STOP, STOP, STOP!

A határzár felépítése és a jogi határzár elfogadása mellett a ”Stop Soros” újabb védelmet jelent annak megakadályozására, hogy Magyarország bevándorló országgá váljon.

2018. február 28. 09:51

A migrációt támogató szervezetek működésének engedélyezéséről szóló törvényjavaslat, (szövege: PDF) az idegenrendészeti távoltartásról szóló törvényjavaslat, (szövege: PDF), valamint a bevándorlási finanszírozási illetékről szóló törvényjavaslat (szövege: PDF) együttes általános vitája volt a leghangosabb az új esztendőt is köszöntő parlamentünk életében.

A törvénycsomag részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység.A tömeges bevándorlás súlyos biztonsági kockázatot hozott Európának. Európa-szerte romlott a közbiztonság, és növekedett a terrorveszély is. Ez a folyamat azonban nem állt meg. A NATO jelentései szerint 2020-ig Európába nagyjából 60 millió ember fog megérkezni.

Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért!

- A migráció súlyos probléma, rövid távon biztonságunkra, hosszabb távon jólétünkre és leghosszabb távon pedig alá fogja ásni keresztény kultúránkat!– hangsúlyozta a törvénycsomag parlamenti vitájában a KDNP vezérszónoka.

Dr. VEJKEY IMRE, (KDNP):- Tisztelt Ház! A ”Stop Soros” törvénycsomag elfogadásával Magyarország újabb védvonalat kíván húzni. A határzár felépítése és a jogi határzár elfogadása mellett a ”Stop Soros” újabb védelmet jelent annak megakadályozására, hogy Magyarország bevándorlóországgá váljon.

- Képviselőtársaim! A belga miniszterelnök kvótaultimátuma, Soros György újabb látogatásai Brüsszelben, az ENSZ migrációs csomagja és Brüsszel újabb támadásai Magyarország ellen jól jellemzik, hogy nagyon komoly a fenyegetés. A Soros-tervet mindenáron keresztül akarják vinni a brüsszeli döntéshozatalon, és a kötelező kvótákkal akarják széttelepíteni a migránsokat Európában. Ennek megakadályozása a ”Stop Soros” célja!

- A törvénycsomag benyújtását társadalmi vita előzte meg, több mint 600 érdemi észrevétel érkezett kísérte. A kormány ezek után szigorított formában nyújtotta be az Országgyűlésnek. Szigorítottan, mert a magyar emberek nem akarják, hogy Magyarország bevándorlóország legyen! Viszont akarják, hogy továbbra is szabadon és biztonságban éljenek, és ennek érdekében azt is akarják, hogy a kormány szigorúbban lépjen fel azokkal szemben, akik a migrációt szervezik és finanszírozzák.

- A ”Stop Soros” törvénycsomag három csapással sújt le a bevándorlást szervezőkre és az azt finanszírozókra. Az első csapás az, hogy a törvényjavaslat bármiféle, a migrációt szervező, támogató vagy azt finanszírozó tevékenységet a belügyminiszter engedélyéhez köti. A korábbi tervezettől eltérően már nem regisztrációs kötelezettséget, hanem engedélyhez kötöttséget ír elő a bevándorlást szervező, migrációt segítő és azt finanszírozó szervezetek számára. Az engedélyt a belügyminiszter adhatja ki, tehát minden migrációt támogató szervezet jövőbeni tevékenységének folytatásához szükség lesz a belügyminiszter kifejezett engedélyére. Döntése ellen kizárólag eljárásjogi kifogással lehet majd bírósághoz fordulni. Ahhoz, hogy valaki engedélyt kapjon, nemzetbiztonsági vizsgálatokon kell megfelelnie. Engedélyt csak azok a szervezetek kaphatnak, amelyek működése nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot. A szolgálatok kötelezettsége lesz tehát nemzetbiztonsági szempontból átvizsgálni a kérelmező szervezeteket, ezért a nemzetbiztonsági törvényt is módosítani szükséges. Amennyiben egy érintett szervezet engedély kérése nélkül folytatja a tevékenységét, az ügyészség felhívja annak abbahagyására, egyidejűleg intézkedve az adószám törlése iránt. Amennyiben ezt követően sem fejezi be az adott szervezet a működését, az ügyészség pénzbírságot szabhat ki, amelynek összege 1 millió 800 ezer forint lehet. Ha utána sem tér jobb belátásra a szervezet, akkor az ügyész bíróhoz fordulva kérheti a szervezet törlését. A törvény definiálja, hogy mi minősül engedélyköteles tevékenységnek, egyebek mellett a jogalkalmazói döntések befolyásolása is ebbe a körbe tartozik.

- A második csapás az, hogy a törvényjavaslat a külföldről származó támogatások után 25 százalékos illetékfizetési kötelezettséget ír elő, ez alól azonban mentesülnek azok a szervezetek, melyek nem a migráció szervezésére fordítják ezt az összeget. A harmadik csapás pedig az, hogy a törvényjavaslat a magyar, illetve a külföldi állampolgárok távoltartását is lehetővé teszi. Tehát kétharmados részei is vannak a törvénycsomagnak, ezért szükséges az ellenzék támogatása is. Mindhárom törvény esetében fontos a kétharmados részek elfogadása akkor is, ha ezt ebben a ciklusban tesszük, és akkor is, ha a következőben. Ezért az összes képviselőt ezúton is kérem arra, hogy Magyarország érdekében támogassa a törvénycsomagot!

- Hölgyeim és Uraim! Fel hívnom figyelmüket az ENSZ globális migrációs paktumainak a veszélyeire, amelynek tervezetét nemrég hozták nyilvánosságra. A dokumentumok szerint ugyanis a migráció valamennyi formája úgymond feltartóztathatatlan pozitív folyamat, ezért a migránsokat informálni, a folyamatot pedig tervezni, menedzselni szükséges, nem pedig feltartóztatni, ahogy Magyarország teszi.

- A dokumentumok szerint a menekültekre és a migránsokra vonatkozó szöveg nem különül el egymástól, egységes a vezérlőelvük, a bevándorlók különböző kategóriáinak összemosása, az illegális migráció legalizációja, sőt megszervezése. Szövegtervezete szerint minden bevándorló számára megkönnyítenék a családegyesítést, ráadásul a jövőben még a menekülteket sem lenne célszerű táborokban elhelyezni, hanem inkább a többségi társadalom által lakott településekre kívánják betelepíteni őket.

- A dokumentumban több helyütt is hangsúlyos szerepet kapnak a nyílt társadalom eszméi. A szöveg minden eljárás során feltételezi a genderközpontúságot, továbbá az úgynevezett kultúrérzékeny egészségügyi szolgáltatás nyújtását irányozza elő a bevándorlók számára. A legkritikusabb elemei azonban azok, hogy lényegében ellehetetlenítené a hatékony nemzetállami intézkedéseket, ugyanis célul fogalmazza meg a jogellenes határsértések dekriminalizálását, és önkéntes alapra helyezné a visszaküldés-visszatérés ügyét. A visszaküldés tilalma ezen túlmenően immár nemcsak azokra vonatkozna, akiket valóban üldözés fenyeget hazájukban, hanem valamennyi bevándorlóra, jogi helyzetétől teljesen függetlenül.

- Hölgyeim és Uraim! Az ENSZ tehát nemcsak jogi értelemben könnyítené meg a bevándorlást, hanem szinte fizikailag is kikövezné az utat a migránsok előtt, a főbb migrációs útvonalakon fekvő országokban ugyanis a paktum olyan állomások létrehozását irányozná elő, ahol a bevándorlók egyablakos ügyintézés keretei között kaphatnának fizikai és jogi segítséget is a célországokba történő eljutáshoz.

- A globális migrációs paktum tárgyalása az ENSZ-ben 2018. február 20-án kezdődött el. Ezt követően a tervek szerint havonta három-négy napot szánnak majd a tárgyalások lebonyolítására, egészen júliusig bezárólag, a végleges szöveget pedig 2018. december 10-11-én egy Marokkóban tartandó kormányközeli konferencián fogadnák el az ENSZ tagállamai.

- Hölgyeim és Uraim! Ne feledjék: az ENSZ Közgyűlésében jelentős többségében vannak azok az államok, amelyek migrációs szempontból kibocsátó országnak tekintendők, tehát sok jóra nem számíthatunk. Láthatják, hogy a terror és a félelemkeltés van jelen mindenütt. A helyzet az, hogy ellenfeleink agresszív támadást indítottak a nemzeti keresztény értékeinkkel szemben, amely támadást vissza kell vernünk. Ehhez szükséges, hogy megszerezzük a 2018. évi választások során a magyar állampolgárok bizalmát ismételten!

- Hölgyeim és Uraim! Ne feledjék, az elmúlt hónapok másról sem szóltak, mint hogy egyre nagyobb nyomás alá helyezték hazánkat. Egyre nagyobb nyomás alá, hogy ránk kényszerítsék a migránsok kötelező befogadását! Mi ez, ha nem nyílt támadás az őshonos európai népekkel és nemzetekkel szemben, továbbá az Európa gyökerét képező keresztény civilizációval szemben? Tudjuk, hogy ők jól szervezettek, de higgyék el, tisztelt hölgyeim és uraim, mi is jól szervezettek vagyunk!

- Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk! A szabadságharcaink mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk szabadságharcunkat. Azért vívjuk, hogy az energiaárakról, az adókról, a felsőoktatás szabályozásáról, a munkahelyteremtés támogatásáról vagy éppen arról, hogy kikkel éljünk együtt a saját hazánkban, mi magunk dönthessünk!

- Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a ”Stop Soros” törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította. Sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket!

- Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén! Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József