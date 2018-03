A magyar nyelv átörökítése

Hétvégi magyar iskolák találkozója

Magyarországon első alkalommal került megrendezésre A hétvégi magyar iskolák találkozója, ahol a diaszpórában és a Kárpát-medencében élő és dolgozó pedagógusok népes tábora vett részt.

2018. március 1. 00:00

Kiemelten fontos szerepe volt az egész napos programsorozatnak, hiszen minden résztvevő ugyanazokat az elveket vallja és értékeket hordozza. Közös cél vezérel bennünket, mivel pedagógusként nem csupán az oktatás, hanem a nevelés is a feladatunk. A külföldön tanító tanárok tevékenysége hazai kollegáikkal összehasonlítva még komplexebbnek tekinthető: az anyanyelv ápolásán túl, sokszor a magyarnak, mint idegen nyelvnek az elsajátításában is óriási szerepük van.

A gyerekek nagy része csupán részleges nyelvi tudással rendelkezik, ezért óriási kihívást jelent a külföldön működő magyar iskolák tanárai számára a nyelv megszerettetése, kedvcsinálás a kicsit sem egyszerű magyar nyelv megtanulásához. A hatékony munka elérése érdekében differenciált oktatásra van szükség, mely alkalmazásához igen komoly szakmai felkészültségre van szükség. Az országhatáron túl nem minden tanári közösségben rendelkezik mindenki pedagógus diplomával, ugyanakkor a motiváció, a tenniakarás bennük még indkább tettenérhető. A hivatástudat fejlődéshez járulnak hozzá az anyaország által kínált különféle továbbképzési lehetőségek, melyekre egyre nagyobb igény mutatkozik: a Balassi Intézet nagy népszerűségnek örvendő kurzusai vagy akár a veszprémi/győri szakmai napok/hét által.

Szintén hatalmas segítség az a fajta támogatási rendszer, melyet a Nemzetpolitikai Államtitkárság alakított ki a külföldi magyar iskolák fejlesztése érdekében. A tananyag hatékony elsajátításához elengedhetetlen a megfelelő eszközkészlet (tankönyvek, tárgyi feltételek stb.), melyek a gyerekek motiválásához nélkülözhetetlenek. Ugyanakkor sok esetben egy helyiség bérleti díjának kifizetéséhez adott szubvenció is elég ahhoz, hogy egy pozitív folyamat elindulhasson, ugyanis a legtöbb esetben a hétvégi magyar iskolák sajnos nem rendelkeznek önálló épülettel sem.

Mindenfajta hozzájárulás rendkívül fontos számunkra, hiszen a magyar nyelv közkinccsé tétele nem csak első-, másod-, harmadgenerációs szülők gyermekeihez (és magukhoz a felnőttekhez is) történő eljuttatását jelenti, hanem a más nemzetiségűek érdeklődését is felkelthetjük a mi anyanyelvünk gyöngyszemei iránt. A pedagógusnak tehát mindenképpen egy sokszínű személyiségnek kell lennie, akinek munkája során nem elég « csupán » a szakképzettséget bírnia, hanem egész lényét bele kell tennie a siker elérése érdekében. Ebből adódóan csak akkor lehetünk célravezetőek, ha magunk is példát mutatunk: saját gyermekeink is jól beszélik a magyar nyelvet, és aktív tagjai a külföldi magyar közösségeknek, sőt amennyiben lehetőségük van rá, az anyaországban folytatják tanulmányaikat, akár magántanulói státusz keretében vagy egyetemi képzéseken. Nagyon fontos, hogy semmiképpen ne váljunk hitelteltelenné, hiszen Magyarország már óriási mértékben felkarolta az összmagyarság ügyét, és ennek köszönhetően rengeteg lehetőség nyílik anyanyelvünk elsajátítására és megőrzésére egyaránt pl. Rákóczi Szövetség által szervezett, egész éven át tartó turnusváltó táborok révén.

A február végen Budapesten megrendezett iskolaügyi konferencia ékes bizonyítéka annak, hogy bárhol éljünk is a világban, mindenhol a helyi viszonyokhoz képest, kiemelt helyen szerepel a magyar oktatás kérdése. Az egész napos rendezvény nagyszerű alkalmat teremtett arra, hogy megismerkedhessünk a különböző módszerekkel, melyeket az adott ország sajátosságait figyelembevéve hoztak létre a szaktársak. Az előadásoknak, interaktív játékoknak köszönhetően egészen új dimenziók nyíltak meg előttünk, melyek kivitelezéséhez a magyar kormány nagymértékű támogatást nyújt pályázatok formájában.

A meghirdetett programsorozat másik elemét a Pedagógus Expo képezte, melynek során a helyi és külföldön tanító kollegáknak egyaránt alkalma nyílt a tapasztalatcserére. A Kongresszusi Központban egész napos szakmai eszmecsere zajlott, ahol a már mindenki által köztudott hagyományos módszerek mellett komoly kutatásokkal alátámasztott újításokkal ismerkedhettünk meg. A standok sokféle új típusú oktatási segédanyagokat mutattak be, míg a különböző termekben zajló előadások, interaktív foglalkozások, a korosztályi sajátosságoknak megfelelően kínáltak nagyszerű dolgokat az érdeklődők számára.

Bárhol és bármilyen körülmények között is éljünk a világban – legyen az a Böjte Csaba által vezetett Gyermekotthon vagy egy önfenntartó egyesuleti kisiskola - :

a magyar nyelv ereje olyan meghatározó és elszakíthatatlan kapocs, melynek megőrzéséért és átörökítéséért mindannyiunknak részt kell vállalni, ugyanakkor ebben az egyik legmeghatározóbb feladata a szülőkön kívül a tanároknak, és ezen belül is a külföldön oktató pedagógusoknak van. Bár a teher tekintélyes, de a tenniakarás bennünk még ennél is tetemesebb!

Dabizs Mercédesz

Franciaország

gondola