztultak, a turistautakon a jelzések elkoptak, a kerékpáros turisztikai hálózatok nem épültek ki. 2010-től azonban jelentős szemléletváltás történt, és joggal lehetünk büszkék az eredményeinkre. 2010 óta az erdészetek és a nemzeti parkok több mint száz turistaházat, vadászházat, szálláshelyet újítottak meg, épült 38 új kilátó, 31-et pedig sikerült felújítani. 2018-ban már 80 ezer gyermek fog erdei iskolákban tanulni. Újjászületett az Országos Kékkör, elindult a kisvasutak felújítása. A turisták értékelték a fejlesztéseket, mert az erdészetek és a nemzeti parkok regisztrált látogatóinak száma 2010 óta több mint 70 százalékkal növekedett.

- Természetesen nem állunk meg: célunk Ausztriához, Svájchoz vagy Szlovákiához hasonló színvonalú szolgáltatások kiépítése. Az idei évben a kormány további 5 milliárd forintot biztosít turistaházak fejlesztésére. Egy felmérést is készítünk arról, hogy hol lenne szükséges a jövőben új turistaházakat építeni. Szeretnénk, ha az élményeket még nagyobbá tudnánk tenni azzal, hogy az eddigi három útvonalhoz képest még további tíz via ferrata útvonalat, azaz vasalt útvonalat is ki tudnánk építeni a közeljövőben a különböző sziklafalakon. Azt is el kell mondjam, hogy a folyók ideális lehetőséget nyújtanának Magyarországon a vízi túrá- záshoz, de a körülmények mára nagyon leromlottak. A Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel együttműködve kétszáz új vízitúra-megállóhely feltételeit fogjuk érezhetően feljavítani, és sok már ebben a szezonban, idén nyáron meg fog nyílni. Hasonló előrelépés történik a kerékpárutaknál. Reményeink szerint 2019 végéig elkészül a Budapestet Balatonnal összekötő kerékpárút, a Duna menti kerékpárút Rajka-Budapest között, megújul a Balaton-kör, bezárul a Tisza-kör Poroszló és Tiszafüred között. Bízunk abban, hogy rövid időn belül megkétszerezzük a kerékpáros turisták számát.

- Az infrastruktúra-fejlesztések mellett nagyon fontos a szemléletformálás, ezért élesztettük újra, bővítettük ki a vándortáborozást, amiről sokaknak, sokunknak életre szóló élményeink vannak. Szeretnénk az idei évben tízezer gyermeknek, fiatalnak megmutatni a vándortáborozás szépségeit, de nemcsak gyalogos, hanem kerékpáros és vízitúra-útvonalakat is kiépítettünk. Fontos, hogy felkészült tanárok kísérjék a gyerekeket, ezért nekik a Testnevelési Egyetemmel közös képzést szerveztünk, és tisztes díjazást biztosítunk számukra. - Elkötelezettek vagyunk abban is, hogy a városi közlekedésben is növeljük a kerékpárosok arányát, ezért a Magyar Kerékpáros Klubbal közösen tavasszal újraindítjuk a „Bringázz a munkába!” kampányt. Egy hollandiai kutatás szerint akik biciklivel járnak dolgozni, évente átlagosan egy nappal kevesebbet hiányoznak a munkahelyükről. Ha százezer embert rá tudnánk venni, hogy kerékpárral járjanak dolgozni, az százezer plusz munkanapot jelentene. Egy másik kutatás szerint a kerékpárral dolgozni járók két évvel tovább élnek várhatóan, mint azok, akik ezt autóval teszik. Ha sikerül plusz százezer embert rávenni, hogy kerékpárral járjon dolgozni, akkor belegondolni is érdekes, hogy kétszázezer évet adunk a magyar társadalomnak. Azt kell mondjam, hogy az elmúlt években érezhető lépések történtek az aktív kikapcsolódás és a kerékpározás területén. Ezen az úton szeretnénk továbbmenni. Nyugodtan mondhatom, hogy teljesen elkötelezett a kormány a természetjárás, a kerékpározás, a vízi túrázás feltételeinek a javítása területén. Ha ezek a fejlesztések megvalósulnak, egy élhetőbb, szerethetőbb Magyarország jön létre, ahol a családok, idősek, gyerekek értelmesen, szépen tudják eltölteni a szabadidejüket. Ezen az úton szeretnénk továbbmenni, mert nekünk Magyarország az első! (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Tények, vádak és remények I.

Bartha Szabó József